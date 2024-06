Thelma Fardín cuestionó: "Dónde van a llamar las mujeres que están sufriendo violencia con el 144 desmantelado"

La sede de Amnistía Internacional se convirtió en uno de los lugares en los que se hizo historia: Thelma Fardín pudo pronunciar una de las palabras que jamás pensaría pronunciar ¡justicia!

Es que la justicia brasilera falló a su favor y condenó a su abusador Juan Darthés a 6 años de prisión; cabe aclarar que se efectivizará una vez que quede firme la sentencia y que por el momento hasta que no quede firme, el actor no estará en prisión.

Thelma Fardín

El 4 de diciembre de 2018 Thelma inició un tortuoso camino hacia la justicia que terminó seis años después con una "robusta sentencia", según declaró Martín Arias Duval, abogado de Thelma ante la justicia argentina.

La actriz estuvo acompañada por Arias Duval pero también por Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional y Carla Andrade Junqueira, abogada de Thelma ante la justicia brasileña. Allí, en la ronda de preguntas, Thelma dijo con un alivio inigualable: "Gracias a todos por estar acá, por seguir acá después de tantos años. Es un día de muchas emociones, estoy muy movilizada".

Comunicado oficial de Amnistía Internacional

Además, con expresión de calma y rudeza, dijo: "Gracias a todas esas personas que se atrevieron a hablar hace muchos años después de esa conferencia de prensa donde hacía mi denuncia. Gracias porque ese enorme movimiento es el que permitió que hoy estemos acá a pesar de todas las trabas que han puesto sobre la rueda. Gracias a todo mi equipo por confiar en mi palabra, por creer en mí, por poner de ustedes y de sus bolsillos herramientas para poder litigar en este caso que ha sido tan complejo porque además requería que fuéramos a otro país", expresó con calidez a su grupo de abogados.

La denuncia que presentó Thelma fue acompañada por un video que estuvo respaldado por el colectivo de Actrices Argentinas y, la denunciante tuvo también palabras de amor para con ellas: "Gracias a mis compañeras por seguir al lado mío, gracias a todas esas actrices por poner el cuerpo para que esta denuncia tuviera la relevancia que tuvo. No sabíamos el impacto que podía generar pero una vez que se generó nos hicimos responsables y seguimos adelante".

Fuera de lo doloroso que fue afrontar a Darthés con una denuncia que en ese momento, todos descreían, Thelma fue intempestiva con un punto: "A pesar de lo difícil que fue, este es un escenario para el que no estaba preparada porque había perdido la esperanza y la fe en la Justicia porque, aunque mi caso tuvo justicia, no es la realidad de la mayoría de los casos y por eso hoy esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para todas esas personas que todavía están sufriendo algún tipo de abuso", dijo contundente.

Thelma se encontró frente a un escenario muy diferente a lo esperado y decir "justicia"fue uno de los momentos que no se imaginaba vivir, mientras lo decía, se le quebró un poco la voz: "Este día tiene que ser una esperanza para los que piensen que es muy difícil porque la persona que tienen que denunciar es muy poderosa, que tiene muchas herramientas, hay una posibilidad de reparación. En la justicia como es hoy en mi caso y hay una posibilidad de reparación que nos involucra a todos como sociedad que es la que tenemos que seguir construyendo todos desde la empatía".

Juan Darthés

Además, expresó muy sentidamente: "Por eso si tenés a alguien que cuenta su historia y elige contarte su dolor, empatizá. No le preguntes por qué tardó en hablar, por qué no lo pudo decir antes. La justicia también la tenemos que construir cada uno de nosotros y tenemos una responsabilidad en ese sentido".

Thelma expresó que "gracias al enorme movimiento de mujeres" es que ella pudo "hablar" y tuvo unas palabras de cuestionamiento al gobierno de Javier Milei que, entre una de sus políticas desapareció el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad: "Yo pude hablar gracias este movimiento que hoy está siendo tan denostado . Gracias a esas redes enormes es que yo pude romper el silencio, salir del dolor inmenso que me había provocado la violencia que sufrí y que pude salir adelante y que pude construir una vida sin ese peso encima". Y también confesó: "Lamentablemente es muy difícil llegar hasta acá por eso pido por favor que todos quienes tengan a alguien viviendo una situación de violencia la apoyen porque sino no se puede seguir adelante".

Thelma ante los ataques

Durante los años que separaron la denuncia de la condena a Darthés se pronunciaron cientos de frases desafortunadas y ataques hacia la actriz, por ejemplo que "lo hacía por la fama". Ahora, ella tuvo la posibilidad de refutarlos: "No se me ocurre a quién le gustaría ser famosa por el hecho más doloroso de su vida. Pero si mi nombre, mi cara y mi voz sirvieron para que otras personas puedan hablar, me he puesto a disposición para que así sea", dijo.

Además le habían dicho que "robaba, que tenía algún tipo de acuerdo, que sacaba rédito". Ante esas palabras, la actriz expresó: "No solo no saqué rédito sino que recibí incontables ataques. Sin embargo eso no me hizo claudicar gracias al todo el apoyo que recibí, gracias a que somos millones los y las que decimos 'no nos callamos más'.

Thelma junto al colectivo de Actrices Argentinas

Otra cosa que se decía es que Thelma estaba en busca de "venganza" y fue eso mismo lo que explicó claramente: "Nunca quise buscar venganza, sino rescatar a esa niña de 16 y darle reparación y sanación. Además poder mirar a los ojos a las hijas de mis amigas y decirles que hice todo lo posible para que este mundo sea más justo, para que ellas puedan hablar y para que no sufran violencia", contó.

Thelma hoy en día es una mujer fuerte y todo fue un camino de construcción de su personalidad: "Más allá del cansancio nunca pensé en bajar los brazos. La importancia de que mi voz fuera la de muchas otras me llevaba a sentir la responsabilidad de seguir adelante. A pesar de que hoy yo conseguí justicia, no me olvido de todas esas que todavía no lo consiguieron y sigo disponible para todas esas personas".

El 114: "Desmantelado"

Thelma tenía claro algo: "Me quisieron adoctrinar a mí y a muchas otras para que no rompieran el silencio, se mantuviera es status quo y que las persona poderosas siguieran en esas posiciones de poder que garantizan que puedan ser abusivas".

Y, sobre esa línea reflexionó: "Pensaba en esas personas que el día después de la conferencia se atrevieron a llamar al 144 inundando de denuncias las líneas telefónicas; crecieron un 1200% las denuncias esa noche. A dónde van a llamar hoy esas mujeres que están sufriendo violencia teniendo desmantelado el 144", dijo con sentido pésame.

Thelma en su última conferencia de prensa

Para terminar su conferencia, Thelma Fardín dijo emocionada y empoderada: "El mensaje sigue siendo el de la unión colectiva, que sigamos trabajando juntos porque lamentablemente siempre va haber una búsqueda en la que retrocedamos. Frente a ese escenario, tenemos que estar tejiendo redes constantemente y por eso es tan importante que construyamos no solo en la justicia sino en el entramado social".