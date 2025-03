Nicolás Márquez chocó a un trabajador y si no fuera por los vecinos, se daba a la fuga

Nicolás Márquez es uno de los referentes de La Libertad Avanza más cuestionados por sus dichos homofóbicos y cercanos a inducir a la pedofilia siendo que él mismo tiene una denuncian por abuso sexual infantil que le interpuso la madre de shia cuando la niña tenía apenas 8 años. Sin embargo, ahora volvió a quedar en el ojo de la tormenta pero esta vez por haber chocado a un trabajador el domingo 26 de enero en Mar del Plata.

Fue desde el portal Data24 desde donde se compartió un video en el que se veía cómo después de chocar a un hombre en moto, decide seguir su camino como si nada. Minutos después y gracias a la intervención de los vecinos, el biógrafo de Javier Milei se hizo cargo.

Así quedó el trabajador después del choque

"Misteriosamente la causa ya fue archivada", denunciaron desde ese mismo portal que publicó también la foto del conductor de la motocicleta herido. "Los vecinos lo pararon, porque seguía de largo", explican también en el mismo medio.

Los comentarios en redes sociales no pararon: "Bueno, viene mejorando, esta vez no abuso de ningún menor"; "Seguro andaba borracho, encima que deja al motociclista arrastrado en el piso, se va después, pareciera que se quiere cagar él solo"; "No va a pasar nada, el tipo abusó sexualmente de su hija y anda por la vida queriendo dar lecciones de normalidad . Controla a tu novio Agustín Laje"; "Suerte que no intentó violarlo... claro, era mayor de edad", fueron algunos de los comentarios.

La denuncia por abuso sexual a su hija

"Porque yo que tengo 49 años y quiero tener sexo con un menor de 8, me autopercibo de 8 años y no soy un abusador ", dijo Márquez en una entrevista para La Nación+ 24 de enero de 2025 y siguió: "Total, lo que prevalece no es mi realidad biológica, sino mi autopercepción, y entonces a partir de ahí no soy un abusador porque soy un equivalente".

La afirmación llega varios años después de que su ex esposa le interponga denuncias por violencia de género y abuso infantil a su propia hija que ahora cumpliría la mayoría de edad pero que al momento del abuso tenía sólo ocho años.

La denuncia en cuestión data de 2004 quien confesó que fue Márquez quien intentó convencerla para que aborte a través de golpes y amenazas. Pero en 2008 la situación denunciada es peor: su hija fue al médico después de que su madre notara paspaduras en la zona genital cada vez que volvía de la casa de su padre.

En la misma línea, desde la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata le dijeron a la madre de la niña que los síntomas que presentaba no tenía un causal clínico, fue la misma menor quien contó que su padre "la lamía" y el proceso judicial empezó con el acompañamiento de una psicóloga infantil.

Nicolás Márquez

Si bien en las pericias psicológicas se alega que el relato era verídico y hasta certificó el abuso sexual por parte de Márquez, fue él mismo quien quiso lavarse las manos al relatar que era víctima de una "relación de pareja desavenida" y que su ex lo "hostigaba".

Sin embargo, la fiscal de familia Daniela Ledesma quien dio lugar al argumento de Márquez y archivó la causa por abuso sexual, decisión que fue apelada por el Fiscal General de Mar del Plata Fabián Uriel Fernández Garello. Hasta ese momento, Márquez veía a su hija sólo en lugares públicos pero después de una de esas visitas, se negó a verla por el resto de los días.

Laje, Milei y Márquez

Finalmente, el 10 de septiembre de 2014, la jueza Rosa Frende lo sobreseyó de la causa junto al Ministerio Público Fiscal Marplatense. Y, aunque la ex de Márquez apeló la resolución, el sobreseimiento se ratificó en diciembre de 2014. Es desde ese momento en el que Nicolás Márquez nunca habla de su hija.