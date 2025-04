Acorralada, Viviana Canosa estalló: "¡No me retracté!, ¿creés que soy una imbécil?"

En el fascinante mundo del periodismo argentino, donde las palabras vuelan más rápido que un rumor en un asado, Viviana Canosa ha decidido ponerse el casco y entrar al campo de batalla mediático, armada con su verdad y unas cuantas citas que prometen hacer temblar a los panelistas más aguerridos. Todo comenzó con la polémica sobre una supuesta red de trata de personas que, según Canosa, podría involucrar a figuras públicas, incluida la querida Lizy Tagliani.

" ¡No me retracté! ", exclamó Canosa en su editorial, dejando claro que no iba a dejar que la tildaran de mentirosa. En un giro digno de una telenovela turca, acusó a los "panelistas mediocres" de tergiversar sus palabras. "Cuando me hacen notas me quieren sacar de verdad o mentira", añadió, como si estuviera en un episodio de "¿Quién quiere ser millonario?" pero con la verdad en juego.

Viviana Canosa

La periodista no se detuvo ahí. Arremetió contra los medios con la energía de alguien que ha tomado tres cafés dobles: "No inventen, no me saquen de contexto", advirtió, prometiendo llamar a los "chonguitos" que dicen tener información comprometedora sobre sus detractores.

Con la misma intensidad, Canosa apuntó a Fernanda Iglesias, acusándola de propagar infamias. "Dale Fernanda", dijo, como si estuviera desafiándola a un duelo verbal en pleno prime time. La tensión subió un nivel cuando mencionó a Pampito y su programa Puro Show: "Para meterse conmigo tienen que tener muchas pelotas y a ustedes les falta", disparó, dejando claro que no iba a retroceder.

Mientras tanto, el abogado defensor Juan Manuel Dragani intentó calmar las aguas, asegurando que no había retractación alguna y que el caso es mucho más grande que Lizy Tagliani. " La causa está en secreto de sumario ", explicó, como si estuviera narrando el último capítulo de una serie de misterio.

En un giro inesperado, Canosa también se dirigió al poder judicial, instando a los encargados del caso a trabajar con diligencia. "Les traje todo esto macho, laburen e investiguen", exigió, apuntando directamente a Paulo Coghlan y cuestionando su credibilidad. " ¿Creés que soy una imbécil que llega a Comodoro Py sin pruebas? ", preguntó retóricamente, asegurando que su denuncia estaba bien fundamentada.

Lizy Tagliani

Finalmente, el abogado Dragani concluyó con una advertencia para aquellos conductores de televisión preocupados por estar en la lista negra de Canosa. "Quienes deben estar ya saben quiénes son", sentenció, mientras el telón caía sobre este episodio lleno de intriga y declaraciones explosivas.

En resumen, Viviana Canosa ha dejado claro que no piensa retractarse ni un milímetro. Meintras tanto, la supeusta denuncia quedó en un vacío que aumenta la tensión con Lizy Tagliani.