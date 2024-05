Claves para entender la crisis del gas: de la apurada del sector de GNC hasta los malabares de Manuel Adorni

La Libertad Avanza trae bajo su gestión un nuevo problema que, otra vez afecta a los sectores de la clase media y baja argentina: el GNC escasea en el país y, para no dejar a millones de hogares sin gas, se dictaminó que las estaciones dejen de cargar.

El conflicto empezó en las provincias de Córdoba y Santa Fe que fueron las más perjudicadas. Sin embargo, el problema se expande al resto del país: además de reducir en GNC en estaciones de servicio se redujeron los envíos a industrias; en las últimas horas trascendió que si la situación no se normaliza, los hogares podrían quedarse sin gas justo en un invierno crudo y con temperaturas extremadamente bajas.

Varias estaciones se quedaron sin GNC

Como si la situación no fuera dramática, desde el sector del GNC analizan la gestión libertaria y detectaron la demora en la compra del gas natural licuado que está a cargo de la empresa del Estado ENARSA. Si se suman los factores: invierno crudo + falta de abastecimiento + inoperancia estatal, el resultado es una crisis del gas.

BigBang se propone analizar y traer las claves para entender una nueva crisis de falta de suministro de gas en el país con las principales voces responsables de lo que podría llegar a ser el primer conflicto histórico de falta de gas desde el advenimiento de la democracia

La Libertad Avanza se lavó las manos

Lo hizo a través de Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía que hace muy poco tiempo fue cuestionado por las subas exponenciales de la tarifa de la luz y el gas además de la quita de subsidios que abarataban los costos de vida de los y las ciudadanas argentinas.

Muy al estilo del gobierno de Javier Milei, Chirillo le tiró la pelota a la gestión de Alberto Fernández: "En el Gobierno anterior se negoció una reducción del gas importado justo para el invierno de este año", dijo y continuó: "A fin de resolver esta situación nosotros, acordamos con la brasileña Petrobras una asistencia para agosto y septiembre, y así cubrir esa reducción de volúmenes de gas".

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.

Además habló sobre el conflicto que Argentina sostiene con Bolivia por el gas: "Debimos asumir una deuda que dejó el Gobierno anterior con Bolivia por US$ 244 millones por la importación de gas. Los intereses le costaron US$ 21,8 millones a todos los argentinos", explicó.

Además de responsabilizar al gobierno anterior, también culpabilizó a la madre naturaleza: "Estamos en el otoño más frío desde 1980, no pronosticado y con fuerte demanda de gas. Sumado a situaciones excepcionales (limitación de importación de energía de Brasil, salida de Embalse), se necesitó incorporar volúmenes de GNL, a precio de mercado, programados para más adelante, explicó.

Desabastecieron estaciones de gas en varias provincias argentinas

El secretario de Energía dijo contundentemente: "No es responsabilidad de este Gobierno no contar con capacidad plena" del Gasoducto Néstor Kirchner (GPNK)". La pregunta que no respondió es ¿de quién es esa responsabilidad?. Sin embargo siguió con la disputa de libertarios vs. kirchneristas y finalizó un reclamo para Fernández y todo su Gabinete: La obra del primer tramo del GPNK y las plantas compresoras Tratayén y Salliqueló debieron haber finalizado en septiembre de 2023".

El sector del GNC da otra versión

Por su parte, Marcelo Zanoni, presidente de la Cámara de Gas Natural Comprimido habla de que: "La matriz del problema es que el transporte y la distribución están en emergencia con lo que nosotros necesitamos consumir de gas. En residencial aumentó el consumo de gas en un 100% en un consumo normal. Esto afecta inmediatamente a toda la industria del gas".

Algo con lo que coincide con el gobierno libertario. Zanoni confesó durante la mañana de Radio Con Vos que nunca -en sus casi 60 años- había vivido una crisis de gas de tamaño magnitud: "Desde 1984, el GNC estuvo generado como una política de Estado con la llegada de la democracia y hasta el día de hoy nunca faltó GNC", contó.

Marcelo Zanoni, presidente de la Cámara de Gas Natural Comprimido

El presidente de la Cámara de GNC hizo un perfecto análisis: "Lamentablemente estamos frente a una tormenta perfecta: por parte de Neuquén, las plantas de Salliqueló no están funcionando, que son compresoras de gas. Por lo tanto, a Bahía Blanca le está llegando un 50% de gas de lo que le debería llegar", contó.

Pero también sumó otra problemática con un doble conflicto internacional: "Bolivia, por otra parte, cortó el contacto con Argentina y no nos está bajando gas. A la vez no se hizo esta obra que es de dos meses que implica la reversión del Gasoducto del Norte".

Este tipo de carteles aparecieron en toda Argentina

Sobre ese punto amplió: "Es decir, Bolivia tiene que pasarle a Brasil y se iba a triangular, es decir Brasil nos iba a pasar la el cupo que Bolivia no nos pasa y los barcos que tenían que traer (gas) por una mala planificación estratégica del Gobierno actual no se compraron a tiempo y esto implica que nos podamos quedar sin luz -porque las termoeléctricas se alimentan de gas o gasoil- y a la vez sin gas", explicó contundente.

El que también dio su punto de vista por la crisis es Juan José Carbajales, vicepresidente de ENARSA que además dejó totalmente expuesto al gobierno de Javier Milei: "Las compras se planifican y se hacen con licitaciones de a 10 o de a 15 buques a principio de año pensando en que en el mes de junio los vas a necesitar. Lo de ayer fue una anomalía, tener que llamar y decir '¿che un buque que vos compraste para tus costas, me lo derivás acá?', fue una compra de urgencia", explicó.

Juan José Carbajales, vicepresidente de ENARSA

Y, como para no dejar dudas, contó que el error se debe a una lisa y llana falta de planificación estatal: "Hubo un problema con el pago, la Secretaría de Energía no consiguió los dólares del Banco Central entonces envió una carta de crédito a Petrobras que fue rechazada y el buque no descargó".

La voz que faltaba: Adorni confesó todo

"En relación a la situación del gas, llegó al país el buque de la empresa brasileña Petrobras. Se encuentra en este momento descargando el material para reabastecer el suministro de energía. Se estima que el servicio volverá a funcionar normalmente entrada la noche de hoy", dijo el vocero presidencial Manuel Adorni.

Además, terminó confirmando la mala gestión de su gobierno: "Hubo un problema con la carta de crédito. El viernes nosotros emitimos el pago y hubo un rechazo por parte de la empresa. El tema se solucionó y por eso hoy a las 9 comenzó a realizarse la descarga del gas".

Manuel Adorni

Siguiendo la misma línea que el secretario de Energía, Adorni disparó: "Es el invierno más crudo en los últimos 44 años, y además la demanda se incrementó de manera repentina cerca de un 55 por ciento, al pasar de alrededor de 44 millones de metros cúbicos a cerca de 70 m3", expresó y contundente prometió: "Detrás de este primer barco hay otra decena de barcos que van a colaborar con que no haya faltante de gas ni ahora ni más adelante".