Besos, cachetadas y un cambio físico impactante: el video de Luana Fernández con Elo Podcast que explotó en redes

Un video de Luana Fernández antes de ingresar a la casa de Gran Hermano se volvió viral en las últimas horas y generó todo tipo de comentarios en redes sociales. El clip corresponde a una participación de la modelo en "Elo Podcast", el ciclo conducido por Elías Kier Joffe, donde la participante mostró una faceta completamente distinta a la que exhibe actualmente en el reality.

En las imágenes, que comenzaron a circular con fuerza en X, se puede ver a la hermanita con un look muy diferente al actual mientras acepta uno de los desafíos propuestos por el conductor del ciclo: comer un chupetín de manera sensual frente a cámara.

Luana Fernández entró a Gran Hermano pero su pasado la persigue

Entre las dinámicas del programa, Elo y la joven intercambiaron besos y cachetadas en alusión a situaciones de índole sexual . Para esto, jugaron al clásico piedra, papel o tijera, aunque con una consigna mucho más picante. Las reglas eran claras: si el presentador ganaba la partida, recibía un apasionado beso en la boca; en cambio, si la victoria era para la participante del reality, el "castigo" para él era recibir una fuerte cachetada en el cuello o en la cara.

A lo largo del video puede verse cómo la tensión y las risas aumentan a medida que avanzan las rondas. Luana, lejos de mostrarse incómoda o con pudor, repartió sonoras cachetadas cuando la suerte estuvo de su lado, aunque también participó de los intensos "chapes" cada vez que el conductor resultaba vencedor.

Luana de Gran Hermano, besa a Elo Podcast😱



Súmate a mi canal de telegram gratuito para ver las partes más picantes con Luana! Link en mi bio😉 pic.twitter.com/T378FJmdU4 — Elo Podcast Kick (@Elopodcastkick) May 20, 2026

No es la primera vez que el conductor se vuelve viral por este tipo de contenido, ya que su podcast está enfocado en temáticas sexuales. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue ver a Luana en esta dinámica y, sobre todo, el notable cambio físico que mostró respecto a la actualidad.

La participante ya había dado que hablar desde su presentación oficial en el reality por su personalidad frontal y por hablar abiertamente sobre su vida íntima. En el perfil difundido por Telefe, Fernández contó que tiene 28 años, nació en José C. Paz y trabajó durante años como modelo en pasarelas de alta costura. Además, aseguró que se considera una persona "muy abierta sexualmente" y confesó haber tenido experiencias tanto con hombres como con mujeres.

Luana Fernández en "Elo Podcast"

"Soy una persona muy difícil de convivir porque emocionalmente soy una montaña rusa", había dicho en su video de presentación antes de entrar a la competencia. También dejó una frase que no pasó desapercibida: "Una vez me dijeron que hay que tener dos hombres, uno para los gastos y otro para los gustos ".

El resurgimiento de este viejo video de Luana Fernández se da en medio del furor que genera la actual edición de Gran Hermano, donde cada detalle del pasado de los participantes se convierte rápidamente en tendencia en redes sociales.