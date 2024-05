¿Pacto de Mayo, de Junio o de Julio?: Milei posterga la reunión con los gobernadores

El presidente Javier Milei confirmó que el llamado "Pacto de Mayo", que iba a realizarse el próximo 25 en la provincia de Córdoba, pasaría a llevarse a cabo en junio o en julio. La falta de política y poder de negociación del gobierno para hacer aprobar la Ley Bases, es la principal causa de la decisión. Será acaso un revivir histórico de lo acontecido en la revolución rusa. Cuando se habla de esta, se refiere a la revolución de octubre, pero la conmemoración es en noviembre. Esto debido a que al momento de la revolución, Rusia se regía por el calendario juliano, y luego pasaron a usar el calendario gregoriano, corriendo así las fechas.

Javier Milei

¿Acaso Milei tiene el mismo problema calendario? De manera sorprendente, el mismo día que festejaba una durísima inflación del 8,8% en el mes de abril, el gobierno de La Libertad Avanza demostró una nueva falta de muñeca política al anunciar la postergación del Pacto de Mayo. El pacto había sido convocado aquel primero de marzo con bombos y platillos por Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias. Pero durante el día de ayer trascendió que podría ejecutarse recién en junio o en julio.

Primero fue el Ministro del Interior quien, en una entrevista radial, había planteado sus dudas "Veremos si lo hacemos en mayo, si lo postergamos y si lo hacemos sin que esté tratada la ley". Dejando en manifiesto las dificultades que tienen para hacer que la Ley Bases logre ser aprobada. Pero más tarde, quien le dio su toque de gracia a la fecha del 25 de mayo fue el propio presidente.

Al ser consultado Milei, afirmó: "No hay problema, las reformas estructurales son para el largo plazo y si no es en mayo, será en junio o en julio, pero las reformas estructurales tarde o temprano las vamos a hacer". Así, de forma ridícula e impensada, parecería ser que la Argentina de Milei va rumbo a modificar el calendario y a tener un "de Mayo" en otro mes. De esta manera el acto del día 25 de mayo que se realizará en Córdoba no contaría con la firma del mismo, y solo serviría para que el presidente haga lo que viene haciendo: negar la caída de la economía, celebrar un brutal ajuste empobrecedor sobre el pueblo, y echarle la culpa de todo a la oposición.

Lo cierto es que, luego del fracaso de la Ley Ómnibus, en Casa Rosada demostraron no aprender de ese error, y creyeron que este nuevo intento a través de la Ley Bases saldría rápido y sin tensiones. El no invitar a conversar a los senadores mientras negociaban con los bloques de diputados tiene sus consecuencias, y por eso el proyecto, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, sufrirá una serie de modificaciones en el Senado que lo harán regresar a la Cámara baja.

Por su parte, los libertarios Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, y Ezequiel Atauche, jefe de la bancada, están teniendo serias dificultades para llegar a las firmas necesarias y lograr dictamen. Para colmo de males, la vicepresidenta Victoria Villarruel aparece apartada del expediente y no forma parte de la estrategia oficial para negociar. Así las cosas, mientras que en el gobierno están convencidos de conseguir dictamen en los próximos días parece ser que no lo va a lograr.

Un pacto con olor a extorsión

Desde el lado de la oposición, los senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) le van a entregar al Gobierno de Milei, un listado con modificaciones a la ley Bases y al paquete fiscal. Por su parte desde Unión por la Patria confirmaron el rechazo total a la misma. Además, desde el peronismo confirmaron que van a marchar en contra de la ley el día que se trate. Así lo hicieron el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner y uno de los secretarios generales de la CGT, Pablo Moyano, quien señalo que la central obrera se sumará a los reclamos junto a otros sectores. Así las cosas, para el gobierno que modifica el calendario, parecen estar cada vez más complicadas.