Coty Romero, íntima: confesó iba a traicionar a Nicolás y se bautizó como "la nueva Charlotte Caniggia"

Luego de su paso por Gran Hermano 2023, durando dos meses dentro del juego, Constanza Romero tomó revancha y reingresó a la casa más famosa del país para competir con los "hermanitos" del 2024; pero su estadía fue más fugaz de lo que se creía: esta vez estuvo 18 días en el reality.

En esas casi tres semanas, pasó dos placas de "voto positivo" y en la primera que quedó nominada para que el público decidiera eliminarla, o no, debió juntar sus cosas abandonar el ciclo que se emite por la pantalla de Telefe tras perder en el mano a mano con uno de sus enemigos: Emmanuel Vich.

Coti Romero

Ella misma se denomina como "cuchillera" por su fuerte carácter y desde el día que ingresó a esta edición de Gran Hermano, tuvo al menos una mínima pelea con todos. Incluso, los seguidores de GH coincidieron en las redes sociales que la oriunda de Corrientes estaba hecha para participar de esta edición y no de la anterior.

Por su estilo de juego, la producción la hizo ingresar para que se midiera contra Juliana "Furia" Scaglione, pero no hubo ni un sólo sapucai que pudiera salvarla y también cayó en las garras de la participante pelada, que hasta ahora solo cosecha victorias y no hay quien la pare dentro del reality.

En diálogo con BigBang , la ahora ex "hermanita" se confesó sobre lo que fue su estadía corta -pero intensa- dentro de la casa: sus sentimientos por Bautista Mascia sabiendo que él mantiene una relación con otra participante (Denisse González); su alineación con Martín Ku, la pelea cara a cara con Furia y entre otras cosas, la traición que le faltó hacer. Es que, ella misma es conocida por haber traicionado en la edición anterior a Daniela Celis y a Julieta Poggio, por lo que ahora no podía no repetir la jugada. En ese sentido, confirmó que, de haber seguido en el programa, iba a fulminar a Nicolás Grosman que pertenecía a su mismo grupo. ¡Insólito!

¿Cómo definís tu segundo ciclo en Gran Hermano?

-Mi estadía la voy a dividir en tres partes que fueron las tres semanas que estuve. La primera semana me estaba adaptando y obviamente entrar a una casa así es muy difícil y como esta edición es bastante especial, se me hizo bastante complicado. En la segunda semana me hice algunas alianzas, que si bien no llegaba a confiar del todo y viceversa, me sentí un poco más cómoda y hasta me incluí bastante en la casa lo cual hizo que me sintiera más cómoda hasta para jugar e hice una de las jugadas que fue para que Emmanuel pierda los votos de la espontánea y ya la última semana que estuve me sentí muy aislada, me lo hicieron saber y sinceramente no me sentía tan cómoda. El único que no me dejó sola fue Martín pero la verdad no me sentí para nada bien.

Coti Romero le tocó la pelada a Furia para tener "suerte".

¿Todo tu malestar de la última semana tuvo que ver con ese aislamiento que te hicieron?

-Sí y aparte recibí muchos comentarios feos al pasar de los participantes que si bien es parte del juego, no me hacían sentir cómoda. Es obvio que cuando vas a una casa súper armada, te van a recibir así. Yo tenía un poco la presión de entrar y tener estar a la altura entonces esas cosas tampoco me dejaban ser yo misma y me hacía muy mal. Era una auto presión.

¿Sentías que eras vos la que iba a ser eliminada?

-En algún momento me pasó por la cabeza pensar y saber que había chances porque ponerse a Furia en contra es casi seguro que quedas eliminado así que no cualquiera se pone en esa posición. En un momento dije "que sea lo que tenga que ser" y me veía afuera aunque también tenía esperanzas de que la gente de afuera eligiera también un poco el juego de que no sea tan predecible. Es como que semana tras semana la gente sabía lo que iba a pasar y quizás acá era un poco más peleado.

¿Cuándo entraste creías que vos ibas a ser la que elimine a Furia?

