"Intenté hasta último momento, pero...": Emilia Mernes y el detrás de la suspensión de su último show

Emilia Mernes se vio obligada a reprogramar su show de anoche por prescripción médica y anunció que la nueva fecha será el 7 de mayo. Además, sus presentaciones en Uruguay de hoy y mañana debieron ser movidos para el 12 y 13.

Cerca de la hora del concierto, la artista subió al escenario acompañada por su equipo para darle al público la noticia de que no iba a poder realizar el espectáculo. Según explicó, intentó recomponerse hasta último momento pero no lo logró.

"No voy a poder hacer el show de hoy, me siento muy mal, les quiero pedir perdón de corazón, realmente no puedo. Quiero pedirles disculpas de corazón, intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen pero realmente me siento muy mal", explicó la intérprete de No_se_ve.mp3 con la voz quebrada.

El médico me dijo que así no puedo, así que quiero pedirles perdón de corazón. Gracias por estar acá"

Debido a este problema, se decidió que el show de anoche sea reprogramado para el próximo martes a la misma hora. Además, se detallará a través de las redes sociales cómo seguirán sus próximos conciertos.

💣Bombita: toda la información extra será compartida en las redes sociales de Emilia, Fenix Entertainment y Movistar Arena.