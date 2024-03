Villarruel no da ni un paso atrás con el DNU y Espert no dudó en llamarla "desestabilizadora"

Momentos de alta tensión vive la relación política entre el presidente Javier Milei y su compañera de banca y de fórmula, la vicepresidenta Victoria Villarruel. Esta situación es en realidad uno de los coletazos que dio la presentación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en diciembre de 2023 donde se propone una reforma total del Estado a través de la modificación de más de 300 leyes.

Tanto tiró Milei de la cuerda de la democracia, que esta vez el tiro le salió por la culata. El bloque peronista presentó junto a los bloques federales de la oposición al menos tres pedidos de tratamiento del DNU, todos desestimados. La presión desde ese lugar y las sucesivas reuniones de Villarruel con algunos gobernadores hizo que se produzca el quiebre, y ahora deberá tratarse en el recinto de Senadores.

Victoria Villarruel y Javier Milei

La fecha está fijada para este jueves 14 de marzo desde el mediodía, pero el bloque de La Libertad Avanza (LLA) no tuvo una buena madrugada: se reunió todo ese sector político y desde allí se cuestionó la actitud de la Vicepresidenta que, algunos como José Luis Espert, calificaron como "desestabilizadora".

Tras una etapa de oscurantismo y bajo perfil tras una terrible pelea con el Presidente, Espert volvió recargado y empoderado al gobierno de las Fuerzas del Cielo. El conflicto con Villarruel le vino como anillo al dedo para posicionarse cada vez más a la derecha de Milei y, sobre esto, opinó: "No tenía ninguna obligación a convocar a la sesión de mañana por más que se hayan juntado las cinco firmas. Acá hay una decisión política de tratarlo".

La aseveración de Espert tuvo lugar después de que desde la página oficial de Presidencia se anunciara que la decisión de Villarruel para tratar el DNU 70/2023, era "preocupante y unilateral".

Espert negó que Villarruel estuviera "acorralada" políticamente y agregó: "Entiendo por lo que he hablado con constitucionalistas que no había obligación". Cada vez más subido de tono, el diputado libertario se quejó: "La política está sintonizando un canal que la gente no entiende" y aseveró que "a la luz de las circunstancias" no puede asegurar que Villarruel quiera desestabilizar el Gobierno. Pero al mismo tiempo, se lavó las manos: "No formo parte del Ejecutivo, puedo no saber cosas".

Quién mueve los hilos de Villarruel

Cualquiera puede imaginarse con el tono de voz, decir a la vicepresidenta: "Voten lo que tengan que votar, hay que hacer respetar el Congreso". Esta frase es la que habría terminado de dinamitar la contienda entre los representantes del Ejecutivo. Es esa misma frase con la que también se convocó a tratar el DNU con todas las de perder y por la que la vicepresidenta fue atacada sin igual por los trolls que trabajan en el ex Salón de las Mujeres de Casa Rosada.

Victoria Villarruel

Se especuló con las palabras de Villarruel hasta muy entrada la noche para que vuelva para atrás con su decisión, pero las cartas ya estaban sobre la mesa. Sin embargo, los ataques de cuentas vinculadas al Presidente, como la de "El Trumpista", disparó: "Espero que Villarruel tenga los votos para convalidar el DNU, porque si llamó a sesión sin tenerlos... mamita".

La cuenta "Usdtermo" hizo lo propio: "Bueno, está la firma de Villarruel para tratar el DNU mañana en el senado. Se mandó sola, eso quiere decir que tiene los votos para aprobarlo... no? Los votantes de Milei esperamos que sí" y la cuenta "TDM" fue aún más violenta: "Villarruel tiro un all in en el casino. Se mandó sola para que se trate el DNU. No sale y hay que colgarla en la Plaza", publicación que con el paso de las horas fue eliminada.

Uno de los miles de tweets contra Villaruel por el DNU

La respuesta de los trolls de Casa Rosada son la punta del iceberg de lo nuevo que podría estar engendrando la política argentina: Villarruel se habría reunido con Alejandra Vigo de Córdoba, Mónica Silva de Río Negro, Lucila Crexell de Neuquén, Eduardo Kueider de Entre Ríos y con Camau Espíndola de Corrientes.

El motivo de la reunión es que sus votos son claves. Por un lado porque no son de Unión por la Patria -bloque que votará en contra del DNU- pero también porque su voto no está definido y serían claves para la votación.

Alejandra Vigo es además esposa de Juan Schiaretti, uno de los enemigos públicos de Milei

Después del conflicto con los propios del libertarismo, Villarruel les habría dicho a esos Senadores que voten en contra del DNU reformista de Milei. Las sospechas del lado del presidente es que quien está manejando los hilos invisibles de la vice es nada más y nada menos que el mismísimo ex presidente Mauricio Macri.

De esto -todavía- no hay pruebas pero tampoco dudas: hace solo unos días, Villarruel mantuvo una reunión en total secretismo con Miguel Ángel Pichetto, que es el ala del peronismo republicano que también está en la oposición de Milei.

Miguel Ángel Pichetto y Mauricio Macri

LLA tuvo un acierto en ese punto: Villarruel "avanza con agenda propia" y ahora se espera que el bloque sufra un gran quiebre político en caso de que se voltee el DNU. La pregunta es: ¿Podrán recuperarse de tamaño golpe?