- No sé si eliminarla porque considero que hace rato viene siendo la más fuerte y para mí a esta altura es difícil bajarla de donde está posicionada porque es prácticamente la ganadora pero sí por lo menos debilitarla un poco adentro de la casa y que deje de ser ella quien maneje las placas, los eliminados, las pruebas... también para los televidentes. Yo me ponía en el lugar del televidente y decía como que me encantaría que sea sorpresivo, que no se sepa lo que va a pasar y yo entré con esa misión pero bueno, no se dio y por eso estoy acá afuera.

Coti Romero

Siendo televidente y también jugadora... ¿Qué diferencias notaste en lo que se ve en el afuera y lo que se vive en el adentro?

-Es lo mismo que me pasaba con Alfa el año pasado. La gente decía que era re bueno, re divertido, pero vivir con una persona que está constantemente atacando no está bueno. Eso es lo que pasa hoy, la gente no se da cuenta lo que es convivir con Furia porque solo ven una parte de lo que es la convivencia ahí adentro y la verdad es que es una persona muy difícil. Yo cuando estaba afuera me encantaba su juego, me encantaba ella y cuando me tocó convivir, me pasó justo eso de que no la saludé y no me di cuenta, estaba muy nerviosa y desde ahí en más se posicionó en mi contra y cuando alguien te toma de punto siendo tan fuerte adentro y afuera de la casa, no está nada bueno porque la sufrís un montón.

Vos misma te ganaste el apodo de cuchillera, pero en esta ocasión te excedió incluso tuviste hasta un cara a cara... ¿Qué buscaste en ese momento?

-A mí me pasó que ella, ni bien entro, me había tratado de buscar poniéndome una foto de las chicas (Daniela; Julieta y Romina) del año pasado en mi cama, entonces me cargó de energías negativas y justo vino la actividad que cuando yo hablaba, ella por encima mío tiraba frases cargándome y bueno, cuando se dio la discusión, yo soy bastante impulsiva, me salió pararme demostrándole que no me importaba que ella era la jugadora más fuerte, yo no iba a permitir que me diga esas cosas en la cara, que me grite y que me haga las cosas como le hacía a sus compañeros pero son cosas que con el temperamento que tenemos ambas pueden pasar, pero no buscaba nada.

¿Te sorprendió que nadie se meta a separarlas?

-No me sorprendió porque ya lo venía viendo del afuera y se ve que en esa casa se manejan así no se si por miedo a ella o por miedo al maltrato, al hostigamiento o al quedar en placa entonces no se arriesgan a enfrentarse.

El momento del tenso cruce frente a frente de Coty y Furia.

¿Qué diferencias notaste entre una casa y la otra?

-Principalmente las personalidades, como todos sabemos, que son mucho más de ira, de discusiones, de decirse las cosas por atrás como por adelante, el juego también. Es un clima muy distinto y sobre todo con el tema de la confianza que no se vivía así en la casa del año anterior. A mí me pasaba el año pasado que me encantaba jugar y quizás no encajaba porque todos se tenían mucha confianza y acá pasa exactamente lo contrario. Todos se miran siempre de costado y es todo el tiempo tenso.

De hecho el año pasado hubieron muchas parejas y amistades, que es lo contrario a este año...

-Es que para mí, tiene que ver con todo eso. Yo creo que también este año el casting fue más destinado a la gente que quería entrar a jugar y no solamente a convivir entonces piensan más en el juego que en crear vínculos y por eso también pasa que nadie confía en nadie. Y también creo que viendo la edición pasada, por más que una persona te guste, todos saben que la mayoría de las parejas del año pasado terminaron muy mal así que quizás también tienen como ese agregado de no querer formar un amor por miedo a ser eliminado o a terminar así de mal.

Coti Romero y Alexis Quiroga

Con el diario del lunes... ¿Sentís que te jugó en contra el hecho de la espontánea del año pasado y por eso las chicas ahora no quisieron jugar con vos?

