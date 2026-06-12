El emotivo mensaje de Viru tras la partida del Indio Solari: "Honrémoslo... porque a la rebeldía no se renuncia"

La ausencia del Indio Solari sigue resonando con fuerza en el corazón del rock argentino. Tras una despedida multitudinaria que movilizó a miles de fanáticos y generó una conmoción pocas veces vista en la cultura popular del país, Virginia Mones Ruiz, la mujer que compartió más de cuatro décadas de amor junto al músico, decidió hablar públicamente. Lo hizo a través de un emotivo video publicado en las redes oficiales del artista, donde agradeció el acompañamiento recibido por ella y por Bruno, el hijo que tuvo junto al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Con la voz atravesada por la emoción, "Viru", como la llamaba cariñosamente el Indio, comenzó compartiendo el sentimiento que la impulsó a grabar el mensaje. "Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a las que queremos agradecer", expresó. A partir de allí, inició un recorrido por los nombres de quienes estuvieron presentes durante los días más difíciles. Amigos históricos, colaboradores, familiares, abogados, organizadores y vecinos fueron apareciendo uno a uno en una enumeración cargada de gratitud. "Martita Garín, Gastón Daus y Patricia, que nos acompañaron el primer espantoso momento. JJ y Marcelo, sus grandes amigos que estuvieron y están siempre", recordó.

También destacó a quienes la ayudaron a atravesar los aspectos más complejos de la organización y los trámites posteriores al fallecimiento. "Nuestros abogados, Gustavo Triemstra y Federico González Ghione, que nos respaldaron todo el tiempo", señaló. Entre los agradecimientos hubo un lugar especial para quienes organizaron la despedida pública que permitió que miles de seguidores pudieran darle el último adiós al músico. "Máximo, Facu, Joaco, Wado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar. A nuestro gobernador Axel, que aportó con todo su personal", destacó.

La despedida del Indio volvió a mostrar el poder de convocatoria de los grandes ídolos populares.

Virginia también hizo una mención especial para las dos familias que la acompañaron en medio del dolor. "A la familia Solari, a la familia Mones Ruiz, un gran soporte en estos momentos", afirmó. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos del mensaje llegó cuando recordó a los compañeros musicales que acompañaron al Indio durante décadas. "A su querida y amada banda, a nuestro querido KVK, siempre presentes", dijo.

Luego llegaron las palabras destinadas a quienes colaboraron silenciosamente durante aquellos días de enorme exposición pública. "A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús, qué decirles, ustedes saben", expresó. Y enseguida agregó: "A nuestros queridos vecinos del barrio que soportaron todo el despliegue de esos días, complicándoles la vida".

Pero si hubo un destinatario que ocupó el centro emocional de su mensaje fue el público. Esa multitud que acompañó al Indio durante más de cuarenta años, que convirtió cada recital en un ritual colectivo y que volvió a demostrar su amor en el momento de la despedida. "Y bueno, a ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable", expresó visiblemente conmovida.

Velorio del Indio Solari

Las palabras no tardaron en multiplicarse en las redes sociales, donde miles de fanáticos volvieron a compartir anécdotas, fotografías y recuerdos vinculados al artista. La historia de Virginia y el Indio fue siempre una de las más reservadas del ambiente artístico. Se conocieron a principios de 1981 y desde entonces construyeron una relación alejada de los flashes y la exposición mediática. "Viru", "Viruta" o "La Flaca", como la llamaba el cantante, fue mucho más que una compañera sentimental. Fue su sostén, su confidente y una presencia constante durante cada etapa de su vida personal y artística.

Juntos atravesaron el fenómeno de Los Redondos, la carrera solista, el nacimiento de Bruno en febrero de 2000 y la decisión de proteger la intimidad familiar lejos del ruido mediático. Por eso, cuando llegó el momento de despedirse públicamente, Virginia eligió hacerlo con un mensaje que mezcló dolor, gratitud y una invitación a seguir adelante. Antes de terminar el video dejó una reflexión que rápidamente se convirtió en una de las frases más compartidas por los seguidores del músico. "Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos", sentenció.