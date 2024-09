Pullaro mostró preocupación por el ajuste que pide Milei a las provincias: "Hicimos un esfuerzo mayor al que hizo Nación"

El gobierno de Maximiliano Pullaro fue el primero en rechazar las medidas de ajuste deslizadas en la noche del domingo 18 de septiembre que el presidente Javier Milei deslizó en su presentación del presupuesto 2025 en el que exhortó a las provincias argentinas recortar 60 mil millones de dólares para que funcione su plan de llegar al objetivo del déficit fiscal.

Así las cosas, en una improvisada conferencia de prensa, el gobernador santafesino se mostró preocupado por cómo afrontar el futuro en la era libertaria que se basa casi exclusivamente en los recortes presupuestarios: "Preocupa que se le siga pidiendo esfuerzos a las provincias. Santa Fe fue una de las que más esfuerzo hizo en el año para lograr eficiencia en el manejo de recursos públicos, para tener equilibrio fiscal", explicó.

Maximiliano Pullaro

En ese sentido, completó contundente: "Empezamos la gestión con un déficit fiscal que nos afectaba en el equivalente a tres masas salariales, más un recorte importante del gobierno nacional similar a otra masa salarial más".

Pullaro defendió a capa y a espada los recortes que ya produjo en su provincia como por ejemplo el "gasto político" que contestó, ya se llevó adelante en Santa Fe: "En seis meses, mostrar un pequeño superávit fiscal: hicimos un esfuerzo mucho mayor al que hizo el gobierno nacional que le quitó recursos secundarios a las provincias", remarcó frente a una decena de micrófonos de la prensa local.

Sin querer caldear -más- los ánimos, el santafesino explicó que "no reniegan" del ajuste si es "en pos del equilibrio fiscal" y tuvo un pedido que no pasará desapercibido: "Pero que Nación le pague a Santa Fe lo que le corresponde", dijo en referencia a los entre 700 y 800 mil millones de pesos que esa provincia le demanda a Nación.

"No pretendemos que nos dé nada por encima pero tampoco nada por debajo", explicó Pullaro y clarificó su postura política en pocas palabras: "No corresponde hacer más esfuerzo porque no le debemos nada a Nación, y Nación nos debe mucho, y por eso vamos a continuar nuestro reclamo con respeto pero con firmeza", dijo.

Maximiliano Pullaro y Javier Milei

Con respecto a la deuda de Nación sobre la provincia, fijó que la misma "se incrementa todos los meses por acción del decreto 282 que hizo que se dejen de mandar transferencias automáticas a las cajas de jubilaciones provinciales", visibilizó,

En ese sentido, Pullaro advirtió: " La provincia hizo y sigue haciendo esfuerzos para fortalecer inversiones en el sistema productivo, generar empleo y para que pueda haber obra pública ". En ese sentido, admitió que se invirtieron 500 millones de dólares en la obra pública y defendió su postura reclamando que se usarán 1000 millones más en 2025 para no parar las obras que mejoran la calidad de vida de los santafesinos.

Santa Fé

Como para calmar las aguas, Pullaro se preguntó y se contestó de manera rápida: "Vamos a seguir ajustando?", dijo retóricamente y se contestó: "Absolutamente. Ajustamos todos los días, todo lo que se puede, pero los recursos no son para la Nación sino para el desarrollo del empleo ", explicó.

Quien también subió la apuesta fue Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe que habló fuerte y claro: "Más de la mitad del gasto consolidado público es nacional y el Estado Nacional bajó 4 puntos del PIB, esto ha surgido de los números mismos que están expresados en el presupuesto".

Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe

En ese sentido, dejó deslizar su enojo para con Nación: "Nos parece que esos 11 puntos del PIB que está planteando el Presidente no es un correlato o un cumplimiento pari passu, si cabe el término, al esfuerzo que ha hecho el Estado Nacional y el que piensa hacer en el 2025. El esfuerzo que le pide a las 24 jurisdicciones provinciales, incluyendo los municipios, es 4 veces el que tendrían que hacer si copiaran el ejemplo de Nación", explicó el ministro de Maximiliano Pullaro.