Funcionarios de Luis Petri y Martín Menem visitaron a genocidas: "Sus crímenes no se pueden perseguir por el paso del tiempo"

Cuando las cosas parecían tomar un rombo positivo ante tanta desgracia vivida en la dictadura, un nuevo gobierno de La Libertad Avanza tomó el mando el 10 de diciembre 2023 y se retroceden algunos casilleros. Esto es lo que ocurrió con ex represores presos por atentar a los Derechos Humanos.

Los genocidas están alojados en la Unidad 31 (Ezeiza) y otra parte en la Unidad 34 (Campo de Mayo). Ambas son denominadas como cárceles VIP, ya que los ex uniformados pasan sus días con absolutas comodidades, diferentes a otros reclusos. Según informó el medio Página 12, seis diputados de La Libertad Avanza llegaron a visitar Campo de Mayo y reunirse con Alfredo Astiz, a quien apodaban "Ángel de la Muerte", ya que en su tiempo se infiltraba entre las familias de desaparecidos diciendo que él también era una víctima que buscaba a su hermano.

Alfredo Astiz recibe la visita de diputados libertarios

Sin embargo, no fueron los únicos, ya que el Ministro de Defensa, Luis Petri, confirmó que envió a dos de sus hombres a una charla con los torturadores, y estos fueron con un claro objetivo: "Se llevaron un boceto de decreto para declarar que todos sus crímenes ya no se pueden perseguir por el paso del tiempo , lo que estaría en abierta contradicción con la jurisprudencia de la Corte Suprema que sostiene que son delitos imprescriptibles", reveló ese medio de comunicación.

Según la información brindada desde el Gobierno: "La visita a la Unidad 34 de Campo de Mayo fue realizada por el subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, licenciado Guillermo Madero, yel director nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, EL abogado Lucas Erbes el día 7 de marzo con el objetivo de visitar y ver el estado de las instalaciones".

Los diputados de Javier Milei planean sacar a los genocidas militares de la cárcel

Conforme distintos funcionarios de Defensa, estas visitas nunca se realizaron, ya que "no corresponde". Sin embargo, estos no fueron los únicos políticos en negar el contacto con los asesinos de la dictadura. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se lavó las manos rápidamente y aseguró que las visitas fueron de manera particular, por interés individual de todos aquellos que se acercaron a la cárcel.

"Quienes hayan ido no lo tengo constatado que hayan ido a visitar a quienes dicen que fueron a visitar. Sé que fueron a visitar al Servicio Penitenciario, porque varios de ellos integran la Comisión de Seguridad Interior", fue la respuesta de Menem al ser consultado al respecto.

Denuncian las comodidades con las que cuentan los "presos vip" en la Unidad 34

Por otra parte, confesó que los legisladores tienen a su disposición un total de 85 autos, con lo que tienen la libertad de usar cuando deseen. Es por esta razón, que no reconoció haber autorizado visitas a la Unidad 34, ya que no pregunta a donde se dirigen los funcionarios.

Quien sin vergüenza dio la cara por organizar la visita a Unidad 34 fue el diputado Beltrán Benedit: "Fuimos a ver represores, no. Represión es algo que compete a las fuerzas de seguridad en todo caso, fuimos a ver ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional", dijo contundente ante el malestar de algunos de sus compañeros del bloque.