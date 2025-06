"¡A mí no me subestimes!": el enojo de Yanina Latorre con Marcela Feudale por su férrea defensa a CFK

La confirmación de la condena a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos que dictaminó la Corte Suprema de Justicia de la Nación por sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como Vialidad, ya generó los primeros cruces televisivos entre figuras del espectáculo y la televisión. En esta oportunidad, Yanina Latorre se cruzó con Marcela Feudale por las críticas que la locutora le hizo al fallo que proscribió a la presidenta del Partido Justicialista (PJ).

La conductora de Sálvese quien pueda la había escuchado durante gran parte de la discusión que la ex Videomatch había tenido con el abogado Marcelo D'Alessandro, en la cual Feudale había juzgado los movimientos de la Justicia en relación a la causa Vialidad. "¿Lo de Lázaro Báez no te llama la atención? Todo el desvío de la obra pública, toda la guita que le favoreció. Era cajero de un banco", le preguntó Latorre.

"¿Sabés de quién era la plata de Lázaro Báez? Bueno, leé el fallo", fue la misteriosa respuesta de la locutora. "¿De quién? A mí no me subestimes. Te estoy preguntando bien", la cruzó enseguida la periodista de espectáculo. "No te estoy subestimando. No quiero problemas. Simplemente eso. Simple y llanamente", cerró Feudale. Ante el perfil críptico de la locutora, el conductor Ángel de Brito la presionó por soltar especulaciones pero no decir nada. "Hablás sola, Marcela. Tirás los temas y después no respondés", cuestionó. "Después te lo digo a vos", soltó Feudale sin perder el halo de misterio que había dejado con su pregunta retórica.

Yanina Latorre se puso del lado de la Corte Suprema.

Esta actitud, encendió definitivamente a Latorre, quien no se guardó nada contra ella. "Estás re histérica. Porque nadie te chicaneó. Te está preguntando hasta el conductor del programa. Vos me decís '¿de dónde salió la fortuna de Lázaro Báez?'. Yo no lo sé. Y no me digas leé el fallo, porque estás chicaneándome y estamos laburando", rechazó.

La situación venía de la discusión previa entre D'Alessandro y la panelista. El abogado había dicho que el fallo de la Corte era "impecable". "Una resolución fundada que rechazó los planteos de Cristina, que son casi te diría infantiles, porque dicen: 'un juez era amigo de otro, era amigo de un funcionario'", soltó. "Pará, ¿no te parece grave que un juez vaya a comer a la casa de un ex presidente o a la Quinta de Olivos cuando tiene una causa de su principal opositor?", le cuestionó Feudale.

Luego de eso el letrado aseguró que no le parecía grave ni creí que esta relación pudiera afectar la idoneidad de los magistrados, algo que Feudale negó con fuerza. "¿Ah, no? ¿Que sea amigo no afecta la imparcialidad?", señaló la locutora. D'Alessandro, en ese sentido, metió la cuña cuando recordó que "todos los jueces fueron designados por Alberto Fernández". "Pero los de la Corte Suprema no. Los que decidieron hoy no fueron designados por Alberto", interrumpió la ex ladera de Marcelo Tinelli.

"Los jueces de la Corte Suprema no fueron designados por Cristina, solamente (Ricardo) Lorenzetti por Néstor Kirchner", indicó Feudale. "Y (Horacio) Rosatti fue su ministro de Justicia y su procurador del Tesoro", sostuvo en contraposición el abogado. "Si Cristina lo nombró ministro de Justicia, y después tiene que juzgarla. ¿Sería un impedimento?", preguntó.

Cristina Kirchner a la espera de su detención, tras el fallo de la Corte Suprema.

La locutora fue contundente cuando se refirió a "la historia de los nombramientos de los jueces de la Corte", la cual consideró turbia. Aunque la línea de D'Alessandro fue más confrontativa: "¿Pero qué tiene que ver eso con haberse afanado 60 rutas que no existen?". Además, rechazó la versión del auditor que en el juicio dijo que las rutas y las obras estaban terminadas.