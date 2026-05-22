Rosemary rompió el silencio y quiso salvar a Milei: de la "concha mágica" y la "wasca en la cara" a los "tetazos", qué dicen los audios

En la Argentina gobernada por La Libertad Avanza, el realismo mágico parece haberse convertido en moneda corriente y es en este contexto en el que las fuerzas del cielo regalaron un nuevo episodio digno de una tragicomedia. Esta vez, el protagonista es el presidente Javier Milei, quien, al parecer, no solo ocupa su tiempo en la gestión del país, sino también en conversaciones íntimas que ahora se convirtieron en el chisme nacional.

Todo comenzó cuando se filtraron unos audios que, según los rumores, pertenecen a una conversación telefónica entre el mandatario y su exasesora de imagen y comunicación, Rosemary "Oscurita" Maturana.

Rosemary "Oscurita" Maturana

Los detalles de este intercambio son tan jugosos como polémicos: "tetazos", "concha mágica", "wasca en la cara" y el ya célebre "paquetón" son solo algunos de los términos que arden desde hace más de 12 horas en las redes sociales. Sí, leyó bien. No es un guion de película clase B: esto es la política argentina en el 2026.

En los audios, Milei supuestamente relata con lujo de detalles un encuentro donde varias mujeres se habrían mostrado particularmente efusivas con él: "Me dieron tetazos en todos lados hoy", se escucha decir al presidente. Cuando Rosemary le pregunta si eso lo hace feliz, él responde con una mezcla de profesionalismo y picardía: "Hago mi trabajo. Pero me divertí muchísimo, sí".

Como si esto no fuera suficiente para alimentar el morbo colectivo, Milei continúa con un análisis casi sociológico sobre la fascinación femenina hacia su persona: "Vienen y me pegan tetazos, pareciera que supieran que me gustan las tetas. Porque encima no fue una sola". Y por si quedaba alguna duda, remata con un comentario sobre una premiación: "Sí, esta también me apoyó las tetas, ahí cuando me dieron el premio. Aparte me dedicó un discurso re lindo".

Pero el punto álgido llega cuando el presidente, en un tono que oscila entre lo romántico y lo subido de tono, le dice a Rosemary: " Sí, vos tenés la concha mágica. Dame jugos . ¿Dónde estás? Me merezco que me des jugos". Sin palabras.

Javier Milei

La filtración de los audios no solo puso a Milei en el ojo del huracán mediático; también catapultó a Maturana al centro de la escena pública. Pero lejos de esconderse o victimizarse, la exasesora decidió salir al cruce y defender al mandatario con una mezcla de nostalgia y pragmatismo.

"Yo le decía a Javier 'paquetón', en realidad, éramos confidentes en su momento", confesó Maturana en una entrevista con Farándula Show. Según ella, los audios son un "carpetazo" para desprestigiar al presidente, aunque insiste en que no hay nada de malo en ellos: "Era una conversación de confidentes. Yo siempre lo respeté un montón. Ahora, si ellos quieren transformarlo en otra cosa es una maldad...", explicó.

Y como si estuviera escrita por un guionista de telenovelas, esta historia tiene un giro inesperado: justo en medio del escándalo, Rosemary lanzó su nueva canción titulada El Paquetón, un tema que —según sus propias palabras— está inspirado en las charlas que solía tener con Milei: " Mi tema 'El paquetón' nació de esto ", admitió sin tapujos.

El estribillo de la canción ya es viral:

Las chicas suspiraban y los muchachos pierden la razón,

porque tiene algo prohibido que acelera el corazón.

¿Qué tendrá ese león?

Con el paquetón que trae nadie lo puede ignorar.

Y así, mientras unos debaten sobre los límites de la privacidad y otros buscan teorías conspirativas detrás del escándalo, Rosemary parece haber encontrado una oportunidad de oro para relanzar su carrera musical. De hecho, ya anunció que está trabajando en el videoclip de su nuevo hit.

En su defensa del presidente, Maturana no escatimó en halagos: "Javier era una persona súper tierna, respetuosa. Yo estoy escuchando ahora que están haciendo recortes con él muy agresivos y no es verdad eso. Nada que ver. Por algo le estoy haciendo una canción que es de alegría ", afirmó.

Rosemary "Oscurita" Maturana

Además, denunció que las conversaciones filtradas habrían sido editadas para sacar frases fuera de contexto y dañar la imagen del mandatario: "Yo estuve escuchando que están editando las charlas. Él no es así, él es súper tierno. Si bien teníamos charlas medias así, pero en otro tono, nunca en ese tono de 'paquetazo', 'te rompo esto', ¡pero por favor!", exclamó indignada.