Beto Casella contó cómo está su nieto que nació "sin muchos órganos": "Milagro de Dios"

Beto Casella, conocido por su humor ácido y su desfachatado en la televisión argentina, abrió su corazón para compartir una de las historias más desgarradoras y emotivas de su vida familiar. En una entrevista con Nico Peralta, el conductor reveló detalles inéditos sobre el traumático nacimiento de su nieto Gabriel, un episodio que marcó profundamente a toda su familia.

Gabriel llegó al mundo en plena pandemia, pero su nacimiento estuvo lejos de ser un evento común: "¡Sí! Eso me fascina. Es espectacular. Están los mellizos, Milena y Fede, que son bebés de pocos meses y antes llegó Gaby, que nació prematuro. Nació a los cinco meses. Fue tremendo. Hay pocos chicos que viven en esa situación. Los mellizos fueron sietemesinos y lo de Gaby fue un milagro, porque nació sin muchos órganos desarrollados en la panza ", dijo Casella con una mezcla de angustia y admiración.

El momento en el que Beto presentaba a su nieto

El pequeño Gaby enfrentó una lucha titánica desde el primer momento y su condición era tan delicada que no tenía garantías de sobrevivir: "Los tuvo que desarrollar afuera. No sé cómo hicieron los ángeles de neonatología del Italiano de San Justo y Dios para mantenerlo con vida", contó el conductor.

La incertidumbre era abrumadora, según relató Casella, "lo normal es que no lo pase, que no sobreviva". Sin embargo, contra todo pronóstico, Gabriel superó cada obstáculo con una fuerza que sorprendió a toda la familia.

Beto Casella

Hoy, con cinco años y aunque su desarrollo fue más lento debido a las secuelas de su nacimiento prematuro, su abuelo contó orgulloso: "Es un chico feliz, que todo lo fue consiguiendo más tarde, porque es como si hubiera nacido muy prematuro. Todo le fue costando un poco más, desde hablar hasta empezar a caminar. Pero hoy es un chico feliz, que lo vemos caminar y decimos: 'Ahí va el milagro de Dios '".

Finalmente, Beto Casella contó emocionado: "La palabra abuelo me encanta y hasta estaba un poquito apurado por serlo. Un poco que yo le estaba reclamando a Juampi sobre todo, que está en pareja hace más tiempo. ´Che, loco, dale, tengan un chico. No me quiero ir de este plano sin vivir esa experiencia´, le decía. Así que ya me dieron tres".