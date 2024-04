"Ya hicieron demasiado daño": Aníbal apuntó contra La Cámpora y aseguró que juega en contra de Kicillof

El ex ministro de Seguridad Aníbal Fernández, apoyó las críticas por elevación del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, contra La Cámpora, por querer esmerilar la imagen del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de cara a una próxima elección en la que sea candidato presidencial del peronismo.

"El que conspira contra Axel Kicillof en una joda extraña está", sostuvo el "Cuervo". Los dichos del funcionario bonaerense fueron una advertencia puertas adentro del peronismo, en momentos de rearmado. Apoyo total a Axel Kicillof y críticas a Milei", respaldó Fernández en su cuenta de X (ex Twitter). "Me parece que lo que está diciendo es la verdad de la milanesa y por eso lo puse", amplió Aníbal en diálogo con Argenzuela por Radio 10.

"Hay que encontrar quien tenga la capacidad de liderar este tema. Los líderes no piden permiso, tienen que ir avanzando. Un ejemplo es Kicillof. No digo que lo sea él ni mucho menos", deslizó Fernández, quien aclaró que no es amigo personal del mandatario bonaerense ni forma parte de su estructura. "Me parece que lo primero que hay que hacer es sacarle a toda la manga de salames que están intentando perjudicarlo de alguna manera para que no pueda seguir avanzando sobre las posibilidades ciertas de ser un candidato del peronismo", cuestionó.

Axel Kicillof tiene entre sus críticos a peronistas de La Cámpora.

"Y yo en eso creo que uno tiene que alzar la voz y no callarse más la boca. Ya hicieron demasiado daño estos pibes", denunció Aníbal en un tiro por elevación a La Cámpora. "No representan a nadie, no han ganado nada y se amparan en sus familiares para que más o menos les den la razón y me parece que no es lo que corresponde", añadió.

En ese momento, el periodista Jorge Rial indicó que los subtítulos de lo que decía parecían dirigidos a Máximo Kirchner. "Ponele el nombre que quieras. Todos estos pibes que dicen tener una conducción y que esa conducción reporta a sus familiares, es porque todo eso no es saludable. Lo que hay que hacer es respetar, en primer lugar, a un gobernador que ganó muy bien sus dos mandatos porque hizo una buena gestión", opinó Fernández.

"Cuando decidí acompañar a Alberto (Fernández) en la gestión, aparte del afecto personal que le pueda tener, porque acá no juegan los afectos sino los intereses políticos, lo hice porque yo no juego en contra de un gobernador peronista. Lo dije cientos de veces. Sin embargo, muchos de ellos jugaron en contra del presidente peronista", aseveró Aníbal, quien acompañó al ex mandatario desde mediados de su gestión.

Alberto Fernández y Axel Kicillof, cuando todavía era presidente.

"Tratan de bajarle el precio para que alguno de ellos con aspiraciones desmedidas, porque no tienen chapa para hacer nada, puedan colarse en alguna discusión de estas características", explicó Fernández. Enseguida, su entrevistador le aclaró que esos interlocutores de los que hablan "están muy por debajo de Axel". "Absolutamente. Pero eso lo sabemos vos, yo y unos 47.324.000 argentinos. Los que no lo saben son ellos", bromeó el ex funcionario.

"He visto actos en los que habla el gobernador y atrás estos dirigentes conductores que sólo tienen chapa porque la familia los acompaña, haciendo que no con la cabeza, como si lo que dijera no es lo que corresponde. Puede ser que se equivoque, decíselo en privado, ¿qué tenés que hacerlo en público? ¿Quién sos?", rechazó Aníbal.

A su vez, el ex ministro de Seguridad, deslizó que "el peronismo tiene particularidades que no va a variar", como "tratar de encontrar las posibilidades nuevas, como lo ha hecho toda la vida". "Esta visión es la que el peronismo tiene que darse. El peronismo no está interpretando con estos cachivaches que estamos hablando, lo que está sucediendo en la calle. Hay pibes que no te entienden. Vos le hablás de Perón y no saben ni siquiera si es una calle. Hay cosas que hay que ir preparando y ser lo suficientemente cuidadoso y trabajoso como para poder estar cercano al pensamiento de los pibes", propuso.

Máximo Kirchner fue uno de los apuntados por las críticas de Aníbal Fernández.

Sobre La Cámpora agregó: "Han encontrado a la Argentina con complicaciones y le han hecho la vida imposible a Alberto y cuando lo tenían en el piso lo seguían pateando. Eso no se puede hacer, se tiene que volver al peronismo de la solidaridad. Con todas las ideas nuevas para que te interprete la juventud, que hoy te mira medio extraño porque no sabe ni de dónde venís ni quién sos".