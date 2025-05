Wanda Nara frenó en seco una denuncia por fraude: la respuesta que dejó mudos a todos

Entre viajes, juicios y una audiencia clave por su divorcio, Wanda Nara suma un nuevo revés: una clienta de su marca la denunció por una presunta estafa. La acusación fue realizada por Analía Ragonesi, quien asegura haber pagado más de 140 mil pesos por una prenda que nunca recibió, adquirida a través de un link compartido en las redes sociales oficiales de la empresaria.

En diálogo con Puro Show, Ragonesi relató que realizó la compra el 1.º de mayo a través de la página web vinculada al perfil de la conductora. Pagó con tarjeta de crédito y, según la información proporcionada en el sitio, el producto debía llegar entre el 2 y el 5 del mismo mes. Sin embargo, nunca lo recibió.

"El 5 veo que no hay forma de hacer el seguimiento de la compra. Empecé a mandar mensajes privados a la página y no tuve respuesta. Esperé unos días prudenciales y realicé la denuncia en Defensa del Consumidor. Formalmente, está denunciada la página de Wanda Nara por este hecho en particular", explicó Ragonesi. Y agregó: "Me considero estafada porque hice una compra y nunca recibí la mercadería. Tampoco obtuve ninguna explicación ni reembolso ".

Este conflicto se suma a los múltiples frentes que enfrenta la mediática. Mientras tanto, Wanda viajó a Milán, donde tiene pendiente una audiencia por su divorcio con Mauro Icardi. Consultada por la prensa antes de embarcar, intentó restarle importancia al trámite judicial: "Primero voy a trabajar mucho. Tengo que ir a Roma. Creo que sé cómo es el recorrido: primero Milán, después Roma y después España", aseguró.

Ante la consulta sobre la denuncia de Ragonesi, la Bad Bitch se desligó: " Hay muchas cosas que son mentiras a veces ", respondió, sin dar mayores detalles. En sus redes sociales, la empresaria suele mostrar cómo sus productos se agotan rápidamente, tanto en la tienda online como en los locales físicos de su marca.

Además, Wanda Nara aprovechó el contacto con los medios para presumir su agenda laboral: "Yo voy a trabajar. La verdad que estoy muy enfocada en mi trabajo. Viajo con todos mis amigos y equipo de trabajo. Estoy muy contenta. Después voy a hacer algo para MTV en Milán", afirmó antes de despedirse con un breve "Besos".