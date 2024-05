Triple lesbicidio en Barracas: "Los discursos de odio están generando un clima de época y sin dudas se relacionan con este crimen"

Nati Serrano es lesbiana, militante peronista y trabajadora social viviendo en la ciudad de San Miguel de Tucumán. A la vista de los hechos lesbodiantes que produjeron la muerte de tres personas que dormían en una precaria habitación en Barracas es que BigBang se acercó para profundizar sobre los discursos de odio y sus consecuencias en la sociedad argentina.

Nati nació y creció en la provincia de Jujuy; luego se mudó a la provincia de Tucumán y hace un año decidió cambiar para siempre la historia de la cultura en esa provincia fundando con su compañera Lara Arroyo, un centro cultural llamado Brotes que aloja a la familia queer, su arte, su militancia y su transitar por este mundo.

Nati Serrano

En Brotes se han organizado movidas culturales de todo tipo: desde folclore pasando por lectura de poesía, fiestas universitarias y hasta funcionó de búnker durante los comicios de 2023 en la que se postuló como legislador provincial Pipo Albano, militante del colectivo LGBT.

Consultada por la correlación que existe entre los discursos de odio que propinaron libertarios (Nicolás Márquez, Diana Mondino y Ricardo Bussi entre otros) con el triple lesbicidio en Barracas, Nati opinó que hay "un correlato directo" y argumentó que esos discursos "permite a ciertas personas tener esa legitimidad para apropiarse de la vida de otros".

💣Bombita. Pamela Cobas murió horas después del ataque; Mercedes Roxana Figueroa agonizó durante 48 horas y falleció; Andrea Amarante fue la última en perder la vida. Sofía Castro Riglos es la única que sobrevivió aunque todavía está internada luchando por su vida

Profundamente contó: "Me trajo a mi historia, a lo que viví yo como lesbiana; tengo 37 años, soy lesbiana de los 15 años y cuando salí del clóset había una legitimación de estos discursos. Me pasó cuando apenas salí de la secundaria enfrentarme a docentes que hablaban de las lesbianas como 'marimacho'".

Nati también cuenta que en algún momento y durante la conquista de derechos como el Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género y la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, esos discursos de odio "se fue contrarrestando" y agregó: "Pensamos que nuestras vidas no corrían peligro".

Sin embargo, y haciendo un paralelismo con lo que sucede en la gestión de gobierno de Las Fuerzas del Cielo, Nati planteó: "Creo que esos discursos están volviendo, están generando un clima de época y eso sin duda está directamente relacionado con este con este crimen".

"Esto no es libertad, esto es odio"

La frase de cabecera que hicieron propias las lesbianas que se manifestaron en toda Latinoamérica llegó hasta Tucumán donde autopercibirse como lesbiana es, a veces, toda una problemática. Nati explicó: "En un NOA donde hay mucho más machismo y la mirada del otro es más cercana, es un poco más complejo. De todas maneras hay provincias en nuestro NOA que tienen realidades más crudas", contó.

Además, amplió: "Yo vengo de Jujuy. Nací allá, pero me vine a vivir a Tucumán porque tuve conflictos en la universidad y ya había sufrido en la adolescencia muchas situaciones de discriminación, de violencia en la calle y decidí mudarme de ciudad por eso".

No es libertad, es odio

Incluso la expresión de género puede ser disruptiva: "Se siente la mirada cuando cuando somos lesbianas visibles: tenemos un peinado rapado, la actitud de ir al frente, esas esas formas que tenemos y transitar nuestra existencia. Eso atrae la mirada del otro es que muchas veces es una mirada de desprecio", contó Nati.

Resistir: por sí o por no

¿Hay un proceso de resistencia dentro del colectivo LGBT para con las políticas sociales de Javier Milei y su séquito de vana idolatría? Nati respondió contundente: "Soy un poco crítica de la resistencia. Tenemos que construir comunidad desde otros valores".

Reflexionando, afirmó: "Valga la redundancia, me resisto a decir que estamos en pie de guerra porque eso es lo que quieren imponernos. Milei dijo que los feminismos y el colectivo LGBT son los enemigos de la sociedad, de esa sociedad de 'personas de bien que él considera'".

Feminismos en Argentina

Siguiendo esa línea, Nati propone una manera particular de "resistir": "Nosotros tenemos que configurar una comunidad, mejores valores, reforzar nuestras redes. En un mundo donde cada vez son más personas 'descartables', tenemos que saber construir otros valores que nos humanicen cada vez más", manifestó y agregó: "Yo no lo pienso en términos de resistencia pero quizás sí es una resistencia en el sentido de construir comunidades, reforzar nuestros valores, repensar dónde estamos inscritos; de qué hablamos cuando hablamos de discursos de odio y cuando los otros nos ponen en ese en ese lugar del enemigo. En algún punto tenemos que hacer frente a eso", concluyó.

