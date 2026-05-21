Más deuda: el FMI entregó US$1.000 millones más a la Argentina y Caputo prometió la reforma tributaria y jubilatoria

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció un desembolso inmediato de aproximadamente US$1.000 millones para la Argentina, tras finalizar la segunda revisión del acuerdo firmado con el país y sin que se hayan cumplido con las metas de reservas acumuladas que se habían pactado. Además aseguraron que la misión argentina encabezada por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, prometió las reformas tributaria y jubilatoria.

En un comunicado del organismo financiero internacional celebraron "con beneplácito los avances en materia de reforma estructural y el compromiso de las autoridades de implementar un conjunto equilibrado de políticas coherentes con los objetivos del programa" y revelaron que ""si bien no se alcanzó la meta cuantitativa de acumulación de reservas internacionales netas (RIN) para finales de diciembre, se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas, y se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta de RIN y reducir aún más los diferenciales soberanos".

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Fue la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien en el comunicado confirmó que "las autoridades están comprometidas a seguir buscando un equilibrio fiscal general mediante mayores reducciones en los subsidios a la energía, una mejor focalización de las transferencias sociales y la contención del gasto discrecional para contrarrestar el impacto de las iniciativas de gasto del Congreso".

Esas "iniciativas de gasto" a las que se refiere la directiva no son ni más ni menos que las leyes que, en la soberanía que le corresponde, el Poder Legislativo aprobó y que el Estado nacional a cargo del Poder Ejecutivo se negó a cumplir de manera sistemática, como la Ley de Financiamiento Universitario y los fondos que corresponden a discapacidad, salud y otras diferentes áreas estatales que sufren de la peor manera a la motosierra de Javier Milei.

Javier Milei y su gabinete en la reunión con el FMI de Kristalina Georgieva.

"Con el tiempo, las reformas para mejorar la equidad y la eficiencia de los sistemas tributario y de pensiones, junto con el fortalecimiento de los marcos fiscales en todos los niveles de gobierno, serán esenciales para mantener el ancla fiscal y, al mismo tiempo, preservar el margen para el gasto social prioritario, que será fundamental para consolidar aún más la impresionante reducción de la pobreza", declaró más adelante Georgieva.

De acuerdo a lo comunicado, la gestión de Caputo prometió que avanzarían con esos dos elementos propios del programa de La Libertad Avanza (LLA), pero que también son parte fundamental de la agenda de ajuste que impulsa el FMI en todos los países donde interviene. En este caso puede implicar menos impuestos para "la casta", un aumento de la edad jubilatoria y la vuelta de las AFJP.