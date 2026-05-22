Rosemary, la protagonista de los audios hot de Milei, también grabó a Alberto Fernández cuando estuvo con él

La asesora de imagen y comunicación Rosemary "Oscurita" Maturana, quien creció en su fama en los últimos días por la conversación que se filtró entre ella y el presidente Javier Milei cargada de erotismo explícito, no es la primera vez que graba a un presidente. Hace un año la asesora había contado que también había tenido relaciones sexuales con Alberto Fernández, antes de que sea candidato en 2019. Cuando este quiso negarlo, reveló que tenía dos horas de pruebas en un pendrive.

"Ya saltó Alberto a tocar pito. A decir que niega rotundamente lo que dije. ¿Perdón? ¡Hello, señor! Tengo dos horas de pruebas en pendrive", confesó la asesora en junio de 2025, al aire de Ensobrados, el programa que conducía Fabián Doman en AM Splendid. "¿Por qué te negaría?", preguntó el periodista en aquella oportunidad. "Porque reconocí que tuve un touch and go con él. Cuatro veces nos vimos", resumió sin vergüenza por lo hecho.

Según contó la mujer en ese momento, la relación se dio cuando había un impás entre el ex presidente y Fabiola Yáñez. Cuando Doman la quiso señalar como "pareja de Alberto", Maturana relativizó la afirmación y lo negó desde la perspectiva de que era algo no formal. Aunque el dato más importante que surgió del relato de aquel entonces fue que la candidatura a presidente que Cristina Fernández de Kirchner definió de él no fue nada espontánea, sino que estuvo negociada durante un tiempo largo.

"¿Es verdad que Alberto no se enteró un sábado a la mañana? ¿Sabía que iba a ser candidato antes de tiempo?", le preguntó el conductor. "¡Obvio, señor Doman! Yo lo vi", lanzó Rosemary, antes de describir ese lapso como mayor a un mes. "Acaba de dar un dato político que nunca se había confirmado: que Alberto no se enteró un día antes que iba a ser candidato, ni charlando con ella en la cocina en la casa de la hija de Cristina, que es la historia oficial de Disney, que siempre dije que no era cierta", remarcó el periodista.

Rosemary "Oscurita" Maturana

En ese momento, Maturana confirmó que la historia con Fernández se cortó antes de que lo anunciaran como candidato. "Yo me fui a Buzios de vacaciones, porque venía la campaña y a la semana que vuelvo fallece la madre de Alberto, porque se había caído, era muy viejita la señora. No se recuperó, falleció y ahí me dijo: 'bonita, vamos a comer ahora que estoy mejor'. Y de repente, ese fin de semana, lo anunció Cristina", detalló.

En los audios recientemente filtrados en los que Rosemary quedó expuesta en una conversación picante con el actual mandatario, Milei suelta términos como "tetazos" y "wasca en la cara". En un momento, en un tono que oscila entre lo romántico y lo subido de tono, le dice a la asesora: "Sí, vos tenés la concha mágica. Dame jugos. ¿Dónde estás? Me merezco que me des jugos".