Brotes, un espacio de resistencia comunitaria

"Brotes surge de la idea de mi compañera (Lara Arroyo) y yo que estamos al frente del espacio", contó Nati consultada sobre el nacimiento de aquel espacio cultural: "Sentíamos que la movida cultural había cambiado mucho. Durante el macrismo hubo una proliferación de un montón de espacios que eran expulsivos hacia nuestra comunidad".

Contó que desde la génesis pensaron en un espacio "que contenga, que sea amable, amigable con nuestra comunidad donde se puedan transitar y construir movidas".

Brotes, casa cultural

💣Bombita. Brotes casa cultural, fue fundada en mayo de 2022 en Barrio Norte de San Miguel de Tucumán.

Pero Brotes no se queda solo ahí: también genera puestos de trabajo. Con respecto a eso, su fundadora contó: "Fue una gran conquista porque pensamos un espacio que esté habilitado, que tenga todas las comodidades y que nos permita generar puestos de trabajo. Eso para nosotros es un orgullo".

Si alguien va a Brotes podrá percibir la juventud del ambiente: al espacio lo componen alrededor de 30 personas que, en su mayoría son estudiantes universitarios. Sobre eso, Nati amplió: "Es importante poder pensar en las juventudes y su primer empleo. Lo estamos revalorizando, este espacio de trabajo donde tratamos de que haya un salario pueda dignificar la vida del otro y que podemos trabajar de algo que nos gusta, que nos conmueve, que nos mueve, que nos motoriza".

Rol del Estado: libertarios y confusión

Desde el comienzo de su gestión, Milei y su ministro de Economía Luis Caputo prometieron no frenar hasta alcanzar el déficit cero. Para conseguir su cometido pasaron la motosierra por jubilaciones, programas económicos para las poblaciones vulneradas y generaron más de 70 mil despidos en solo cinco meses de gestión.

Con respecto al achicamiento del Estado a su mínima expresión, Nati reflexionó: Milei representa a la ultraderecha, representa una forma de percibir el mundo en la que las personas estamos en un Excel, somos un número. Ahí no se considera nuestro salario porque es un 'gasto', la salud pública es un 'gasto', la educación es un 'gasto' y no hay personas detrás de eso, no hay un proyecto de vida detrás de eso".

Despidos en ANSES, Mendoza

Además, consideró: "Lo que están haciendo es desmantelar el Estado y eso va a permitir que se extraiga cada vez más el fruto de nuestro trabajo y se precarice cada vez más la vida".

Haciendo un paralelismo con el triple lesbicidio, Nati reflexionó profundamente: " También es síntoma de esto. Las lesbianas tenían una situación de precarización de sus vidas, no tenían una vivienda digna, compartían un cuarto entre cuatro personas . La derecha piensa en términos de lo que están extrayendo en ganancia y no están pensando en que detrás de cada uno de nosotros, nosotras y nosotres hay un proyecto de vida".

Masacre de Barracas

Sobre el modelo político de La Libertad Avanza expuso: "Están pensando en un modelo donde las personas somos descartables y eso está pasando hoy con el colectivo LGBT, luego se va a profundizar con los jubilados, con los estudiantes en las universidades donde van a empezar a cerrar carreras que para ellos no son estratégicas... Va a ser una avanzada para generar desequilibrios sociales donde menos personas acumulen y más personas nos veamos despojados de nuestros derechos, precarizados en nuestra vida y es realmente lamentable", dijo pero al mismo tiempo aseguró: "Pero para eso, nos organizamos".

"Necesitamos volver a Perón"

La pregunta del millón es: "El peronismo, ¿la ve o no la ve?". Entre risas, Serrano proclamó convencida: "Estamos en la obligación de verla. Tenemos que estar a la altura de la historia. Hoy tenemos más desafíos que hace un tiempo. Es necesario que nuestros referentes que tenemos dentro de nuestro movimiento se pongan en la tarea de reconstruir el tejido de nuestro movimiento".

Además dio una clara definición: "El peronismo es construir una comunidad organizada; hay muchas cosas que tenemos que volver a pensar y es necesario y urgente que sea ahora".

Nati Serrano es parte de Generación Patriótica

Nati contó: "Yo soy parte de Generación Patriótica a nivel nacional y estamos con una consigna que es volver a Perón, necesitamos volver a la doctrina, volver a leerlo, a pensar que tenemos que salir de los círculos de la política, a mirar a los compañeros a la cara, a ver cuáles son los necesidades de cada uno y generar puestos de trabajo".

Contundentemente, Natalia Serrano aseveró: "Hay que embarrarse, hay que caminar el territorio, es necesario que empecemos a tomar ese protagonismo".