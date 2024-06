¿Al final fue con De Paul? Robles negó su supuesto affaire con Mac Allister y mandaron al frente al ex de Tini

Luego de que se instalaran con fuerza las versiones que aseguraban que Alexis Mac Allister, en pareja con su amiga de la infancia Ailén Cova, había sido infiel con la modelo Rocío Robles, ahora salió la ex Bailando por un Sueño a negarlo y asegurar que estuvo con otro futbolista. Mientras tanto, el prensero del mediocampista del Liverpool, sin dudarlo, mandó al frente al cumpleañero Rodrigo de Paul y lo señaló como el amante de la actual periodista de ESPN.

"Frío, frío...", le contestó Robles al movilero Santiago Sposato de LAM, cuando este le consultó sin vueltas si se había acostado con Mac Allister. "Fue con otro pero no me interesa ni que se sepa ni nada por el estilo. Estoy soltera y así voy a seguir. No vivo de mi vida privada ni lo voy a hacer", reveló la ex del hijo de Gladys "La Bomba Tucumana", Tyago Griffo.

Rodrigo De Paul quedó en el ojo de la tormenta.

"Los conozco a todos (los futbolistas) desde hace mucho tiempo, imaginate que mi ex ha sido representante de fútbol. Alexis se fue temprano porque al día siguiente se iba a un casamiento con la novia", sentenció Rocío, casi como una jugada maestra para liberarlo de culpa y cargo de la supuesta infidelidad que habían celebrado los y las fanáticas de Cami Mayan, la ex pareja de "El Colo" hasta que llegó su amiga de la infancia.

Quien también se refirió al tema en cuestión fue Laura Ubfal, y lo hizo al aire de Intrusos en América TV. "La que estuvo en la fiestita famosa fue R R, reapareció Rocío Robles, hermosa ella, por supuesto. Hay muchos rumores y algunos decían que se fue con Mac Allister, ya lo metieron a Mac Allister. Después de la historia con Cami Mayán, él está de novio, todo tranquilo. Pero le endilgaron a Mac Allister que se fue con Rocío", lamentó la panelista.

El mensaje del prensero de Alexis Mac Allister a Ángel de Brito.

Por otro lado, quien incendió a De Paul fue Ramiro Rodríguez, prensa de Mac Allister, quien se presentó en un mensaje ante Ángel de Brito, le envió el "comunicado" titulado "fake news" y se identificó como "a disposición" del periodista para lo que este necesite. "Hoy están intentando instalar de manera maliciosa que Alexis Mac Allister salió con la periodista Rocío Robles del cumpleaños de Rodrigo de Paul, donde había cientos de personas del ambiente del fútbol y del espectáculo. La realidad es que Robles salió con el anfitrión del cumpleaños, estuvo invitada por él. Mac Allister llegó solo y se fue solo", anunciaron en la escueta gacetilla.

Ailén Cova junto a Alexis Mac Allister, luego de que él firme contrato con el Liverpool.

Lo cierto es que el ex de Tini Stoessel quedó expuesto en este nuevo affaire con una de las modelos más bonitas de la Argentina. Luego de la fiesta enorme para celebrar sus 30 años en un local de Puerto Madero, se puede decir que está en plena celebración de su soltería. Tan sólo un día antes, en el streaming Bondi habían soltado la versión que este martes se desmintió. "Rocío Robles estuvo toda la noche a los besos, beso que va, beso que viene, meneadito que va, meneadito que viene, cuerpos que se rozan, terminan yéndose a la casa de él a pernoctar, garchotearon evidentemente toda la noche, con Alexis Mac Allister", lanzó en aquel momento Pedro "Pepe" Ochoa.

Hoy, por suerte para Cova, que la debe haber visto preocupada por televisión, "El Colo" quedó libre de culpa y cargo respecto a su supuesta infidelidad. Aunque, ante los rumores, muchas voces anónimas salieron a advertir a la joven que, quien es infiel una vez, lo será las veces que sean necesarias en un futuro.