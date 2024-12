Qué hay detrás del video de los encapuchados compartido por Bullrich: ¿Amenaza narco o show político?

Raúl Kollmann, reconocido periodista de investigación, fue a fondo tras el video publicado en las cuentas oficiales de la ministra Patricia Bullrich y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro con claras amenazas en contra de ellos. Sin embargo, hay algunos detalles que no pasaron desapercibidos y llaman poderosamente la atención.

Fue Kollmann quien contactó a varios fiscales e investigadores que aseguran que ambos funcionarios políticos hicieron " un show político " en el que por un lado intentaron ponerse al frente de la "lucha con el narcotráfico" pero también agilizar algunos procesos en el Congreso.

Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro

Es que BUllrich presiona constantemente para brindar más poder a las Fuerzas Armadas y también a los servicios de inteligencia a través de tres leyes: la modificación del código penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad, promulgar la ley de reiterancia y por último y no menos importante, poner en funcionamiento la ley antimafia que permite que las fuerzas federales puedan instalarse en cualquier lugar del país con la excusa de "terminar" con el crimen organizado.

Si bien la causa está siendo investigada y ya llegó a manos de la Justicia, lo cierto es que a Bullrich se le viene una etapa oscura: quien está a cargo de la causa es la jueza María Servini que, claramente no juega para el bando de la Ministra de Seguridad.

María Servini

Un detalle que llamó la atención de Kollman y que logró corroborar con fiscales e investigadores es que la tonada propia de los rosarinos, no existe: "No suenan a santafesinos. Acá lo habitual es que los soldaditos de estas bandas se coman todas las eses. No les vas a escuchar ni una. En el video, en cambio, las eses están todas".

Además, Kollman explica que un fiscal declaró que el video en cuestión "huele mucho a policía. Y los primeros que nos lo mandaron fueron policías federales de CABA". Y, en ese sentido, explicaron: "'Estamos instalados en el Gran Buenos Aires', dice el que habla. ¿Instalados? Es una palabra que, en una década, no escuché ni una sola vez en las intervenciones a narcos ".

Circuló un video con amenazas para Bullrich y Pullaro

Además, se notó en el discurso de los supuestos "narco-terroristas" es bastante más político que cualquier otro que se haya presenciado por ejemplo, este 2024: "No faltan los que notan que los cuatro desconocidos, muy jovencitos, meten en el baile a la provincia de Buenos Aires, algo que huele demasiado a maniobra política. Y, encima, mandan un mensaje casi evangelizador: 'Hagan algo para los chicos, que no salgan delincuentes, hagan trabajo de escuela '. Los fiscales aseguran que no es, ni por asomo, el discurso habitual de las bandas", explicó Kollmann para Página 12.

Si bien según el Observatorio de Seguridad de Santa Fe, hubo una reducción del 64,2% en homicidios en Rosario durante 2024, todavía 6 de cada 10 muertes se relaciona con accionares de organizaciones criminales.

Bullrich y Pullaro

Según el mismo informe, "en los primeros 10 meses de 2024 se contabilizaron 148 víctimas de homicidios en la provincia de Santa Fe; 78 en el Departamento Rosario y 31 en el Departamento La Capital" y también explicita que hubo una "disminución de la cantidad de homicidios del 54,7% a nivel provincial, del 64,2% en el Departamento Rosario y del 46,6% en la Capital con respecto a igual período del año anterior".