Melconian reaccionó a las burlas de Milei y ratificó sus dichos sobre la dolarización: "No hay fideos, no hay tuco"

El presidente Javier Milei fue el último orador en la cena de la Fundación Libertad que se realizó en el complejo Goldencenter y disparó a diestra y siniestra contra dirigentes y ex funcionarios del país. Por ejemplo, de los apuntados fue el ex mandatario Alberto Fernández, a quien calificó de "títere". "¿Lo escucharon lo del títere? Fue increíble, diciendo: 'Ay, que ajuste insignificante'. Dejó un déficit de más de 5 puntos del PBI. Nosotros lo llevamos a 0,2 positivos, y si lo llevan en términos anualizados, hicimos un ajuste de 7 puntos del PBI. Y el caradura dice 'resultado insignificante'", fueron las palabras del jefe de Estado libertario.

Carlos Melconian reaccionó a las burlas de Milei

Pero Fernández no fue el único en ser "castigado" por el actual primer mandatario durante su discurso de cierre. En otro tramo de su particular mensaje, el Líder de la Libertad Avanza (LLA) criticó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien trató como "ese chico, que está en la provincia, el soviético, dice que es una exageración". Además, lo cuestionó porque "ni siquiera saben el cálculo de cómo es la inflación que es un exponencial".

Y también le dedicó, aunque sin nombrarlo directamente, una burla al ex candidato a ministro de Economía de la ahora titular de Seguridad, Patricia Bullrich, Carlos Melconian. "Quizás por ignorancia o resentimiento dicen que no hay plan de estabilización. Pero entonces, ¿cómo es que baja la inflación?", sostuvo el Presidente frente al auditorio y luego, agregó en referencia clara al economista que semanas atrás había criticado el plan de dolarización que prometía Milei: "Había uno que decía 'fideos con tuco'... Es más fácil tirar volquetes de estiércol antes que reconocer el error. Si los que están murmurando se comieron el verso, lo siento... La vida es así".

Recordemos que Melconian había utilizado esas palabras para cuestionar al presidente. "Si vos me invitás a comer fideos con tuco, y yo llego y no tenés ni fideos ni tuco, digo: 'Me invitaste a no comer o a otra cosa'. Si me esperás con papa y huevo, voy a decir: '¿No te habrás equivocado?'. Los fideos son los dólares para dolarizar. Tenés tres cacerolas de tuco y no tenés fideos. El tuco son los pasivos del Banco Central", había señalado el ex presidente del Banco Nación.

El presidente en la cena de la Fundación Libertad

Lo cierto es que la respuesta de Melconian ante las burlas del jefe de Estado no se hicieron esperar, recogió el guante e insistió en el concepto. "Voy a decir algo que no va a ofender al número uno de todo esto, que es el señor 'Rolo' Villar, que muchas veces escuché ha sido el maestro de quien voy a nombrar ahora: me gusta más como me imita Tarico. Le sale mejor. Y Rolo, que es un grande, no se va a ofender; porque escuché a Tarico decir que Rolo era el maestro de él", comenzó diciendo el economista.

Y siguió: "Yo creo que con un poco más de práctica le va a salir al Presidente". Según explicó, abandonó la cena, no porque Milei lo criticara, sino porque había pactado una entrevista en A dos voces y tenía el cumpleaños de una sobrina. "No había ni llegado Milei. Después vienen todas las boludeces de 'te levantaste, te fuiste'. Si no hubiese tenido el compromiso de A dos voces, estaba estoicamente sentado ahí porque, por favor, estos son los gajes del oficio, nada que ver", aclaró.

Finalmente se refirió a la caricaturización que el presidente hizo y en diálogo con radio Mitre insistió: "Lo más importante de todo esto es ratificar profesionalmente, como lo ha hecho el Banco Central en Washington, que sigue sin haber fideos ni tuco. Fideos y tuco fue una iniciativa de campaña para decir que no había dólares para dolarizar la economía. En campaña tenés que encontrar el punch. Lo mío era mucho más liviano que decir que la rival ponía bombas en los jardines de infantes. Era 'no tenés fideo y no tenés tuco', es una cuestión de campaña, ni siquiera personal. Termina la realidad dándome la razón"

Melconian y Patricia Bullrich

En las últimas horas, trascendió una presentación del Banco Central ante inversores en el marco de la Asamblea de Primavera del FMI que reveló que las reservas son negativas en U$S 4.100 millones, escenario que tornaría casi imposible una dolarización. "Yo quiero ratificar la idea, alineado con lo que dice el Banco Central y lo que propone a futuro: no hay fideo, no hay tuco y vamos más a un escenario de bimonetariedad, que a mí me gusta más llamarlo 'convivencia' y no competencia de monedas", sentenció el economista.