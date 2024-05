Delfina Gerez Bosco blanqueó su romance con Ricky Diotto tras el escándalo con Callejón

María Fernanda Callejón -luego de meses de desmentidas- confirmaba en junio del 2022 que su relación con Ricky Diotto había llegado a su fin tras 11 años de relación y 8 de matrimonio. En ese interín, crearon el vínculo que los unirá para toda la vida: su hija Giovanna. En aquella oportunidad, se dijo que Ricky estaba viviendo un romance con otra famosa a espaldas de Callejón, lo que derivó en la fractura y posterior separación de la pareja. Luego, la actriz afirmó que se sintió desvalorizada y que, además, sufrió violencia. "Me sentí desvalorizada. Que mis palabras, decisiones, economía y profesión no pesaban. La nada. Muchas cosas se subestimaban", dijo.

Nadie esperaba tal testimonio de Callejón, meses después de la separación que había sido "en buenos términos" y que terminó desatando una feroz interna familiar. "La famosa frase 'vos sin mí no sos nada'. Bueno, es muy común. Fue un tsunami. Él se enojó y mucho. Yo he vivido situaciones violentas verbales, de desconocer a la otra persona. Para mí hubo momentos que son peligrosos porque atentan contra la psiquis de una mujer que es mamá, profesional y que tiene que llevar adelante una casa", había dicho la ex vedette, que a su vez sostuvo que cruzó un límite cuando pasó a ser "un mueble de la casa". "Fui cornuda pública", manifestó.

Primero, Ricky acudió a sus redes sociales para hacer una suerte de descargo, desmintiendo a su ex y remarcando que nunca fue violento, con ella ni con nadie. "Soy una persona de bien y durante toda mi vida fui por la línea del bien y de hacer las cosas como se debe. Así que yo no voy a permitir que se hable así de mí", había dicho. Pero cuando parecía que esta inesperada guerra iba a instalarse en todos los programas de televisión, la espuma bajó, los protagonistas se llamaron a silencio y la interna quedó en el olvido al punto de que Diotto comenzó una nueva relación con Delfina Gerez Bosco, ex participante de El hotel de los famosos.

Delfina blanqueó el romance con el músico

De hecho, fue la mediática la que confirmó el romance este miércoles durante una nota que le brindó al programa Editando tele (Net TV). "Estamos iniciando una relación", confesó Delfina y reconoció que al odontólogo lo conoció hace poco más de un mes. "Nos conocimos en un cumpleaños con amigos en común. A partir de esa noche no dejamos de hablar nunca más. Todo se dio de manera natural", aseguró la también modelo y conductora.

La noticia había trascendido luego de que se dieran a conocer distintas postales de Diotto y Gerez Bosco, muy mimosos, mientras disfrutaban del show que brindó La Konga en el Movistar Arena. "Justo nos llegó la invitación para ir al show con amigos y por ahí nos vieron expresarnos un poco más. Es la primera vez que Ricardo ve a alguien, aunque se divorció hace dos años, dijo la modelo que en enero de este año se separó del boxeador Martín Coggi, luego de su paso por El hotel de los famosos.

En el ciclo también recordaron aquellas denuncias públicas hechas por Callejón contra su ex, asegurando que vivió supuestas agresiones verbales y psicológicas por parte del músico. Frente a esto, Delfina señaló que no la conoce a la actriz y destacó: "Obviamente que sé quién es y alguna vez fui a verla al teatro, pero nunca tuvimos relación. La idea es cuidarnos a nosotros y a nuestras familias, los dos pasamos por situaciones parecidas, somos separados con hijos".

Delfina Gerez Bosco se mostró en público a los besos con el ex de Callejón

Y luego de asegurar que no se trata de una relación abierta, sino que más bien "hay exclusividad" entre ellos, Gerez Bosco sentenció: "Él tiene una hija y yo un hijo, así que queremos cuidar las formas". Recordemos que a mediados de junio de 2022, trascendió que Ricky mantenía "una historia con una chica, cuyo nombre empezaba con M". Por aquel entonces, la propia Callejón había asegurado haber sido ella la que le pidió el divorcio a su ex. "Me saqué la alianza delante de él y le dije que me quería separar", había dicho y se sinceró: "Hubo un hecho, pero no voy a contar cuál fue. Me cayó la ficha. Y cuando te cae una, te caen todas, como en efecto dominó".