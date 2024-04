Milei frente al círculo rojo: "No me voy a conformar con ser como Alemania, quiero ser como Irlanda"

Muy temprano por la mañana, un grupo de personas trabajadoras del Estado y nucleadas en el gremio de ATE, se manifestaron tras la llegada del presidente Javier Milei a la ciudad de Bariloche reclamando por los más de 15 mil despidos en esas áreas.

Desde sus redes sociales, Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional confirmaba que: "En Río Negro el Presidente no es bienvenido" y agregó que lo declararon "persona no grata". Aguiar también denunció: "Éstos con los que se reúne en el Llao Llao son sus jefes y le van a dar las órdenes para cumplir en los próximos meses. Quieren seguir empobreciendo al pueblo y saqueando todas nuestras riquezas. Su visita a Bariloche no es casual. Llegó para seguir entregando la Patagonia a los multimillonarios extranjeros".

ATE en Llao Llao

Sin embargo, haciendo un vacío a los reclamos, Milei se subió a un helicóptero y llegó a la ciudad de Llao Llao para reunirse con más de 150 empresarios que forman parte del círculo rojo para intentar convencerlos de que su plan económico va de maravillas: "La recuperación económica vendrá de la mano del crédito. El ahorro fiscal permite recuperar 15 puntos del PBI que antes consumía el Estado y que ahora servirán para financiar al sector privado, en un tema de crowding in".

"No había margen para el gradualismo", dijo Milei y con esa frase cerraba la justificación de la "política de shock" que está implementando en Argentina. Además, explicó que había una una inflación mayorista del 17.000% anual y déficit fiscal en el Gobierno lo que consideró una "difícil" situación.

Milei en el Foro Llao Llao

Lo importante para la gestión de gobierno libertaria era lograr la tan preciada foto del presidente con los y las integrantes del círculo rojo para así mostrar un poco de solvencia en sus decisiones políticas.

💣Bombita. Ni bien terminó su discurso, Milei se abrazó con Marcos Galperín de Mercado Libre; Guibert Englebienne de Globant; Eduardo Elsztain de IRSA; Roberto Sallouti, del banco brasileño BTG Pactual y con el libertario Cristiano Rattazzi de la industria automotriz que tenía en sus manos la tradicional gorra con la inscripción "Las fuerzas del cielo".

Las palabras de Milei resonaron fuerte ante el Foro de Convergencia Empresarial cuando habló de las políticas fiscal (motosierra) y monetarias (licuadora): "Estas políticas dieron lugar a un ajuste sin precedentes de 13 puntos del PBI, resultantes de una corrección de 7 puntos en el déficit del Tesoro y otros 6 puntos del cuasi fiscal (pasó de 10% a 4% del PIB)".

Una de las definiciones más importantes que hicieron trascender los funcionarios libertarios fue la siguiente: "No me voy a conformar con ser como Alemania, quiero ser como Irlanda", dijo y agregó: "Quiero una profunda revolución liberal, no creo en una economía dirigista".