Milei amenazado por empresarios de la Sociedad Rural y una sola pregunta ¿cuándo se eliminan las retenciones?

Javier Milei no está pasando por los mejores momentos de su gestión. Con más de 53% de imagen negativa en algunas encuestas, el presidente se enfrentó a los empresarios de la Sociedad Rural que inauguraron un nuevo predio en Palermo. Paralelamente, era la primera vez que se cruzaba con Victoria Villarruel tras el conflicto del "desafortunado comentario" de la vicepresidenta contra Francia al que llamó "país colonialista".

En ese contexto, el presidente tuvo que bancarse que Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural le dijera en la cara que la cuerda está muy tirante y que es posible que se les acabe la paciencia, aunque también confirmó que hasta el momento, apoyan su gestión solo con la condición de que las retenciones sean eliminadas de una vez por todas.

Nicolás Pino saludando a Javier Milei

El acto sucedió entre mates, bombillas, boinas y mujeres sumisas esposas y novias de los grandes empresarios del campo argentino mientras la vice veía el peor de los desaires a su investidura política. Es que la sentaron bastante lejos del presidente, poniendo como figura principal al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

Lo más fuerte se vivió cuando Pino le habló directamente al presidente: "Hablamos desde una postura esperanzada pero realista, preferimos en este momento apelar a la paciencia del hombre y la mujer del campo porque creemos útil darle al gobierno un espacio de confianza como se lo dio la ciudadanía en las elecciones de 2023".

Además, dejó claro que todo tiene un límite: "Existe una actitud de respeto a la iniciativa responsable, no vamos a hablar en este momento desde la protesta". En esa línea dejó entrever que poco les importa qué color político tenga La Libertad Avanza, solo quieren la quita de retenciones y la baja de impuestos: "No es importante si los servidores públicos son libertarios o socialistas, peronistas o radicales, se trata de poner el hombro para que el edificio no se derrumbe".

Dándose vuelta y mirando fijamente a Milei, Pino expresó en todo -casi- amenazante: "Señor presidente usted sabe del problema fundamental que estamos hablando. Los productores seguimos agobiados por el derecho a la exportación que tratan de forma desigual al campo en comparación con los demás sectores económicos y productivos. Las retenciones son un impuesto distorsivo, discriminatorio y confiscatorio".

Tenso encuentro entre Karina Milei y Victoria Villarruel

Milei se quedó atónito con cara de póker, incomodísimo mientras Pino seguía arremetiendo: "Señor presidente los productores necesitamos la certeza de que usted eliminará las retenciones. Si seguimos trabajando es porque confiamos en su palabra, porque lo que producen las retenciones es el desaliento y la desaparición del productor agropecuario".

Con un gesto cabizbajo, Milei miró a Pino con desconcierto y asintió con la cabeza. Al llegar su turno, el presidente expresó: "Merecen ser llamados héroes. Los días más felices de la Argentina fueron los del campo.

Milei llegó en un descapotable al acto de la Sociedad Rural

Además, reconoció: "Nadie tiene tantas ganas y yo en particular de salir de este esquema que entre retenciones y cepo le expropia al campo el 70 por ciento de la producción". Milei quiso hacer notar su autoridad presidencial y explicó: "No nos importa la presión ni de donde venga, vamos a respetar el tiempo. El programa económico tiene tiempos y condiciones, hay que mirar la película y no solo la foto".

Aclarado ese punto, continuó: "Venimos a sacarle la bota asfixiante del Estado a los productores. Falta mucho pero hemos hecho un montón", dijo y dio a entender que se eliminará un impuesto que les servirá y mucho: "Vamos a terminar levantando el cepo. Hoy la verdadera inflación viene viajando al 8% anual, vamos a terminar levantando el cepo. Vamos a eliminar el Impuesto PAIS antes del 7 de diciembre".