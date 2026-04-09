Sigue la investigación por enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni: piden levantar su secreto fiscal y bancario

En el marco de una de las causas más resonantes de los últimos días, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. Esta medida es para profundizar la investigación de su situación patrimonial y financiera, en medio de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que tuvo sus coletazos políticos como por ejemplo la abrupta caída en la imagen del presidente Javier Milei.

La causa, que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, tiene como eje la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, durante la jornada del 18 de noviembre de 2025 por un valor declarado de 230 mil dólares, lo que despierta sospechas es la estructura financiera detrás de la operación.

Karina cuando todavía no escondía a Adorni

Esto es una hipoteca por 200 mil dólares otorgada por las vendedoras jubiladas del inmueble, sin intereses y con un plazo de devolución de solo un año. El esquema fue ratificado por la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien aseguró que se trató de "una operación normal" y negó irregularidades durante una extensa entrevista para Infobae.

Sin embargo, la fiscalía ahora analiza la lógica económica del acuerdo, particularmente la nula interposición de intereses en la financiación y, para esclarecer este punto, Pollicita solicitó acceso a información detallada sobre cuentas bancarias, movimientos financieros y posibles vinculaciones con billeteras virtuales de Adorni y Angeletti. Además, se requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información fiscal y patrimonial que permita contrastar los datos declarados por el funcionario.

Manuel Adorni

Cabe recordar que la causa se originó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien vio inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni. Según Pagano, el patrimonio del jefe de Gabinete habría registrado un aumento significativo en un período fiscal, acompañado de omisiones en la información presentada.

En paralelo, los investigadores ya realizaron allanamientos en sucursales de la inmobiliaria que intervino en la operación y citaron a declarar a diversos testigos. Entre ellos destaca Pablo Martín Feijoo, quien figura como la persona que realizó la reserva del inmueble que deberá presentarse con su teléfono celular para aportar más detalles sobre la transacción; paralelamente también se le pidió declaración y su celular a Nechevenko pero ésta alegó habérselo olvidado en su auto.

Manuel Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, en la gira de Milei por Estados Unidos

Otro frente abierto en el expediente apunta a una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, vinculada a Angeletti y respecto a esa millonaria propiedad, la Justicia prevé citar nuevos testigos para indagar sobre obras realizadas allí y determinar si existen irregularidades que puedan ser parte del esquema bajo investigación.

El caso de Manuel Adorni tiene más aristas que un diamante; ahora, con el levantamiento del secreto fiscal y bancario, la justicia buscará poner luz sobre las lúgubres operaciones inmobiliarias de un funcionario que declaró ganar mensualmente apenas 3 millones de pesos. Las fuerzas del cielo sí que son abundantes con los funcionarios de La Libertad Avanza.