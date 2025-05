Burlando dijo que Makintach fue "violenta" al negar su participación en el documental: "Esto es una tragedia"

Parece haber terminado la polémica dentro del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, después de que la jueza Julieta Makintach fuera apartada del caso tras la difusión de un trailer de un documental que incluía imágenes grabadas de manera irregular durante la primera jornada del proceso judicial.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro resolvió la recusación de Makintach, quien inicialmente se resistió a dejar su cargo. En sus declaraciones, la jueza afirmó: "Yo no me voy a apartar. Yo no voy a dar lugar a la nulidad de este debate, porque no lo merece". Sin embargo, las imágenes que la muestran caminando por los Tribunales de San Isidro y fragmentos de una entrevista en su despacho, presuntamente realizadas para el polémico documental, terminaron por socavar su posición.

Julieta Makintach

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, hijas del astro del fútbol, no tardó en expresar su indignación y preocupación por el impacto de este episodio en el juicio: " Esto es una tragedia ", afirmó categóricamente. Burlando enfatizó que este incidente no solo afecta a las partes involucradas, sino que representa un duro golpe para la justicia argentina: "Esto perjudica exclusivamente a nuestra justicia, y creo que la justicia también hoy tiene la obligación de recomponer todo esto", sostuvo.

El abogado también planteó la necesidad de retroceder en el proceso judicial para garantizar su legitimidad: " Vamos a proponer una regresión a una instancia anterior antes de la primera audiencia testimonial. Esto es sanidad" explicó y, en la misma línea subrayó que cualquier fallo emitido bajo estas circunstancias podría ser fácilmente anulado en instancias superiores: "Imagínense el día de mañana, el fallo supongamos condenaba a todos -porque en definitiva el final feliz para la serie sería que condenen a todos prácticamente a pena de muerte- y esto va a Casación; Casación ve este video y automáticamente nos quedamos ya sin juicio, sin caso, sin absolutamente nada", expresó con visible indignación.

La situación generó un fuerte debate sobre las responsabilidades de los actores judiciales y las consecuencias de estos hechos. Burlando no dudó en calificar como "violenta" la actitud de Makintach al negar inicialmente su participación en el documental: "La actitud más violenta fue ver a la jueza y decir que ella no era esa. O que eso no lo había hecho ella ", dijo y adelantó que se presentará una solicitud para iniciar un juicio político contra la magistrada durante la jornada del miércoles 28 de mayo.

En cuanto al futuro del juicio por los responsables de la muerte de Maradona, Burlando señaló que se deberá conformar un nuevo tribunal y reiniciar varias etapas del proceso: "Hay que armar un nuevo tribunal, hay que sortear un nuevo juez, someterlo a los planteos legales -como puede ser recusaciones o lo que sea- esperar el tiempo legal, ofrecer nueva prueba, hacer la audiencia al 338 y ahí arrancar nuevamente el juicio". Además, planteó la necesidad de acelerar los tiempos: "Pactarlo de una manera express para que podamos hacer todo esto antes de fin de año", rescató.

Dalma y Gianinna Maradona llegando al juicio por la muerte de su padre

Por su parte, Makintach intentó defenderse argumentando que no existían pruebas claras ni hechos ilícitos que justificaran su apartamiento: "No hay irregularidad, no hay delito, pero sí puede haber es una gran operación mediática", declaró antes de ser suspendida como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, institución que además le inició un sumario.

El escándalo no solo pone en pausa un juicio de altísima relevancia mediática y social, sino que también expone las debilidades estructurales del sistema judicial argentino. Para Fernando Burlando, este episodio es una llamada de atención para todos los involucrados: "Creo que todos tenemos que poner un poquito. Todos... también el tribunal. Si bien no le gusta que generalicemos esto a los jueces, es un error de la justicia, lo lamento, es así y hay que sanearlo".

Burlando se sintió violentado por la negación de la jueza Julieta Makintach

Mientras tanto, los acusados -entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov- permanecen a la espera de novedades sobre cómo continuará el proceso. La incertidumbre también pesa sobre las familias de Maradona, quienes han sido revictimizadas por esta situación. Como señaló el abogado de las hijas de Diego Maradona: "La revictimización de todos los familiares y víctimas no va a ser saldada por nadie", dijo.