-Sí, re tuvo que ver y es más, cuando tuve una charla con ellas, Flor me dijo que vio lo que había pasado y que a ella le había dolido un montón porque Daniela y Julieta re habían confiado en mí y se sintió mi traición por más de que sea un juego. Siento que en ese momento me tiraron una indirecta pero bueno, yo acepté entrar con todo lo que se sumaba. A pesar de eso tuve al Chino que confió en mí más allá de que le mostré las cartas y de que él sabía que quizás podía llegar el momento de que los traicionara a alguno. Pero bueno, por suerte hubo gente que no se guio por lo que pasó en la edición anterior y se permitió conocerme.

¿Crees que fuiste responsable en avivar el juego de Bautista?

-Considero que Gran Hermano es un juego individual y cada uno decide por sí mismo qué hacer y qué no. Creo que Bautista siempre fue muy despierto pero recién ahora está mostrando sus cartas, yo lo veía desde antes y lo confirmé cuando entré. De hecho yo en un momento le pregunté al Chino si él confiaba en Bautista porque para mí había cosas raras como que había información se filtraba, pero el Chino me dijo que confiaba ciegamente en él. Yo creo que quizás ahí algo se puede dar vuelta pero ojalá que no.

¿No sentís que declarando tu amor por Bautista en el confesionario o con los chicos, quedaba mal de afuera que te hayas enganchado con alguien que tenía novia?

-Sí, es más, varias veces pedí el psicólogo, estuve un poco mal en varias ocasiones y no solo por eso, sino que a mí hace rato no me pasaba algo con alguna persona y de repente vuelvo a entrar a la casa y me vuelve a pasar lo mismo que el año pasado y yo no lo podía creer. Obviamente que uno no elige lo que siente ni puede reprimir eso y menos en esa casa que todos los sentimientos se llevan al 100. Cuando hablé con Paloma y con Emmanuel lo hice porque me sentí súper contenida por ellos que quizás fue un error y lo admito, pero ahí uno no toma dimensión de lo que estaba pasando. Yo varias veces dije que me quisiera poner en el lugar de Denisse y que a mí no me gustaría que me lo hagan, pero es muy difícil. Yo no intenté nada con él, yo quería esquivar los lugares que también era imposible, pero ya todo me estaba haciendo mal por la mezcla de emociones que tenía. Fue todo un montón y siento que un poco la salida me hizo bien porque si no estaba por explotar.

Coty Romero planeó estrategias junto a "Los Bro".

¿Pudiste hablar con Denisse?

-Le dije que me intención nunca fue que ella tuviera problemas con él, que yo intenté evitarlo en todo momento pero que mis emociones se hicieron muy complicadas de contener, le pedí perdón si le molestó lo que hablé pero que yo quería hablar con el psicólogo y no con el confesionario como pasó. Ella me dijo que no pretendía hablar sobre esto ahora y que prefería tener una conversación más adelante. Quiero que quede en claro que yo no intenté separarlos, si hubiese querido hacerlo lo hubiese hecho, simplemente él me gustó y nada más.

Tanto Furia como otras personas te señalaron como que intentaste meterte en todas las relaciones de la casa... ¿Qué pensas?

-Está muy alejado de la realidad, no puedo creerlo. Yo quería dividir la casa y separar los grupos fuertes, en su momento a Los Bro pero como me dieron su confianza y me bancaban, no lo iba hacer hasta al menos ese momento. Yo quería dividirlos porque cuántos más juntos estén, es peor y eso fue lo que me pasó a mí que se unieron todos en mi contra y me fui. Era sabido que iba a pasar y lo venían haciendo hace rato, no era sorpresivo pero bueno, uno cuando entra se arriesga. Lo de las parejas es muy alejado de mí. Con Mauro habré cruzado tres palabras como mucho en todo el juego, con Nico fue al revés porque él se me acercaba a mí porque le dolía verme sola pero nunca intenté meterme con ellos.

Dijiste que todavía no hubieras ido por Los Bro... ¿Si continuabas se venía una espontánea 2.0?

