El último adiós al amor de su vida: La Bomba Tucumana y su entorno lloran la muerte de Luciano Ojeda

El pasado sábado 24 de mayo, Gladys "La Bomba Tucumana" sufrió un duro golpe al confirmarse el fallecimiento de su novio, Luciano Ojeda, que murió a los 38 años. Una enfermedad cruel y silenciosa —un cáncer abdominal— lo había desgastado por dentro. En medio de la lucha, el sufrimiento y también momentos de felicidad, Luciano se quedó en el corazón de quienes lo amaron y no dudaron en expresar públicamente su dolor por la profunda pérdida.

El perfil de TikTok @calvomaximo compartió un video en el que hablaba sobre la muerte del joven. En el posteo se podían ver algunas fotos de él junto a su pareja en el hospital. " Él era mi gran amor hasta el final ", escribió la artista en el audiovisual.

Quien también se sumó al dolor digital fue Tyago Griffo, hijo de Gladys, que eligió despedirse de una manera distinta: publicó un video de Luciano cantando La cumbita, de Tambó Tambó, con un celular en la mano para no perderse en la letra. Su voz sonaba con una mezcla de dulzura y melancolía, como si supiera que esa sería su última canción.

Junto al video, Tyago escribió un sentido mensaje: " Te vi levantarte y pelearla tantas veces, guerrero... con tanta fuerza y voluntad que pensé que esta sería una más de esas en las que te levantás y seguís adelante", comenzó, en una dedicatoria dirigida a quien, además de ser el novio de su madre, fue un gran amigo y apoyo en su vida.

"Nunca me detuve a pensar o imaginar cómo sería tener que despedirte", confesó el cantante en su mensaje de Instagram. Y enseguida se permitió la herida: "Sabés que ya te estamos extrañando tanto, loco".

En palabras que funcionaron como consuelo propio y homenaje al fallecido, el artista reveló con qué recuerdos decide quedarse: "Me quedo con muchos recuerdos lindos", escribió. Y esas reminiscencias están encarnadas en una escena doméstica, de profundo vínculo: "Ser testigo del amor y cariño que se dieron con mi mami, y lo mucho que se ayudaron mutuamente, fue hermoso".

El posteo de Griffo sensibilizó a Gladys, quien también se hizo presente entre los cientos de mensajes que recibió la publicación: "Gracias por tu hermosa compañía y por todo el amor que le diste a mi compañero", escribió. Y dejó entrever el pedido que le hizo a su hijo en los últimos días, cuando ya sabía que Luciano no tenía vuelta atrás: "Me duele tanto que me dejara, pero él sabe que me cuidás mucho, además de habértelo pedido en este último tiempo, más aún".

La cantante no solo comentó en la publicación de su hijo, sino que también escribió una emotiva carta de despedida en su cuenta oficial: "Mi flaco, mi guerrero, mi centurión, mi turco, mi soldado, mi capitán, mi Chano, mi Luciano", enumeró, como si cada apodo fuera una caricia. Y continuó: "Gracias por el inmenso amor que me diste, por el inmenso amor que te di, por haberlo dado todo, y cuando digo todo es todo, hasta lo que no tenías, y el amor que le diste a todas las personas que amaste". En un escrito extenso, Gladys "La Bomba Tucumana" confesó que recién ahora comprende que su novio fue "un ángel" que pasó por su vida para enseñar, acompañar y amar.