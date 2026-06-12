Amalia Granata salió con los tapones de punta por la denuncia de Juanita Tinelli: "Ella tiene problemas psicológicos"

La denuncia de Juanita Tinelli contra su ex pareja, Bautista Cuiña, sumó un nuevo capítulo mediático y encendió aún más la polémica. Mientras la Justicia avanza con distintas medidas para esclarecer qué ocurrió durante una discusión en un boliche de Costanera, Amalia Granata salió públicamente a respaldar al joven y realizó explosivas declaraciones que no tardaron en generar repercusión. La legisladora provincial, que mantiene una relación cercana con la familia de Cuiña, aseguró que el entorno del joven atraviesa momentos de enorme preocupación por la exposición pública del caso.

En ese sentido, sostuvo que los hechos habrían ocurrido de una manera muy distinta a la versión que trascendió tras la denuncia presentada por la hija de Marcelo Tinelli. En diálogo con Intrusos, Granata relató la reconstrucción que le transmitieron los allegados al joven. "Él estaba en un boliche, se saca una mesa con sus amigos. Ella va para donde está la mesa con él, con otro muchacho, y se empieza a besar adelante de él. Él se acerca y le pide por favor, que se retire, porque es la mesa que él está compartiendo con sus amigos. Además, que un exnovia tuyo se venga para tu mesa a besarse con otro no es una situación que estaba buena", relató.

Y agregó: "Entonces, le pide que se retire. Ahí ella se pone un poco nerviosa y lo rasguña a él. Él tiene rasguños de ella y él decide irse del boliche". Según Granata, Cuiña se retiró del lugar precisamente para evitar que la situación escalara. "Él se entera hoy a la mañana cuando sale todo esto de la denuncia, porque él se va para que esto no sea un escándalo. Él niega haberle pegado. Él no le pegó. Y, de hecho, la familia de él está tranquila porque hay cámaras", afirmó. La exmodelo también sostuvo que existirían testimonios que respaldarían esa versión. "Hay un testigo que dice que tampoco vio el momento de un golpe", señaló.

Y continuó: "Sí contaron que vieron una discusión. Gente del boliche dice que vieron una discusión, pero que no vieron nada físico. Lo único físico que hay es que ella lo rasguñó a él en la discusión y él se retira justamente por este motivo". Pero las declaraciones más fuertes llegaron después. Granata fue mucho más allá de la reconstrucción de los hechos y apuntó directamente contra Juanita Tinelli. "Esa es una relación tóxica, chicos. Y, además, todo bien, pero Tinelli también lo sabe. Ella tiene problemas psicológicos, que nadie habla. Yo entiendo que no quieran hablar porque es complicado. La vida privada...", expresó.

La Justicia investiga la denuncia de Juanita Tinelli contra su expareja Bautista Cuiña

Y continuó: "Entonces, ella está ensuciando a una persona de bien, que tiene una familia de bien, una familia trabajadora que nunca tuvo ningún problema. Y lo está asociando con un tema nada más ni nada menos tan sensible como la violencia de género". Lejos de bajar el tono, la legisladora redobló la apuesta y cuestionó la denuncia presentada por la joven. "Todo bien, pero mueren muchas mujeres por día. Y que ella hoy tenga una custodia sobre una falsa denuncia, porque ni siquiera ella quiso dejarse revisar. Que la revisen, y dijo que se iba a guardar durante dos días, que no iba a hablar con nadie", manifestó.

Y sentenció: "Entonces, no frivolicemos ese tema, que es tan grave y sensible en nuestro país, y dejemos de ensuciar a gente". Las declaraciones de Granata llegan en medio de una investigación judicial que recién comienza. Según trascendió en Desayuno Americano, Juanita Tinelli denunció a Cuiña por un episodio ocurrido durante la madrugada del viernes en un boliche de Costanera. De acuerdo con la información difundida por el periodista Carlos Salerno, la joven se presentó en una comisaría y aseguró que su expareja "me dio un golpe en la cara" durante una discusión.

La Justicia investiga la denuncia de Juanita Tinelli contra su expareja Bautista Cuiña

La causa quedó radicada en la UFI Norte, que ya ordenó distintas medidas para avanzar con la investigación. Entre ellas figuran el análisis de las cámaras de seguridad del local y la toma de declaraciones a posibles testigos. "El ex le dio un golpe en la cara que por ahora no dejó lesión visible", detalló Salerno al aire. Según la reconstrucción realizada en el programa, tras el episodio personal del boliche solicitó la presencia del SAME para asistir a la joven, aunque ella habría rechazado la atención médica. Más tarde se retiró acompañada por amigos y su chofer para concretar la denuncia. "No lograron dar con el imputado, el complejo tiene varias salidas. Hay un testigo que es un empleado de seguridad, que contó que hubo una discusión acalorada entre ambos", agregó el periodista.