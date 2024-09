Milei blindó a Caputo y gastó millones en su "show prime time": el lado b que nadie te mostró

Capricho, blindaje y show noventoso. Pese a que es el ministro de Economía quien habitualmente presenta al Congreso el presupuesto, Javier Milei decidió blindar al golpeado Luis "Toto" Caputo y será él quien le explique al "nido de ratas" -tal la calificación que le dio el presidente al poder Legislativo- los lineamientos económicos del 2025.

La decisión de dejar en las sombras a Caputo no fue ingenua: desde Casa Rosada anticiparon con tiempo que no se habilitarían preguntas, ni interpelaciones al presidente; algo que sucede habitualmente cada vez que el ministro de Economía presenta la ley de leyes en el recinto. De esta forma, Karina Milei y Santiago Caputo volvieron a desplegar un vallado al relato oficial, que contó incluso con la no tan sorpresiva ayuda de Susana Giménez.

Tal y como sucedió durante la apertura de sesiones ordinarias, los libertarios buscaron asegurarse el "prime time" televisivo y modificaron por completo el reglamento del Congreso. Pero la dupla que integra el triángulo de hierro de las Fuerzas del Cielo volvió a cometer un error similar al del denominado Pacto de Mayo, anunciado en marzo y celebrado finalmente en la víspera del 9 de julio.

Al momento de organizar el acto que tuvo lugar en Tucumán, al asesor presidencial se le pasó por alto que la Selección argentina de fútbol podría disputar la semifinal de la Copa América, algo que efectivamente sucedió. Esa noche, el conjunto capitaneado por Lionel Messi se impuso 2-0 ante Canadá y se garantizó así el pase a la final del torneo.

Susana Giménez anunció hace sólo una semana su regreso en los Martín Fierro

En esta oportunidad, quien se interpuso inesperadamente con la agenda del Ejecutivo fue una aliada: la diva de los teléfonos. Giménez se disponía a regresar a la pantalla de Telefe después de más de cuatro años de autoexilio tributario en Uruguay e incluso aprovechó la ceremonia de los Martín Fierro para anunciarlo con bombos y platillos.

El error de Caputo hizo que Karina Milei tuviera que levantar el teléfono y hablar con las autoridades de la emisora y con la conductora. "Hola, Susana", escuchó la diva al atender. Del otro lado, nada más y nada menos que la Secretaria General de la Presidencia. "No puedo volver este domingo porque me llamaron del Gobierno, específicamente la señora Karina Milei", reconoció Giménez.

"Ella habló con mi productor y le dijo: 'Con el presidente Javier le queremos pedir perdón, sabemos que quieren debutar, pero él va a dar a conocer el presupuesto nacional y va a ser largo'. Me pareció lógico, porque la gente está en la casa y lo puede escuchar tranquilo, ¿qué vamos a hacer? Por algo será. Siempre digo lo mismo, por algo será", cerró.

Con el "Su-Gate" resuelto, Karina y Caputo abrieron la billetera. ¿No hay plata? Por la decisión de poner en funcionamiento al Congreso el día domingo, el Estado nacional deberá desembolsar al menos $25 millones de pesos. Una cifra escandalosa si se tiene en cuenta que el presidente vetó no sólo la nueva fórmula jubilatoria, sino que ya anunció que hará lo mismo con el presupuesto universitario.

La mayoría del Congreso se ausentará, pero Yuyito estará presente

Con la imagen presidencial cayendo en picada según todas las encuestas y la fuerte presión de los mercados -respaldada por las críticas del propio Fondo Monetario Internacional-, Milei regresa al "nido de ratas" para presentar el primer presupuesto libertario, pese a que La Libertad Avanza lleva ya diez meses de gestión.

"Va a haber una gran sorpresa", aseguraron en los días previos desde la mesa chica de los libertarios. SIn embargo, con el correr de las horas, la posibilidad de coronar la presentación del presupuesto con un anuncio económico que ayude a mejorar un poco la imagen presidencial -en especial para calmar a la clase media, que ya sufre en carne propia la asfixia financiera producto del ajuste que no se le aplicó a la casta- se fue diluyendo.

Javier Milei presenta su primer presupuesto en el Congreso: el lado B, que la transmisión oficial no te muestra

🤔Milei blinda a Caputo y gasta millones en su "show prime time": el lado b, en vivo



🥱Del "Susana-Gate", al show de Yuyito y el esperado anuncio que no llegaría



(💣Todo lo que la transmisión libertaria no quiere que veas)https://t.co/xdDAYmXS9n — Big Bang News (@bigbangnw) September 15, 2024

Las definiciones más importantes del discurso de Javier Milei

"Después de años donde la clase política vivió poniendo cepos a las libertades individuales, hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado".

"Este blindaje fiscal abre un nuevo capítulo para nuestro país. Vinimos a ponerle un cepo al Estado. Decidí presentarlo yo por dos razones, porque soy economista, y segundo, porque vengo a proponer un proyecto de presupuesto diametralmente distinto. El presupuesto es la ley de leyes".

Cuanto más votos tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad"

"A partir de ahora la Argentina será solvente, con la consecuente baja del riesgo país y de la tasa de interés. En consecuencia el aumento de la inversión, de la productividad, del salario real y, en definitiva, la caída de la pobreza y de la indigencia".

"Este proyecto de presupuesto que estamos presentando hoy aquí tiene una metodología que brinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de qué ocurra con la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado".

Le ha robado a los argentinos cerca de 25 mil millones de dólares por año en señoreaje los últimos 20 años"

"Lo primero que hay que entender es que cuando los gobiernos quieren gastar, y gastar compulsivamente, y no les da el margen para seguir subiendo impuestos, como ocurre en la Argentina, la única forma de pagar la cuenta es pidiendo plata prestada o imprimiéndola en el Banco Central. Recordemos brevemente lo que ha sido la metodología histórica de nuestra clase democrática".

"Caer en default lo que produce es la ya famosa en Argentina fuga de capitales. Entonces los dólares comienzan a escasear y los políticos no tienen mejor idea que establecer aranceles o derechos de exportación para hacerse de los dólares del sector privado. Y por el otro lado, establecen controles de capitales para intentar retener los escasos dólares que así genera el país. Como esto produce que la Argentina se quede sin crédito en los mercados financieros, no tiene mejor idea que emitir dinero, que como ya sabemos, genera inflación".

Gestionar no es administrar el Estado, es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad"

"La deuda es producto del déficit, la emisión monetaria es producto del déficit, la inflación es producto de financiar el déficit con emisión, la destrucción del capital es producto del endeudamiento que genera el déficit. Por lo tanto, la pobreza y la indigencia son producto del déficit".

"He decidido que parte de nuestro legado sea cambiar para siempre la metodología a través de las cuales se elabora el Presupuesto. El déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo".

"El nivel de gasto a erogar estará condicionado por el nivel de superávit primario a conseguir, que a su vez estará condicionado por los ingresos observados netos del monto de intereses a pagar por la deuda".

Lo fundamental que tiene que hacer un Estado nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores y el imperio de la ley. Punto"

"Esta metodología que estamos presentando en el presupuesto nacional blinda el resultado fiscal sea cual fuera el escenario macroeconómico. No importa qué suceda con la economía, no importa si nuestras estimaciones están bien o mal, sea cual fuera el escenario económico, el resultado fiscal estará siempre garantizado".

"A los gobernadores les digo, cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes".