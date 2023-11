Milei en contra de ayudar a los hipotecados por los créditos UVA: "Tienen que hacerse cargo de su error"

Los créditos UVA se crearon durante el gobierno de Mauricio Macri y en su momento, la persona que los adquiría podía pagar una cuota equivalente al alquiler, pero se dispararon por el aumento de la inflación. Este incremento provocó una crisis en las personas que accedieron al crédito y, primero afectados por la pandemia y luego por la suba de precios, los propietarios salieron a pedirle ayuda al Gobierno para poder resolver su crítica situación.

Sin embargo, en la asunción del presidente saliente Alberto Fernández, en 2019, se comprometió a ocuparse del tema y encarar un proyecto junto al colectivo Hipotecarios UVA y otros diputados para que se apruebe una ley que prevea que la cuota a abonar no supere el 30% de los ingresos de los deudores y, aunque la Cámara Baja le dio media sanción, el proyecto está estancado en el Senado.

Javier Milei.

Consultado en TN por la situación de los beneficiarios de los créditos UVA, el presidente electo Javier Milei no dudó en polemizar y en no querer hacerse cargo de la situación, a pesar de que el Estado se comprometió a encauzar la problemática: "Ellos tomaron esos créditos en función de un diferencial de tasa de interés. Vamos a ponerlo en estos términos. Hubieran tomado otro tipo de créditos con una tasa de interés más alta", dijo.

Además, el libertario se animó a dar un ejemplo poco alentador: "La pregunta es si yo deseara tener una vida temeraria y entonces como consecuencia de ello, se manifiesta el resultado adverso y tengo una lesión. ¿A usted le parece correcto que yo le pase la cuenta a ustedes? ¿El Gobierno les puso una pistola en la cabeza para que los tomen?", resaltó.

"Usted tomó una decisión en términos de renta-riesgo y ahora como el resultado es adverso, usted quiere que lo pague otro", insistió Milei con los ojos grandes, al tiempo que insistió en que es impreciso tomar una decisión incorrecta y que el Estado intervenga. "Si usted tomó una decisión incorrecta, usted es el que se tiene que hacer cargo de la decisión", sentenció.

"Usted podía tomar el que se le daba la gana. Claramente los créditos en dólares tenían una tasa de interés más baja, quiere decir entonces que usted estaba en el diferencial de tasas, estaba haciéndose cargo del riesgo que implicaba. Después el Gobierno como no cumplió las reglas, ahí se generó una serie de cuestiones", añadió.

En este sentido, el presidente electo resaltó que el Estado no se hará cargo del pago de los créditos UVA porque hay déficit fiscal y que no se puede permitir mayor emisión de dinero con impuesto inflacionario.

Sin embargo, desde la organización Autoconvocados UVA, informaron que tienen miedo de que se avecine una ola de remates de las propiedades adquiridas por parte de los bancos e insistieron en acelerar la Ley para que su aprobación sea antes de que asuma el nuevo gobierno el 10 de diciembre.

Al respecto, Claudia Pilo, integrante de Hipotecados UVA, explicó a BigBang qué son exactamente los créditos UVA y cuáles fueron sus consecuencias, al resaltar que: "El ex presidente Mauricio Macri en abril del año 2017 en la sede del Banco Nación, frente a los presidentes de los bancos tanto públicos como privados, y de las distintas asociaciones que los nuclea, lanzó estos créditos y alentó a las familias a embarcarse en esta nefasta trampa a 30 años", explicó para darle un contexto al reclamo y luego prosiguió: "Desde el Banco Central, con una publicidad totalmente engañosa decía, y cito textual : "en los préstamos en uvas las cuotas se mantienen siempre como una porción estable de tus ingresos aun en el caso de que la inflación suba". De esta manera el derecho constitucional a la vivienda digna y el destino de cada familia hipotecada, se entregó al sistema financiero".

Los damnificados reclaman por los créditos UVA

Consultada por la media sanción en diputados de la normativa que ampara a los beneficiarios, Pilo remarcó: "La media sanción que vino de diputados, tiene que tratarse en el senado y volver a diputados. La propuesta era retrotraer las deudas a agosto del 2019, como pasó en numerosos casos en la justicia, poner tope a la cuotas y protegernos de las ejecuciones. Muchas familias deben muchas cuotas y nuestras hipotecas tienen una cláusula que si no pagas más de 3 cuotas consecutivas, el banco puede ejecutar sin intermediación judicial, lamentablemente no hubo decisión política para ponerse del lado de las familias y no del lado de los bancos".

En este mismo sentido, se lamentó por la poca empatía que tuvo el presidente electo para con los damnificados de los créditos UVA y aseguró que "no tiene sensibilidad por la situación de las familias". "Habla desde la ignorancia porque estos créditos los dio el estado y es quien tiene que hacerse cargo de la situación. Pero no me sorprende, porque así como Macri entregó la política pública de vivienda al sistema financiero, Milei entrega el derecho constitucional a la vivienda al mercado", aseveró.

Protestas por las hipotecas.

"El riesgo con Milei es que en el caso que se apruebe una ley, la derogue cómo piensa hacer con la de alquileres. Estamos en manos del mercado, del sálvese quien pueda. El ajuste no lo va a pagar ni la casta ni la politica, se contradice. Lo va a pagar la gente", se lamentó Claudia, con temor a lo que pudiese llegar a pasar a partir del 10 de diciembre.

Por último, ella indicó que a pesar del reconocimiento y del relato del presidente actual Alberto Fernández de la problemática, continúa siendo un problema que aqueja y angustia a más de 100.000 familias en todo el país. "No hubo decisión política para lograr una solución definitiva a la usura UVA", sentenció.