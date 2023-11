A Cabak se le salió la cadena y ensució a "Jujuy" Jiménez: "Ella habla mal de todo el mundo"

Las grescas televisivas y públicas no se perdonan "así nomás" y, lo más probable, es que la que hubo a principios del año 2021 entre Horacio Cabak y Sofía "Jujuy" Jiménez siga varios años más. En aquel momento, el conductor de televisión y la modelo compartían la pantalla de América TV, pero hubo algo que lo molestó: a "Jujuy" se le ocurrió festejar su cumpleaños por todo lo alto pero se le pasó un detalle... Argentina estaba en medio de la pandemia por coronavirus.

Horacio Cabak Y Sofía "Jujuy" Jiménez en el momento justo de la discordia

El teje y maneje empezó porque Carolina "Pampita" Ardohain -que por ese entonces trabajaba en El Trece- dio positivo en coronavirus poniendo en riesgo la salud de todos en el reconocido escenario. La modelo fue víctima del escarnio público y "Jujuy" saltó como leche hervida para defenderla... es que ella había hecho lo mismo. Festejó su cumpleaños muy campante en Pinamar nada más y nada menos que con 30 personas.

La conversación escaló a puntos inimaginables al aire, enfrentándose frente a millones y millones de personas a lo ancho y a lo largo del país. Fue este suceso el que hizo que ella se fuera exiliada de América y él muestre su peor cara: quedó como un maltratador al aire.

Sofía "Jujuy" Jiménez

Es claro que Cabak jugó mal sus cartas en aquella oportunidad: hizo abuso de poder primero como varón y luego como la persona mayor y experimentada en los medios... expuso su peor faceta machista. Por eso, pasaron los años y nadie se olvidó del kenko.

Consultado sobre si se había sentido "cancelado", él dijo que "sí" en una emisión del programa PH jugando el papel de cachorrito herido. "Jujuy", volvió al ruedo y sin pelos en la lengua publicó dos filosas historias donde recordó el horrible episodio y, sin agachar la cabeza dijo: "Me da vergüenza ajena ver, leer y escuchar las mentiras y los delirios que dice esta persona. Indefendible lo de este señor", dijo sarcástica.

El descargo de "Jujuy"

Además expresó: "No puedo creer lo que veo y escucho. ¡Qué nivel de narcisismo, Dios mío! Googleen los programas de ese momento y saquen sus propias conclusiones. Puntualmente, el del 28 de enero de 2021. No me lo olvido más... El maltrato delante y detrás de cámara fue extremo y ni siquiera solo conmigo", dijo implacable.

La respuesta no tardó en llegar

Tras el enojo de Sofía en redes y su descargo reafirmando que con Cabak se sentía "muy incómoda trabajando", y reflexionando sobre su inexperiencia por no poder "pararse" y marcarle un límite, el modelo retirado tuvo la oportunidad de hablar y de nuevo...intentó hundirla.

Sobre el silencio que guardó estos tres años y la no respuesta a la denuncia por maltrato, dijo: "Decidí no hablar porque todo el mundo había tomado partido por ella y poca gente salió a ponerse en mi lugar. Era un momento complicado, preferí callarme y porque yo nunca hablé mal de ninguno de mis compañeros de trabajo".

Horacio Cabak en PH

Un poco incómodo reflexionó: "Automáticamente hay un alineamiento hacia lo que denuncia una mujer", contó sin hacer ni medio mea culpa y siguió: "Hubo un episodio que fue público, que fue cuando ella organizó una fiesta de cumpleaños en la que nos expuso a todos, yo nunca hablé con ella a solas, no hablo con compañeros de trabajo a solas".

Ni lerdo ni perezoso, Cabak fue implacable ventilando la intimidad de ese episodio: "Cuando llego un día al canal y me encuentro que ella está reclamando que habían sido injustos con ella, con una queja que había hecho una técnica del canal por esta fiesta que había organizado, yo le dije que fuera profesional y responsable porque no nos podía arriesgar a todos nosotros".

¡Y hubo más! El conductor sostuvo: "Si ella quería organizar una fiesta que nos avise, que se quede una semana en su casa, pero que nos avise. No nos avisó, nos enteramos por televisión, a ella le molestó eso y desde ahí empezó a boicotear el programa, intentando trabar el funcionamiento del programa, poniendo en duda quién conduce".

Sobre el maltrato al que refirió "Jujuy", le bajó el precio y contó: "Todo se calmó el día que tuvimos un entredicho al aire, la gente del canal bajó y dijo se terminó, conduce él, vos acompañas".

Horacio Cabak y Sofía "Jujuy" Jiménez

Poco duró la actitud pasivo-agresiva del ex modelo al que rápidamente se le soltó la cadena: "Una persona que arriesgó el equipo de trabajo. Yo tenía tres equipos de trabajo paralelos en una burbuja, cada uno en su burbuja y ella nos arriesgó a todos. Y yo podría haberle dicho algo un poco más fuerte 'nos estás arriesgando', 'sos una irresponsable' no, no... Yo le pedí compromiso tanto conmigo como con el equipo de trabajo, cosa que no tuvo".

Para terminar, el ex galán reflexionó: "Yo nunca hablé mal de nadie, ella sistemáticamente habla mal de todo el mundo, habla mal de Juan Martín del Potro, habla mal del 'Pelado' López, habla mal de gente que tiene bajo perfil y nunca le responde, y habló mal de mí que yo nunca le respondí".