Milei y otro derrape sobre el "hambre": "No necesito intervenir, alguien lo va a resolver"

A sus casi seis meses de gestión, el presidente Javier Milei registra índices que preocupan y mucho a varios sectores de la población. Sobre todo aquellos que les cuesta horrores llegar a fin de mes. El presente es desolador: 50% de pobreza, una inflación que escaló al 80% en lo que va del año, la industria y la construcción -pilares de la economía del país- en plena caída, miles de despidos en el sector público y privado, millones de trabajadores por debajo de la línea de la pobreza y un conflicto social que mantiene en vilo al país: docentes y personal de salud haciendo piquetes y cortando las rutas en reclamo de "salarios dignos".

Mientras esto ocurre, se detectó que unas cinco mil toneladas de alimentos están alojados desde el mes de diciembre de 2023 en distintos depósitos por orden del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Sobre esto, Manuel Adorni confirmó que ese acopio de alimentos "efectivamente existe" y aclaró: "Tienen diferentes fechas de vencimiento, no están por vencerse. En todo caso, los que tienen fecha más próxima a vencerse se van a distribuir".

Durante los festejos por el 25 de mayo último, el Gobierno aseguró que los alimentos que posee en stock "están en perfecto estado". "La comida está en perfecto estado, no está vencida, no se está pudriendo y se utiliza directamente para todo lo que son emergencias. En la Argentina hay una catástrofe cada 10 o 15 días y hay que asistir", sostuvo el secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo De la Torre.

Fue en medio de este panorama que Milei lanzó polémicas declaraciones en el marco de su visita a la universidad de Stanford, en medio de su nueva gira personal por los Estados Unidos. "¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre. De alguna manera va a decidir algo para no morirse. No necesito intervenir. Alguien lo va a resolver", afirmó sin ponerse colorado.

Y como si fuera poco, destacó que "de alguna manera va a decidir algo para no morirse". "No necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque alguien lo va a resolver", sumó el libertario, que no es la primera vez que se refiere al tema públicamente. Durante la 81° Exposición Angus en La Rural, le respondió a una persona que le recriminó que "la gente no llega a fin de mes". "Si la gente no llegara a fin de mes se estaría muriendo en la calle y eso es falso", dijo Milei.

Por otra parte, ante el auditorio de la universidad estadounidense el mandatario argentino volvió a hablar de su par de España, Pedro Sánchez, en medio del conflicto entre ambos. En un momento de su exposición en la casa de altos estudios sobre capitalismo y regulación de monopolios, Milei se desvió del tema y sostuvo: "En España tienen a Pedro Sánchez, que es algo así como un kirchnerista de buenos modales...bah, tampoco porque ya ni los tiene", generando risas y aplausos en el público.

De esta forma, el libertario se encargó de mantener en pie el conflicto con Sánchez, luego de que éste dejara firme el retiro de la embajadora en Buenos Aires. En junio próximo Milei regresará a Madrid para recibir allí un premio, en momentos en que el gobierno español no descarta prohibirle su ingreso al país.