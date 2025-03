Se agrandó Chacarita: hinchas del club marcharán con los jubilados para enfrentar la represión de Bullrich

Tras más de una decena de miércoles en los que las fuerzas de seguridad al mando de la ministra Patricia Bullrich reprimen de forma brutal a las y los jubilados y pensionados que se manifiestan todos los miércoles, un sector de hinchas del club de fútbol Chacarita Juniors convocaron a movilizarse esta nueva jornada de protesta que se desarrollará frente al Congreso Nacional. "Próximo miércoles los hinchas de Chacarita acompañaremos a los jubilados. Todos con los jubilados. Basta de pegarle a los viejos", dice el flyer que se viralizó en redes sociales y que encontró el respaldo de hinchas de muchos otros clubes y por fuera de las organizaciones deportivas.

El protagonismo de la foto de este volante virtual lo tiene Carlos, un jubilado canoso y de anteojos con la remera de Chacarita. Este abuelo fue el que motivó la iniciativa funebrera que se viralizó en las redes sociales. En una de estas marchas de semanas atrás, el 15 de enero, fue entrevistado por Radio Gráfica y dejó un testimonio conmovedor.

El flyer a través del cual hinchas de Chacarita Juniors se autoconvocaron para apoyar a las y los jubilados y enfrentar la represión de Bullrich.

"Lo hago por el orgullo de ser argentino y poder respaldar a un jubilado que cobra 250 mil pesos. Vos imaginate: yo llego a mi casa y, gracias a Dios, abro la heladera y tengo todo. Gracias a Dios y la Virgen. Pero yo no pienso en mí. Pienso en que tengo cuatro hijos, dos nietos. Y es el futuro de ellos", reconoció Carlos, luego de que le pregunten por qué venía a manifestarse, aun no siendo de los abuelos más golpeados por el ajuste.

"Vengo a luchar, porque si no lo hago no me siento bien. Tengo 75 años, vengo con un stent, un infarto. Mis hijos me retan. Pero, bueno, es más fuerte que yo. Si no vengo me siento mal, me deprimo. Pero no es que vengo a hacer lío, vengo a defender los derechos de los jubilados. Nosotros laburamos. A mí no me regalaron nada. Yo laburé 30 años. Lo único que puedo decir es que los jubilados siempre estuvimos mal, pero ahora es terrible lo que nos está ocurriendo", aseguró el abuelo de Chacarita.

En la entrevista contó que trabajó 30 años en el correo, donde empezó como mensajero y luego se retiró como jefe de carteros. "Trabajé del 64 al 94. Me fui con el retiro voluntario cuando vino (Franco) Macri y 'El Patilludo' (Carlos Saúl Menem), porque sabía que me volteaban", recordó.

"Estos últimos tres años fueron los más terribles para todos los jubilados. Nos sentimos desprotegidos. Imaginate que ahora fui a buscar los remedios y me sacaron los cinco. Me dicen: 'no hizo el trámite'. Y yo no tengo cómo hacer el trámite si tengo un teléfono que prendo y apago. No sé usar el WhatsApp, no sé usar nada. Me sacaron los remedios. Estoy sin remedios", señaló durante el reportaje.

Allí contó que está un poco mejor que la jubilación mínima en aproximadamente un 15 por ciento. Aunque también remarcó las diferencias que lo colocan en una situación de privilegio en relación a sus pares más golpeados por el ajuste. "Tengo la suerte de que tengo mi casa, mis cuatro hijos que son profesionales. Mi señora es jubilada docente. Y mi casa es lo principal. Porque si tuviera que alquilar se me hubiera complicado. Así y todo, trato de ayudar a mis hijos", afirmó Carlos.

Esta tarde el respaldo del equipo del cual es hincha y del cual lleva su camiseta todas las tardes que marchan los jubilados se hará presente para enfrentar la represión de las fuerzas federales, comandadas por Bullrich y el Ministerio de Seguridad. La iniciativa fue tan impactante, que otros clubes discuten en redes sociales cómo imitarla.