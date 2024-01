Alex defendió a Charlotte, apuntó contra Tinelli y llamó a "mirar" Gran Hermano: "¡Mamarrachos!"

"Voy a dar un voto a la basura, porque no sirve de nada, pero voy a decirlo. La voy a votar a Charlotte. Siempre la admiré, me pareció hermoso su juego y siempre lo seguí, pero tratar de bolud... a la gente me parece un montón porque yo nunca le falté al respeto", le dijo Coti Romero a Marcelo Tinelli minutos después del feroz ida y vuelta que mantuvo en la pista del Bailando 2023 con Charlotte Caniggia, quien había regresado al certamen tras dos semanas de vacaciones.

La frase, es uno de los últimos palazos que se dieron las dos mujeres del espectáculo que no se cansaron de bardearse mutuamente. Por su parte, Charlotte aseguraba que Coti era "una falsa" y hasta la trató de mentirosa: "Creo que Coti como no tiene previa inventa algo con ese chico que se separó, Cris (Vanadía), y está muy mal porque hay una pareja de por medio. Sos una falsa e irrespetuosa", explicó.

Todo mal entre Charlotte y Coti

Además, redujo a la mínima expresión a las personas que integran el streaming del ciclo de baile, negándose a querer compartir cuatro paredes con ellos: "Me invitaron al streaming el miércoles, pero no quiero gastar centavos con todos esos falsos ahí arriba. ¡Son todos unos falsos! ¡Que la chupen! Son unos boludos y no me caen bien", dijo.

Claro que no quedó ahí, la hija del "Pájaro" Caniggia también se dedicó a insultar y maldecir la vida de la ex Gran Hermano: "En las redes dicen que sos una chanta y rompes parejas. Para mí sos mala gente. Punto. No sos buena persona y ojalá te vaya muy mal".

Coti, que no podía salir de su asombro y fingía superación, llegaba a contestarle pequeñas frasecitas hechas, mientras Charlotte se reía de ella y la defenestraba como nunca antes: "El karma te va a volver", le dijo Coti y Caniggia replicó duramente: "La que es mala persona sos vos, no yo. No la soporto. No la banco a Coti. ¡No la puedo ni ver!".

La última frase que lapidó todo el palabrerío fue de Charlotte, totalmente sacada por una bronca que nadie sabe de dónde surgió: "Vi que estuviste llorando cuando me fui de vacaciones y, mi amor, aprendé a actuar porque no se te cayó ni una lagrima, querida. ¡No sabes ni actuar! ¡Chanta! Es una bol... esta. Es una real bolu... Vos sos una bolu... Se hizo la que lloraba y es una mentirosa", dijo mientras la tribuna estallaba en griteríos, ovaciones y confusión.

La situación no quedó ahí, sino todo lo contrario: empeoró. Es que a Charlotte se la comió el personaje y, al parecer, tanto veneno que le tiró a Coti terminó debilitándola a niveles supremos. Antes de que pudieran darle el puntaje secreto, la influencer estaba tan afectada que decidió dejar el estudio de televisión con un Tinelli que se mecía entre la bronca y la estupefacción. Ni siquiera pudo darle el puntaje porque ya se había ido del estudio. Se retiró por la puerta chica: llorando, haciendo un escándalo sin precedentes y las cámaras de LAM captaron lo peor, casi choca contra el portón de salida ¡Un desastre!

La reacción de su hermano Alex, el "Emperador"

Después del tremendo kenko que armó la hija de Mariana Nannis, Tinelli decidió dejarla sin trabajo. Es que venía juntando porotitos: se fue de vacaciones 15 días sin avisarle al "Cuervo", bardeó a toda la producción y también a Coti, y como si fuera poco se fue del estudio cortando el show a la mitad.

Tinelli fue claro: "Quien tendría que haber ganado tendría que haber sido Charlotte, pero queda eliminada con el 43 % de los votos", expresó y dijo quiénes seguirían en el reality: "Luego, por decisión de la gente, continúan en el certamen... ¡Coki Ramírez! y queda afuera Juli Castro".

Coki Ramírez

Nadie sabía, sin embargo, lo que ocurriría después. Alex Caniggia vio toda la situación y realmente no se pudo quedar callado, la bronca le salía por los poros tras haber visto sufrir y llorar a su hermana por televisión. Es por esto, que posteó en su cuenta oficial de X (antes Twitter), un mensajito bastante picante para los productores del "Bailando" en primer lugar y para todos los que ven el programa en segundo lugar. Según él, el reality no volverá a ser igual.

El mensaje de Alex Caniggia

"A todos los barats del "Bailando" les digo de antemano", empezó y siguió: "Se fue la 'Sis' y ahora sin glamour, sin rating y abierto el ano", finoli finoli... No conforme con eso, el "Emperador" también acotó: "Quedaron solo mamarrachos de cuarta y verlos es sinceramente insano". Mojándole la oreja a Tinelli a toda su producción -a quienes les cuesta un Perú competir con Telefe- hizo un llamado a la acción: "Gente de ahora en más solo les queda mirar Gran Hermano" ¡Bombazo!