-Yo pensaba hasta una fulminante acompañada por el liderazgo, pero obviamente para eso primero tenía que ganar el liderazgo. Yo decía que cualquier cosa que me ponga en mucho peligro como me pasó en esta tercer semana que no pude defenderme, yo iba a utilizar cualquiera de mis cartas para mantenerme adentro de la casa para avanzar en el juego y si lo tenía que hacer en contra de ellos lo hacía completamente.

Coty Romero y Martín Ku totalmente aislados de la casa.

¿A quién te hubiese gustado fulminar?

-A Nicolás lo hubiese fulminado porque yo al Chino le dije que yo quería jugar con él y con Bautista pero no con Nico, porque yo varias veces le dije que se despertara un poco, que si le gustaba la idea de jugar lo haga y él no lo hizo para seguir jugando a su manera, que está perfecto porque cada uno hace lo que quiere, entonces a mí no me gustaba eso porque me gusta mucho más el juego que es vistoso y no el de pasar desapercibido. Yo no coincidía mucho porque además le pasaba todo el tiempo información a Florencia así que si hubiese podido, usaba mi fulminante en él.

¿No lo ves un poco agrandado a Martín ahora?

-Siento que él es es así y es una forma de protegerse. Él no la estaba pasando bien y hemos tenido bastantes charlas donde me confesó que se sintió muy traicionado por Juliana en varias ocasiones porque jugaban juntos y Juliana terminó votando a Bautista y cuando se enteraron, empezó una rivalidad de nuevo y eso lo bajoneó. El sintió que había algo roto y ya no quería seguir jugando hasta que yo entré y lo volví a meter en competencia. Por un lado me puso re contenta pero por otro siento que él se tiene que defender. Uno cuando se siente muy atacado reacciona de diferentes formas pero para mí está perfecto, no se tiene que dejar pisar. Para mí, él es el ganador y espero que así sea.

¿Tuviste una relación amor-odio con Furia? Se besaban, se odiaban, se carearon...

-Al principio yo no me di cuenta que no la saludé y por eso para mí estaba todo más que bien hasta que ella me empezó a buscar con lo de la foto y eso. Después tuvimos enfrentamientos y yo después del cara a cara me acerqué y le pedí disculpas por mi reacción, le dije que había sido brusca, le expliqué el contexto de que para mí no era fácil entrar en la casa y ella lo entendió. Ahí tuvimos creo que una linda relación que habrá durado cinco días y de nuevo me buscó por el lado de poner el cocodrilo en la pared porque siento que es muy celosa de los chicos. Nosotras nos estábamos llevando bien hasta que me vio cocinando con los chicos y ahí empezó la guerra pero yo sé que fue por celos de ella propia.

¿Alguno de los chicos de Gran Hermano del año pasado te mandó un mensaje antes de entrar?

-Nadie sabía que iba a entrar y cuando se dijo, yo ya no tenía el celular pero cuando lo volví a ver recibí mensajes de Agustín, Marcos, Nacho... muy poca gente pero los que más me importan.

Coti Romero y Julieta Poggio, cuando eran parte de Gran Hermano.

¿Cómo fue el reencuentro con Julieta Poggio? ¿Ya limaron las diferencias que tenían?

-Sí, yo las diferencias que tenía con ella las lime hace un montón y siento que ella también pudo hacerlo, creo que le costó un poco más pero porque fue la traicionada y eso justo fue lo que hablamos después de estar juntas en el debate. Después de lo que pasó con Florencia, que si bien no tuve ningún vínculo con ella me afectó que diga esas cosas de mí, eso un poco me hizo entender lo que sintieron las chicas la edición pasada y pudimos darnos un abrazo para que quede todo bien.

Coti Romero se cruzó con Charlotte

En un año pasaste por dos Gran Hermano y el Bailando... ¿Sos la chica de los realitys?

-Claro, soy la Charlotte Caniggia.

Pero con Charlotte también te peleaste...

-Yo no soy rencorosa así que está todo más que bien, ahora puedo decir que soy como ella. A mí no me gusta quedarme con las cosas malas porque me llenan de energía negativa así que prefiero soltar. Me gustaría ahora seguir por mi camino y enfocada en mis clases de teatro y canto. Me encanta lo artístico así que quiero ir por ese lado.