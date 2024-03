Nervioso, Adorni negó la interna entre Milei y Villarruel: "Si quieren inventar, no lo van a lograr"

Manuel Adorni fue claro: dijo que las intenciones del gobierno de las Fuerzas del Cielo no eran que se vea fragmentado y le tiró la pelota a la "interpretación que hizo el periodismo", en cuanto a la fractura que se veía a la legua, entre el presidente Javier Milei y su compañera de fórmula, la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Sobre el comunicado de prensa desde la vocería presidencial que hablaba de actitudes "unilaterales", Adorni explicó: "Nos sentimos sorprendidos por la mala lectura del comunicado que era muy firme pero dedicado a toda la clase política, contra la casta política. Desconocemos por qué se hizo una lectura desacertada y se relacionó el comunicado con la vicepresidente (SIC) de la Nación".

Victoria Villarruel y Javier Milei estarían más unidos que nunca

Y, sobre la posible interna que resquebrajaría a La Libertad Avanza (LLA), dijo: "Todo lo que he leído desde los medios de comunicación efectivamente mostraban una mala lectura del comunicado. No hay ningún tipo de interna, ni de pelea, ni ninguna otra cuestión que tenga que ver en algún enfrentamiento con la vicepresidente. Somos todos un gran equipo de trabajo desde el 10 de diciembre pasado".

Claro que las declaraciones de José Luis Espert fueron la punta de lanza del periodismo para tratar de esclarecer en qué anda políticamente la LLA. El mismo funcionario libertario había tratado a la Vicepresidenta de "desestabilizadora" del gobierno.

Sobre esto, el vocero presidencial opinó: "Efectivamente, tal como ustedes interpretaron mal el comunicado, Espert por ahí no tenía el conocimiento fino y como le pasa a muchos, que ven la tele, leen el diario y ante una mala mirada del periodismo, probablemente siguió la misma línea. En tal caso no deja de ser una opinión de él, el resto se lo preguntan a él, que le volvemos a dar la bienvenida al espacio nuestro".

Un poco enojado por la situación -y moviendo su corbata de una lado a otro con nerviosismo- Adorni tuvo que poner punto final a los entredichos: "Chicos, hacen un mundo donde no lo hay. No hay ningún problema en la relación entre el presidente Milei y la vicepresidente Villarruel, estuve desayunando con el Presidente y les garantizo que no hay ningún tipo de problema".

Javier Milei y Victoria Villarruel

En la misma línea expresó: "En tal caso las diferencias que puedan ocurrir con otros ministros que pudo haber expresado en virtud de que había que tratarlo hoy (al DNU) o había una cuestión reglamentaria por la que no se podía tratar hoy, son cuestiones de interpretación. Entendemos que la doctora Villarruel ha hecho la interpretación que creyó más conveniente y más correcta. Si quieren inventar una interna, no lo van a lograr porque no la hay".

Temor y planes "B"

Adorni jugó al misterio y respondió qué pasaría si el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 no pasa el visto bueno de la Cámara Bilateral conformada para tratarlo: "No anticipamos estrategias, claramente. Recordemos de que en caso de que el DNU se caiga hoy, sigue vigente porque todavía queda una instancia adicional".

Dicho esto, expresó con contundencia: "De todas maneras no hay un solo plan 'B', sino que también hay un plan 'C' para cada una de las situaciones que puedan ocurrir. Tenemos cero grado de imprevisión, pero por supuesto no te los voy a contar".

El día en el que el DNU fue firmado por las Fuerzas del Cielo

Además, quiso completar: "Siempre analizamos las acciones a seguir en base al norte y entendemos que ese norte que es el de una Argentina distinta, más libre y más próspera, en el medio van a pasar un montón de cuestiones que, como pasa con el DNU, hoy estamos debatiendo con los que destruyeron el país si efectivamente el DNU le va a hacer bien a la Argentina", dijo y agregó: "Pero era parte de lo previsto, nadie podía suponer que la vieja política no iba a estar en contra de los caminos que proponemos".

Algunas otras declaraciones del vocero

Sobre la audiencia pública por el futuro tarifazo de colectivos : "La audiencia pública de mañana (15 de marzo) irá en torno a lo que dijimos siempre que es ir sincerando el esquema de tarifas. Pero lo que vaya a ocurrir ahí no lo sé". "En cuanto a los desencuentros por los subsidios, todos los que debe pagar el gobierno Nacional se están transfiriendo en los tiempos normales. Así que todo lo demás no es algo que yo no puedo hacer ninguna apreciación más que cada jurisdicción debe hacerse cargo de sus cuestiones que solo atañen a su propia jurisdicción".

: "La audiencia pública de mañana (15 de marzo) irá en torno a lo que dijimos siempre que es ir sincerando el esquema de tarifas. Pero lo que vaya a ocurrir ahí no lo sé". "En cuanto a los desencuentros por los subsidios, todos los que debe pagar el gobierno Nacional se están transfiriendo en los tiempos normales. Así que todo lo demás no es algo que yo no puedo hacer ninguna apreciación más que cada jurisdicción debe hacerse cargo de sus cuestiones que solo atañen a su propia jurisdicción". Sobre tarifazo y suba indiscriminada de precios en obras sociales : "Vos no podés vivir en un país distorsionado. Nos habíamos acostumbrado a ello pero del otro lado de los precios hay varias cuestiones. Vos me nombrás lo de las obras sociales pero del otro lado tenés médicos y proveedores que necesitan seguir viviendo y teniendo un ingreso acorde. Esto pasa con el resto de los precios de la economía: vos no podés vivir en una mentira; la Argentina era en términos de precios relativos un delirio, todo tenía el dedo del Estado encima. La propuesta fue siempre decir la verdad y corregir lo que estaba mal hecho". "No caigamos en lo burdo de creer que el 10 de diciembre empezó una catástrofe en la Argentina. Lo que empezó el 10 de diciembre es la corrección de la catástrofe anterior y quien pensó que tantas décadas de populismo berreta, barato y empobrecedor se resolvía en 90 días... no va pasar eso ni acá ni en ninguna parte del mundo".

Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical