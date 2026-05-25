Elba Marcovecchio emocionó a todos su homenaje eterno a Jorge Lanata: "Las vidas que permanecerán juntas"

La fuerza del amor verdadero, esa que construye a pesar del paso del tiempo, trasciende incluso los límites de la vida y la muerte. Así lo demostró la abogada Elba Marcovecchio al rendir un sentido homenaje a Jorge Lanata, quien falleció el 30 de diciembre de 2024.

En medio del dolor, Elba encontró en la poesía un refugio y una forma de expresar lo más tierno: la permanencia del amor más allá de lo real en este planeta Tierra.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

A través de su cuenta de Instagram, Elba compartió una imagen acompañada de un texto que conmovió profundamente a quienes la siguen. En el centro de su mensaje, incluyó un fragmento del célebre poema I carry your heart with me del escritor estadounidense E.E. Cummings, un texto que encapsula el espíritu de un amor eterno y la conexión que trasciende las fronteras físicas.

Con palabras cargadas de ternura y melancolía, citó: "Llevo tu corazón conmigo (lo llevo en mi corazón). Nunca estoy sin él. A dondequiera que voy, tú vas, mi amor; y lo que sea que yo haga, es obra tuya, mi cielo. No temo a ningún destino, porque tú eres mi destino. No quiero ningún mundo, porque tú eres mi mundo, mi cielo. Aquí está el secreto más profundo que nadie conoce (aquí está la raíz de la raíz y el brote del brote, y el cielo del cielo de un árbol llamado vida; que crece más de lo que el alma espera o la mente oculta). Es la maravilla que mantiene las estrellas separadas . Llevo tu corazón conmigo (lo llevo en mi corazón)".

Así, una vez más Elba Marcovecchio dejó claro que el periodista vive en su corazón a pesar de haber partido. Además, en su publicación describió el texto como: "Una poesía de las vidas que permanecerán juntas. Una poesía sobre el amor".