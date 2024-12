Milei visitó al "Gordo Dan", aseguró que Cristina "tiene que estar presa" y afirmó que levantará el cepo en 2025

En una extensa entrevista transmitida por el canal de streaming Carajo, el presidente Javier Milei abordó diversos temas que van desde la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner hasta los últimos índices de inflación y su relación con Elon Musk. Bajo el tono característico que lo define, el mandatario reafirmó su modelo económico y lanzó críticas contra sus opositores. "A mí me parece que tiene que estar presa Cristina", afirmó.

El líder de la Libertad Avanza (LLA) comenzó refiriéndose al frustrado intento de aprobar la ley de Ficha Limpia en el Congreso, norma que habría imposibilitado a la ex presidenta presentarse a las próximas elecciones. Aunque reafirmó su postura de que Cristina debería estar detenida, aclaró que esa decisión corresponde exclusivamente al Poder Judicial. "A mí me parece que tiene que estar presa Cristina, pero yo soy el Poder Ejecutivo, eso lo tiene que resolver el Poder Judicial", declaró.

A su vez, no dudó en criticar al macrismo por haber mantenido a la ex mandataria como figura central para polarizar con ella durante la gestión anterior. "Entiendo que el macrismo esté sensible con la situación porque Marcos Peña la mantuvo viva a Cristina porque quería polarizar con Cristina a punto tal que Pichetto no la quiso desaforar para que este vivita y coleando para poder polarizar con Cristina y después de eso lo premiaron siendo el vice de Macri", expresó.

También señaló que el proyecto de Ficha Limpia, tal como estaba redactado, podría haberse utilizado para excluir arbitrariamente a candidatos en provincias dominadas por feudos políticos. "El proyecto como estaba conseguía el resultado opuesto al buscado. ¿Qué era lo que vos querías con ese proyecto? Que no entren los chorros, que no entren los delincuentes, bueno el proyecto como está consigue el resultado totalmente opuesto porque vos vas a un feudo, vos le podés hacer competencia y entonces te clavan una causa y le da todo el poder al juez y la Justicia no es independiente. Depende el poder político de la provincia y te dejaron afuera de las elecciones", dijo.

En otro tramo de la charla, el presidente destacó el índice de inflación de noviembre, que se ubicó en el 2,4%, el más bajo desde julio de 2020, y celebró lo que denominó como un mes de "deflación técnica". "Cuando uno limpia el tema del crawling peg y la inflación internacional, tuvimos deflación de 0,1%. Si además sacamos la corrección tarifaria, quiere decir que si la inflación es 1,6% y la inflación del programa es 2,5%, este mes tuvimos deflación por el equivalente de 0,9. Si uno mira la inflación neta, ya tenemos deflación", manifestó y adelantó que, si la tendencia se mantiene, el Gobierno reducirá el ritmo de devaluación del dólar oficial al 1% mensual.

Finalmente, aclaró que luego eliminará el mecanismo para converger al tipo de cambio libre.Respecto al cepo cambiario, el mandatario confirmó que será levantado en 2025. Sin embargo, advirtió que no es un obstáculo directo al crecimiento: "El exceso de demanda de divisas ya no se manifiesta, no tenés un problema de flujos. Estamos trabajando en distintas alternativas para poder salir del cepo, tenemos que arreglar el problema de stocks del BCRA. Estamos negociando un programa con el FMI, pero al mismo tiempo con fondos de inversión. En ese contexto elegiremos el mix, lo que más nos convenga, y cuando podamos matchear el problema de los stocks, y si además la base monetaria en el formato tradicional está muy pegada a la base monetaria amplia, estamos en condiciones de abrir", destacó.

En ese sentido, el libertario afirmó que "el año que viene vamos a estar levantando el cepo". Milei sostuvo que el salario real lleva siete meses creciendo por encima de la inflación y que la pobreza e indigencia están en retroceso. "Bajamos la pobreza 11 puntos, y el salario en dólares pasó de 300 a 1100", aseguró. Crítico de los indicadores tradicionales del INDEC, el presidente argumentó que los controles de precios distorsionan las mediciones: "El problema de la medición del INDEC es que es semestral...La canasta está subestimada, como hacía Moreno, que ponía precios que después no encontrabas en la góndola".

Caputo y Milei en el Mercosur

Por otra parte, Milei dedicó elogios al empresario Elon Musk, con quien dijo haber mantenido tres reuniones formales. "Es Hayek puro", comentó en referencia a las ideas del magnate sobre demografía y crecimiento económico. Relató, además, que discutieron sobre la preocupación por la caída de la tasa de natalidad mundial. A la salida, al ser consultado por la situación del senador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con 200 mil dólares no declarados, Milei fue categórico: "Si es un corrupto, lo tienen que echar a patadas". El presidente amplió su crítica al sistema político: "Hay que sacar la basura de toda la política, no solo del Senado".