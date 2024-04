Russo denunció "presiones" y aclaró: "El ministro de Salud no puede ocuparse de la Atención Primaria"

Una vez más en tan solo 48 horas, el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, volvió a aparecer frente a las cámaras de televisión para defenderse de las críticas, denunciar presiones por la vacuna contra el dengue y advertir que el gobierno nacional va a actuar "con evidencia científica, y no con el apriete de los laboratorios". "Se me criticó mucho, pero en esto quiero ser claro. La salud no escapa a la realidad nacional. Quiero ser claro con esto", expresó.

Luego de que responsabilizara a la gestión anterior por el alarmante brote de dengue, que ya suma casi 200 mil casos y más 130 muertes registradas, el funcionario mantuvo una entrevista con Jonatan Viale en medio de las críticas que recibió por el exponencial aumento de contagios y de víctimas fatales vinculadas a la epidemia del dengue. "Nuestra tarea es ejercer la rectoría, la planificación estratégica de las políticas de salud pública, marcando el rumbo y bajando guías", dijo.

Según explicó, "cuanto antes entiendan las provincias que es su responsabilidad llevar adelante la fase operativa de estas políticas, vamos a tener resultados muchos mejores". "Nosotros no nos corremos de nuestra responsabilidad. La salud no escapa a la realidad nacional, en la salud también hay intereses. Estoy saliendo hace cuatro días desde la mañana hasta la noche porque aprietan los laboratorios, los medios y la casta", destacó el ministro.

Además, consultado por las críticas de la oposición, disparó: "El gobierno anterior hacía conferencias con infectólogos y un payaso. Podrán estar en desacuerdo con cómo comunicamos, pero el boletín epidemiológico está consolidado y se publica semana por semana. ¿A usted no le llama la atención que hace cuatro días que estoy en cadena nacional, desde las 7 hasta las 23? Porque aprietan. Aprietan los laboratorios, aprieta la casta. Entiendo que es multicausal".

De acuerdo con Russo, la vacuna "es segura y eficaz". "Ahora bien, yo soy el Ministro de Salud y tengo la responsabilidad de tomar una determinación acerca del Calendario Nacional de inmunización en la Argentina. Lo único que nosotros dijimos es lo que dijo la OPS y lo que nos aconseja la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), lo que nos dicen nuestros expertos y lo dice todo el mundo: la vacuna no es una herramienta validada para mitigar el brote", destacó.

Y sumó: "La decisión es personal de cada habitante con su médico de cabecera, porque les recuerdo que esta vacuna necesita prescripción médica para aplicarse. Tenemos que empezar a hablar con la verdad. Es mejor decir una verdad incómoda. Hay intereses. El Presidente está convencido de lo que hacemos y las decisiones que vamos a tomar en el área de salud tienen que ver con la evidencia científica que tenemos en este momento para tomar decisiones, no con aprietes".

El jueves, Russo había hablado por otros medios y dio una curiosa advertencia sobre el dengue: "Cuidado con los pantalones cortos", dijo, insistió en la necesidad de utilizar ropa clara y también se refirió a las vacunas. "Quiero ser claro. La vacuna Takeda es la que está disponible y mostró eficacia y seguridad en un trabajo de 20 mil pacientes de 4 a 16 años donde después se hicieron cálculos para inocular hasta los 60. Pero también hay que pensar en las medidas que toma el ministerio", había manifestado.

Según explicó, con la "evidencia" que tiene decidió "no incluirla en el calendario de vacunación, algo que pasa en todo el mundo". "El presidente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó en una conferencia que no es una vacuna recomendada para mitigar el brote", había detallado en diálogo con Telefé. "Nosotros no decimos que la gente no se vacune. Si un médico hace una receta para que se inocule su paciente porque cree que así se podría reducir un posible caso grave, está más que permitido. Es una decisión personal", destacó. Y con respecto al faltante de repelentes, Russo confió que habló con los representantes de las marcas, quienes le confirmaron que cambiaron las dinámicas para que los productos reaparezcan en las góndolas. Esta situación, adelantó, se normalizará en las próximas dos semanas.

