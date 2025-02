Milei amenaza con privatizar la empresa estatal YCRT en Santa Cruz y le advirtieron: "Se desatará una pueblada"

Una nueva amenaza de privatización se volverá efectiva en el gobierno de La Libertad Avanza que ahora convirtió la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una Sociedad Anónima; algo parecido sucedió con el Banco Nación durante la semana pasada.

Fue mediante el decreto 115/25 publicado en el Boletín Oficial del lunes 24 de febrero que se llevó adelante la medida que establece que la empresa nacional ubicada en Santa Cruz sea privatizada tal y como se estableció en la Ley Bases en la que 41 empresas argentinas podrían ser privatizables.

Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)

Cabe destacar que YCRT es una de las empresas encargadas en la comercialización, explotación y transporte del carbón pero también es la responsable de generar la energía para gran zona de la Patagonia argentina. Sobre esto, Pablo González, expresidente de YPF expresó: "Es un golpe muy duro para Santa Cruz y su historia. La cuenca carbonífera, además de tener reservas, tiene una historia arraigada de lucha de sacrificio".

En la misma línea, recordó: "Esto ya pasó en la época de Menem. Se despidieron de casi el 70 por ciento de los trabajadores y derivó en una tragedia. 2004 fue la peor tragedia, cuando mueren 14 mineros ", dijo González y siguió: "Ellos lo incluyen en la Ley Bases a YCRT. Deciden privatizar 41 empresas y quedan 9. Cuando votan en particular se retira de la lista".

Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)

El ex funcionario de YPF apuntó directamente a Luis Fernando Camacho Vaca, gobernador santacruceño: "Creemos que hay una connivencia política entre el Gobierno nacional y el provincial. Empieza un proceso que no sabemos cómo va a terminar ", dijo en declaraciones para la AM 750 y siguió: "Pero sí sabemos que los primeros que pagan las consecuencias son los trabajadores. En Santa Cruz ya van 1.700 despidos en el sector. Esto ya pasó. Y lo que siempre pierden son los trabajadores".

Según González, el circuito "podía ser eficiente". Es que el 26% de la energía del mundo es a carbón, explicó y sentenció: "Argentina dentro del ranking de emisiones está en 150 de 180. Lo que falta es voluntad de invertir y hacer funcionar algo que el Estado podría hacer ".

ATE respaldó a trabajadores de YCRT

Fue Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional quien acompañó a los trabajadores haciendo hincapié en que desde el artículo 8 de la Ley Bases, obliga al Estado de Javier Milei a sostener la participación mayoritaria del capital en las decisiones societarias por lo que la privatización podría tener algunos palos en la rueda.

Aguiar calificó la medida como "inentendible" y dijo que "abre las puertas a la privatización de la empresa, pero no va a lograrlo". Sobre esto también aportó: "Intentos similares existieron en los '90, también en el 2008 y no pudieron. Hemos resistido permanentemente las propuestas de concesionarla, desguazarla y hasta dividirla en unidades económicas y pudimos mantenerla siempre en pie".

Milei avanza con la privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio

El representante sindical añadió: "Esta decisión golpea a un polo energético que resulta estratégico para la soberanía de nuestro país. Además, entre la mina de carbón, la mega usina carboeléctrica y el puerto de Punta Loyola hay 2200 trabajadores representados por ATE".