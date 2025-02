Salarios de hambre y mentiras descaradas: la cínica receta de Bullrich para Gendarmería

La magnitud de la crisis económica y política del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) quedó de manifiesto a través de los reclamos salariales que encabezaron familiares de integrantes de la Gendarmería Nacional (GN), ante la desesperación de que no les alcance para comer. En un diálogo en una protesta del padre de un efectivo de esta fuerza y la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, la funcionaria le mintió en la cara que gestionaba darle las casas del plan Procerar a los agentes. El plan de vivienda fue cerrado el año pasado por el presidente Javier Milei.

"Usted tiene que confiar en que nosotros", se oyó a la ministra pedirle al manifestante. "Yo tengo a mi hijo. Tiene dos hijos, los tengo acá en mi casa. No tiene para comer. Le sale 450 mil pesos el alquiler. No le alcanza con el 5 por ciento (de aumento), señora", reclamó. El porcentaje del cual habla es el que el Gobierno nacional anunció con bombos y platillos la última semana.

"Estamos trabajando para que nos den planes Procrear", lanzó la ex montonera. "Yo no quiero planes. Quiero para mi hijo", la cruzó el padre. "No, planes Procear son viviendas", aclaró la ministra, en una parte del diálogo que evidenció las confusiones de parte del electorado y de una parte de los sectores más críticos de la protección que brinda el Estado.

"Les juro por dios que estamos haciendo un esfuerzo enorme. El Gobierno hizo un esfuerzo del 5%, más el 1,5% más el 1%. Nadie está recibiendo ese aumento. Hicimos un esfuerzo para todos ustedes", aseguró Bullrich. "Además, estamos trabajando para que nos den vivienda. Les juro que en la medida que el país vaya creciendo vamos a ir mejorando. Téngame confianza, que yo estoy con ustedes", añadió.

Gendarmería Nacional se encuentra en la primera fila a la hora de reprimir manifestaciones.

"Espero que sí", soltó un descreído manifestante. "Pero yo lo que estoy viendo es que el 5% no es nada. Él gana 750 mil pesos por mes. Paga 400 mil de alquiler, doctora", insistió. "Los alquileres los vamos a ir cambiando por casas porque vamos a agarrar todos los planes Procrear, que son casas. Téngame confianza", pidió la funcionaria, otra vez apelando al desarmado proyecto de gestión.

"Ojalá que se componga esto, porque tengo dos nietos en mi casa", continuó el papá del gendarme. "Téngame confianza que lo vamos a ir mejorando", solicitó nuevamente Bullrich. En ese momento apeló al pacto que une a la Confederación General del Trabajo (CGT) con la gestión de LLA, cuando afirmó que "los camioneros cerraron en un 1 por ciento". Es que luego de dos paros nacionales convocados por la presión de las bases, la conducción se sentó a pactar con el oficialismo a cambio de seguridad para los suyos.

Bullrich le da la mano para las fotos a los efectivos de seguridad, aunque luego les paga salarios de hambre y miseria.

Que los familiares hayan organizado esta protesta del lunes fue porque los efectivos "tienen miedo a que les descuenten". En ese sentido, la esposa de un agente definió como "una vergüenza" los 700 mil pesos que cobran para "combatir el narcotráfico y la delincuencia". "Las mujeres de los gendarmes no podemos salir a trabajar porque estamos lejos de todo, de nuestras familias ¿Con quién dejamos a nuestros hijos? Nos están dando la espalda. ¿Qué pasó Sra. ministra? Iba a cuidar a su gente. Estamos bajo el índice de la pobreza con 15 años de antigüedad", remarcó durante la manifestación.

"Estamos defraudados. Somos pocos porque están amenazando al personal. Es una vergüenza que las altas cúpulas no representen a su gente, eso nos indigna como familia, porque adonde nos mandan, vamos. A la gente que va a Rosario, a los operativos, le descuentan el viático. Se están olvidando de la gente que cuida al pueblo", aportó otra esposa.

Algunas viviendas del fondo Procrear cerrado por Milei en noviembre de 2024.

Un jubilado de la fuerza reveló que con la medida "están visibilizando una problemática que tienen los grados inferiores", ya que los jerárquicos "reducen gastos en el gimnasio, en paseos o en ir a cenar y pueden vivir". "El que no puede es el que está recién ingresado con 750 mil pesos. Y si encima tiene que alquilar, no le alcanza porque mínimo le lleva 350 o 400 mil pesos. No estamos diciendo nada que no sea la realidad", detalló a UNAR Agency.

Lo cierto es que el Plan Procear que comenzó el 12 de junio de 2012 fue derogado por Milei a través del decreto 1018/2024 del 13 de noviembre del año pasado. "El Ministerio de Economía realizará todos los actos necesarios para la liquidación del fondo fiduciario público", se precisó en el artículo 2 de la medida.

La última escala salarial de la Gendarmería Nacional.

Al mismo tiempo, la diferencia salarial entre oficiales y suboficiales que describió el jubilado, también cumple un rol en el conflicto. Es que si bien ambos comienzan con una leve diferencia salarial, el subalferez cobrará desde marzo 886.333,64 pesos el gendarme con menor sueldo percibirá desde la misma fecha 636.930,03. Esta diferencia crece mientras se avanza en la carrera. Es que mientras que el cargo de suboficial mayor cobra 1.371.522,05, el comandante general recibe 2.357.635,82.

Por otro lado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, en los últimos días eliminó y fusionó dependencias, entre las que se encuentra la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, que se encargaba del Plan Procrear hasta noviembre de 2024. Mentir debería costar esfuerzo y no salir de forma automática. Más si viene de parte de una funcionaria de primera línea.