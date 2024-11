Quintela reconoció la derrota y CFK es la presidenta del PJ

La Junta electoral del Partido Justicialista proclamó la lista "Primero la Patria" que encabeza Cristina Fernández de Kirchner (CFK) después de varios traspiés de una interna con el gobernador Ricardo Quintela que parecía feroz pero que terminó siendo neutralizada por la jueza electoral María Servini que consideró que la lista del riojano no reunía los requisitos necesarios para competir.

CFK había advertido que, en caso de ganar la presidencia del PJ, "movería el avispero" sobre todo el de aquellos peronistas con peluca. Y, si bien la proclamación de su nuevo cargo se hará el 17 de noviembre, ya empezó a mover sus fichas.

Cristina Fernández de Kirchner

"Proclamar a la lista de candidatos y candidatas encabezada por la Cra. Cristina Fernández de Kirchner, denominada 'Primero la Patria', que como anexo forma parte de la presente, anunció con bombos y platillos la resolución firmada por los integrantes de junta electoral,

Casi al unísono resonaron las palabras de Ricardo Quintela a través de un comunicado en redes sociales: "Federales propone un peronismo que es más que una fuerza política; es un movimiento de transformación social y cultural que no solo responde a las necesidades del presente, sino que anticipa el futuro, construyendo un mundo donde todos tienen un lugar, una voz, y un propósito. Esta es la revolución del peronismo federal : audaz, inclusivo, profundamente humano donde cada provincia es parte fundamental de la grandeza de la Nación. Porque seguimos en la lucha, somos la esperanza".

Comunicado del partido que encabeza Quintela

Así las cosas, Quintela dejó claras la intenciones de acompañar la gestión de Cristina y deslizó: " La tarea del ahora es frenar a Milei ". En esa misma línea, CFK realizó sus primeras declaraciones como presidenta del PJ desde la empresa Vetrano SACIFI, una pyme industrial situada en Avellaneda", además, analizó: "Caída de la producción por el freno del consumo y de las ventas, tarifazos impagables y el efecto destructivo de la apertura de las importaciones".

CFK dejó un punto en claro: "No podemos sentarnos a esperar, debemos articular a todos los sectores damnificados en un gran movimiento patriótico para construir una alternativa". Con fuertes expectativas en el armado para el 2025 pero por qué no para el 2027, la exvicepresidenta fijó postura contundente sobre que "no sobra nadie".

CFK con trabajadores en Avellaneda

Ahora habrá que ver las fichas que mueva Quintela. Es que para los adentros de "Federales" no haya caído bien la noticia de la batida en retirada; sin embargo, nadie pudo convencer al "Gitano" de seguir el camino de la judicialización de la interna peronista.

Si bien la comunicación entre ambos referentes no es fluida, se espera que la foto de la unidad peronista se de en las próximas semanas de cara a lo que se viene: el aniversario del primer año de gobierno de Javier Milei .

Ricardo Quintela y la constitución de la provincia de La Rioja

Sea como fuere, hay algunos que festejaron con grito de gol la vuelta de CFK, como el senador Wado de Pedro: "Con ella volvemos a reorganizarnos para elaborar un programa y proponer una alternativa de gobierno. Una nueva etapa en la que vamos a acompañarla con compromiso y convicción", expresó desde sus redes sociales.

"Cristina presidenta, boludeces no", había retuiteado Mayra Mendoza antes de conocerse la presidencia de CFK en el PJ. Si bien todavía no hizo alusión al momento político, fue ella misma quien la acompañó a charlar con los trabajadores de Avellaneda.

Mayra Mendoza acompañó a CFK

Del mismo palo, Anabel Fernández Sagasti, fue la que se acordó del gobernador de Buenos Aires y disparó: "Es doloroso desde lo humano porque Cristina hizo todo por Axel". El más cuestionado por estos tiempos, expresó unas escuetas felicitaciones por su red oficial de X: "Felicito a CFK y a todos los compañeros y compañeras de la lista de Primero la Patria por este nuevo desafío al frente del Partido Justicialista".