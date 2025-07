Milei, Caputo y Sturzenegger: conspiranoia y bronca por los cortes de luz a horas del cierre de listas en PBA

En un país donde los cortes de luz son tan frecuentes como los memes de Javier Milei en redes sociales, el apagón del sábado por la noche no pasó desapercibido. Pero esta vez, no se trató de vecinos indignados ni de hordas de personas enojadas por los cortes que son cada vez más frecuentes por la desfinanciación en obras públicas. Esto fue totalmente diferente: fue el arco político de La Libertad Avanza, el que denunció que lo ocurrido fue nada menos que una conspiración digna de una película de ciencia ficción.

El contexto: la fecha límite para presentar listas de candidatos para las elecciones legislativas bonaerenses estaba a punto de expirar. Y justo en ese momento, se apagaron las luces, algo que imposibilitó la carga de las controvertidas listas. Es por eso que la Junta Electoral, decidió extender el plazo hasta las 14 horas del lunes.

Javier Milei

El presidente Javier Milei, quien nunca pierde la oportunidad de convertir cualquier episodio en un escenario de terror, recurrió a su cuenta de X para lanzar sus dardos envenenados: . "Cuando pasan cosas como las de anoche me pregunto qué pensarán los imbéciles que acusan de violentar la República porque los modales no son de su agrado. no dimensionan el monstruo que enfrentamos. De hecho, el monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patas ". Sin mencionar directamente al peronismo, pero dejando claro a quién apuntaba, Milei siguió: "No dimensionan el monstruo que enfrentamos". Y, por supuesto, cerró con su ya clásico grito de guerra: "VLLC" (Viva la libertad, carajo).

Pero Milei no estuvo solo en esta cruzada contra las sombras eléctricas. Luis Caputo, ministro de Economía y experto en recortes presupuestarios y sueño de la motosierra más sangrienta expresó: "Consultado centro de control en baja (que está en la misma sala que el COD de EDELAP), nos dicen que no tienen ni siquiera un reclamo de corte de luz en la zona", afirmó, con una mezcla de incredulidad y sarcasmo. Y terminó: "Se ve que 'saltó un tapón' justo antes del cierre de listas. Todo muy creíble y muy democrático ".

Luis Caputo también se quejó del corte de luz

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, no quiso quedarse atrás en este festival de indignación libertaria. Con un tono más institucional pero igual de irónico, denunció: "La sociedad naturaliza que el peronismo no cumpla las reglas electorales. Imagínense si LLA fuera la que no entregaba sus listas a tiempo. Estarían gritando el fin de la democracia quienes hoy callan ". Por supuesto, también cerró su mensaje con el ya clásico "VLLC".

Las palabras del libertario tridente resonaron aún más después de que Alejandro Dichiara, candidato a diputado provincial por la sexta sección y cercano al kirchnerismo, admitiera sin demasiados rodeos que el apagón les dio "un tiempito más" para cerrar acuerdos internos. "En nuestro caso había que amalgamar posiciones encontradas", confesó Dichiara en una entrevista.

La incendiaria publicación de Federico Sturzenegger

Mientras tanto, desde Edelap SA, la empresa encargada del suministro eléctrico en la zona afectada, reina el silencio y hasta el momento no explicaron las razones de los dos cortes consecutivos ocurridos esa noche. El primero comenzó a las 22:48 y el segundo poco después, ambos coincidiendo con los movimientos frenéticos de los apoderados partidarios entre la Legislatura y la Junta Electoral.