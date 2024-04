Milei lo calificó de "títere" y Alberto Fernández lo chicaneó: "Mi perro no me aconseja y está vivo"

Durante su discurso de cierre durante la cena de la Fundación Libertad que se realizó en el complejo Goldencenter este miércoles por la noche, el presidente Javier Milei le dedicó muy duras palabras al ex mandatario, Alberto Fernández, a quien tildó de "títere" luego de que cuestionara el feroz ajuste que está llevando a cabo su gestión. "¿Lo escucharon lo del títere? Fue increíble, diciendo: 'Ay, que ajuste insignificante'. Dejó un déficit de más de 5 puntos del PBI. Nosotros lo llevamos a 0,2 positivos, y si lo llevan en términos anualizados, hicimos un ajuste de 7 puntos del PBI. Y el caradura dice 'resultado insignificante'", fueron las palabras del libertario.

El tuit de Alberto Fernández a Javier Milei

Claro está, la respuesta de Alberto no se hizo esperar y a primera hora de la mañana de este jueves le dedicó un extenso mensaje al presidente, lleno de chicanas e ironía, a través de su cuenta de X. "Si el presidente se refirió a mí llamándome ´títere´ quiero decirle que no lo soy, no lo fui ni lo seré. También debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las ´fuerzas del cielo´ no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión", escribió.

En su mensaje, el ex presidente acusó al actual mandatario de sufrir "alteraciones psicológicas" y agregó: "Hecha esta aclaración, y entendiendo que se ha referido a un video que subí a las redes en el que se señalaba quienes ´se beneficiaron del modelo empobrecedor del pasado´, debo decir que temo que el presidente se siga informando por Jumbo bot. El programa acordado con el FMI establecía que en 2023 el Estado Nacional debía reflejar un déficit de 1,9%".

En su relato, Alberto aseguró que "como consecuencia de la sequía y sus efectos sobre la economía, el déficit fiscal fue del 2,7%". "Esto significa que el desvío sobre el programa fue del 0,8 pp. En ese escenario, donde la industria crecía, la desocupación era la más baja de los últimos 38 años, la obra pública generaba desarrollo, la salud, la educación y la ciencia y tecnología estaban financiadas por el Estado y conducidas por personas experimentadas en esas materias", destacó.

El presidente le restó importancia al tratamiento de la ley ómnibus.

Y sentenció: "No había una hiperinflación del 15.000% como afirmó al asumir, ni el déficit era del 15% como dijo antes o del 5 % como dijo ahora. Algo más. No dije que su ajuste es insignificante. Su ajuste es inhumano, brutal y fundamentalmente innecesario. Lo insignificante es el falso resultado fiscal que dice haber logrado con semejante ajuste y que dio a conocer en una cadena nacional penosa. Basta de mentir Presidente...ya está probado que la mentira tiene patas cortas".

Durante la cena de la Fundación Libertad, Milei destacó el déficit cero que anunció esta semana en cadena nacional y señaló que el "pobre" del ministro del Interior, Guillermo Francos, estaba "sufriendo" por la sanción del proyecto en el Congreso. "Tiren la Ley Bases, tiren todo que vamos a lograr todo esto a pesar de la política. Lo que era imposible lo alcanzamos el primer mes", fue la frase que lanzó el libertario anoche, restándole importancia al tratado del proyecto.

Alberto y Milei durante la asunción del libertario.

En su discurso, Milei destacó que "hay tres elementos centrales: política fiscal, monetaria y cambiaria". "Encontramos una brecha del 200%. Los mismos que dicen que había un atraso cambiario y decían que había que poner el dólar a 600, nosotros lo llevamos a casi mil y bajamos la inflación. La otra es la política fiscal. Déficit cero. Empezamos a hojear los números y hablábamos con Toto (el ministro de Economía, Luis Caputo), me puse bullish, el pobre Guillermo Francos sufriendo, le dije 'tiren la Ley Bases, tiren todo que vamos a lograr todo esto a pesar de la política´. Lo que era imposible lo alcanzamos el primer mes", señaló.

Y cerró: "La manga de pifiadores dijeron 'es muy poquito de motosierra y mucho de licuadora'. Pregunten qué pasó con las transferencias discrecionales y los intermediarios. La mayor parte del ajuste es motosierra. A veces la licuadora si se vuelve permanente también es motosierra. Es cuestión de tiempo, hasta que terminemos de estabilizar. La caída del riesgo país predice que para adelante la economía rebota, por eso están tan nerviosos y usan causas nobles para tratar de desestabilizar a un gobierno. Saben que van a perder y no vuelven más. Cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro".