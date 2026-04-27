"Alma en Oferta": humor, identidad y caos en una comedia que promete hacer reír... y pensar

El teatro porteño suma una nueva apuesta que mezcla risas, música y reflexión. El próximo 1 de mayo a las 20:30, en el emblemático Teatro Regina, se estrena Alma en Oferta, el nuevo espectáculo de comedia creado e interpretado por Cinthia con H, que llega con la promesa de interpelar al público desde el humor más filoso. Con dirección actoral y escénica de Juan Brousset y música original de Nicolás Crespo, la obra tendrá funciones durante mayo, junio y julio, con una gira que también incluirá el conurbano bonaerense y distintas ciudades del interior del país.

La nueva propuesta de Cinthia con H desembarca en el Teatro Regina

Sobre las tablas, Cinthia con H no está sola. La acompaña Paola Medrano, con quien construye un universo de personajes que mutan, se contradicen y se reinventan en tiempo real. La dinámica es clara: nada permanece demasiado tiempo igual. La obra propone un recorrido donde alguien -que podría ser cualquiera- se enfrenta a una pregunta tan simple como imposible: quién quiere ser. Y en ese intento, aparecen caminos, versiones, decisiones... y también conflictos.

Alma en Oferta se mueve en ese terreno incómodo pero cotidiano donde elegir se vuelve un problema. Cada decisión abre nuevas puertas, pero también genera nuevas tensiones. Con una estructura ágil y cambiante, el espectáculo explora con ironía ese proceso de construcción de identidad que, lejos de ser lineal, suele ser caótico, contradictorio y, muchas veces, ridículo. Uno de los puntos fuertes de la propuesta es la presencia en escena de A Seagull Orquesta, que aporta música en vivo y refuerza el carácter vibrante del show. Lejos de ser un simple acompañamiento, la música se integra como un elemento narrativo más, generando climas y potenciando cada momento.

La nueva propuesta de Cinthia con H desembarca en el Teatro Regina

El resultado es una experiencia que oscila entre la risa, la identificación y la sorpresa, con un ritmo que no da respiro. Con humor, pero también con cierta sensibilidad, la obra invita a preguntarse cuánto de lo que somos es realmente una elección... y cuánto es simplemente lo que nos tocó en suerte. Una apuesta fresca dentro de la cartelera porteña, que combina teatro, música y comedia para transformar una pregunta existencial en un espectáculo tan entretenido como cercano.