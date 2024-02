"Nadie nos da respuestas": miles de pasajeros afectados y cientos de vuelos cancelados por el paro de aeronáuticos

La información llegaba a los celulares de los usuarios trece horas atrás, cuando Aerolíneas Argentinas confirmaba la cancelación de 331 vuelos para este miércoles 28 de febrero como medida de fuerza tras no haber llegado a un acuerdo paritario para los empleados aeronáuticos.

A través de la cuenta oficial de X (antes Twitter), la compañía informó que tres organizaciones gremiales que representan a trabajadores de la compañía: APA (Asociación del Personal Aeronáutico - rampa y pista), APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) y UPSA (Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales), había llegado a ese acuerdo incómodo, por no poder llegar a un acuerdo económico en el marco de una grave crisis económica, política y social.

Aerolíneas Argentinas

En ese mismo comunicado, se expresó que la medida haría perder a la compañía unos 2 millones de dólares, sin contar los 24 mil pasajeros afectados que también calcularon desde Aerolíneas. Allí informaron la cantidad de pasajeros discriminados según su tipo de vuelo: 18 mil son de cabotaje, 3 mil de destinos regionales, 3 mil de vuelos internacionales. En cuanto a vuelos de cabotaje, se modificaron 305 vuelos y 24 son los regionales que también modificaron su horario.

💣Bombita. JetSmart también cesa sus actividades. La única compañía que trabaja es FlyBondi que cuenta con servicio propio del 80% de sus actividades, por lo tanto, trasladaron sus funciones al aeropuerto de Ezeiza.

Representantes del Sindicato Aeronáuticos

Sobre esto, la aerolínea expresó: "Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta medida causará a nuestros pasajeros. Continuaremos trabajando para ofrecer un servicio de calidad, manteniendo la seguridad operacional como principal prioridad".

Además, hicieron una advertencia que no muchos tuvieron en cuenta: "Se solicita a los pasajeros no concurrir a los aeropuertos o sucursales durante ese día ya que no habrá atención presencial de personal de la aerolínea", expresaron y añadieron: "Se sugiere a quienes tenían vuelos programados durante esa jornada estar atentos a las notificaciones en el correo electrónico que hayan informado como contacto en su reserva. En caso de haber realizado su compra en una agencia de turismo, se aconseja consultar por esa vía".

Relatos salvajes desde el aeropuerto

Aunque a través del comunicado de Aerolíneas Argentinas se instó a que las personas no concurrieran a los aeropuertos, muchos pasajeros lo hicieron. Desde los grandes puertos aeronáuticos se escucharon quejas que aseguraban que "nadie les da respuestas" y hasta denunciaron que "no podían entrar al baño".

Así estaba el aeropuerto el miércoles 28 de febrero

Las imágenes que llegan desde los aeropuertos es totalmente diferente a la que se puede ver diariamente: no hay filas, los mostradores están vacíos, lo único que sí se ve es a alguno que otro pasajero que por distracción o porque no le queda otro motivo, se quedan allí hasta esperar novedades sobre la posible resolución de las paritarias que podría tener fin en 48 horas.

El papel que jugó Caputo

El de los trabajadores aeronáuticos se suma a la lista de conflictos salariales de diferentes sectores: el ferroviario, el de los educadores, las nulas paritarias de trabajadores de prensa, el conflicto con quienes trabajan en salud, entre otros. En el caso de los trabajadores de aeropuertos y actividades relacionadas, el conflicto estalló cuando como aumento de salario les propusieron un 12% frente a una inflación acumulada del 250%.

Luis Caputo

Desde los gremios aeronáuticos informaron que el mismísimo ministro de Economía, Luis Caputo frustró "el acuerdo al que de forma trabajosa se había llegado luego de varias horas con los funcionarios de Trabajo" y también denunciaron el mal trato de los funcionarios nacionales con el sector sindical al que no se cansa de "desacreditar, desprestigiar y acusar a los sindicatos de salvajes y violentos", según informaron los dirigentes.

Sobre ese punto, explicaron: "Había un principio de acuerdo para que los trabajadores aeronáuticos percibieran un 16% de mejora salarial este mes y otro 12% en marzo, y casi estaba convenido con Trabajo, pero intervino Caputo y todo quedó en la nada. Ello demuestra quién conduce el país y que no existen interlocutores válidos para el movimiento obrero".

El protocolo antipiquetes de Bullrich es considerado por varios partidos como inconstitucional.

La que estuvo muy atenta fue la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que sostiene su protocolo anti-manifestaciones para cualquier caso de reclamo paritario de los trabajadores. Desde su cuenta oficial de X, Bullrich expresó con cierto orgullo: "Los que se creen dueños de la calle intentaron bloquear el ingreso a Aeroparque", dijo y siguió: "Di la orden expresa para que a través de la PSA se mantenga la libre circulación en todos los aeropuertos del país, y ya está sucediendo".

Así, una vez más, la ministra enfrenta a trabajadores de la seguridad con en este caso, trabajadores aeronáuticos. Para terminar con su publicación, la ministra añadió: "La Argentina de los aprietes terminó. No vamos a dar ni un paso atrás con los que pretenden frenar la Argentina".