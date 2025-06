Julián Álvarez, en la mira en Madrid: huevazos, rechazo de los hinchas y un entorno que genera polémica

El presente de Julián Álvarez en Madrid está lejos de ser el que soñaba. El delantero campeón del mundo, que llegó a la capital española junto a su pareja Emilia Ferrero con la expectativa de relanzar su carrera, se ve hoy envuelto en un clima hostil, marcado por la desconfianza y el malestar de los hinchas del Atlético de Madrid. Las declaraciones de su nuevo representante, que deslizó el supuesto deseo del jugador de vestir la camiseta del Barcelona, desataron una ola de críticas y hasta insultos en las calles madrileñas. "Si lo ven en la calle, le tiran huevos. Todo porque su agente dijo que Julián sueña con jugar en el club donde brilló su ídolo, Lionel Messi", relató con crudeza el periodista español Roberto Antolín en el ciclo Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen.

"El nuevo representante de Julián Álvarez dijo que quiere jugar en Barcelona"

Lejos de matizar el impacto, Antolín sostuvo que "el nuevo representante de Julián Álvarez le puede destrozar la carrera. Cuidado con eso". La polémica surgió luego de que el nombre del delantero sonara como posible refuerzo del Barcelona, lo que causó la bronca colchonera. Desde el entorno del jugador trascendió que su verdadera aspiración era llegar al Barcelona y, según Antolín, ese comentario fue suficiente para dinamitar el vínculo incipiente con la afición rojiblanca: "Están que lo fuman en pipa".

La situación contrasta con el tono optimista con el que Álvarez y Ferrero habían comenzado esta nueva etapa tras dejar Manchester. Emilia, su compañera inseparable, había compartido una sentida despedida en redes, agradeciendo la experiencia vivida en Inglaterra: "Llegamos con ilusión y nos vamos con el corazón lleno de recuerdos inolvidables", había escrito meses atrás. Desde entonces, sin embargo, se mantuvo en silencio ante la polémica que atraviesa a su pareja.

El cuestionamiento al momento deportivo de Álvarez también fue parte del análisis. "En el Manchester City no jugaba ni a las chapas. Erling Haaland le quitó el puesto. Julián hizo una buena temporada, pero no ganó nada y terminó relegado al banco", apuntó el periodista. Aunque sus estadísticas personales fueron sólidas, la falta de títulos y continuidad pesaron, y la búsqueda de un nuevo destino parecía abrirle un nuevo horizonte. Pero el inicio en Madrid le estaría resultando cuesta arriba.

Julián Álvarez atraviesa un mal momento en Madrid

La combinación de declaraciones imprudentes, expectativas truncas y un entorno que no termina de afianzarse hace que el presente de Julián Álvarez en España sea mucho más tenso de lo esperado. "Hoy no es el jugador más querido ni mucho menos. La hinchada está decepcionada y las declaraciones de su representante no ayudan en nada. Esto le puede costar caro", sentenció Antolín.