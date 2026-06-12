Yanina Latorre justificó el machismo de Pergolini y Oliván la cruzó por los abusos que sufrió del conductor

María Julia Oliván apuntó contra Yanina Latorre, luego de que la especialista en espectáculos defendiera y justificara a Mario Pergolini y los casos de abuso laboral en la televisión de otra época, que la periodista había denunciado de manera pública luego de que el conductor tuviera un discurso de perfil feminista en su programa de El Trece tras la marcha contra la violencia de género y el femicidio en Córdoba de la adolescente de 14 años, Agostina Vega.

"Chicos, así eran todos los periodistas en ese momento. No es que lo estoy defendiendo. Acuérdense de los chistes de Marcelo Tinelli, de las polleritas, Jorge Lanata. Todos eran así hace 20 años. No los estoy culpando", justificó Latorre al aire de su programa en El Observador. "Pero si el tipo hace 20 años que era de una manera y hoy es de otra, ¿lo vamos a seguir atacando?", se preguntó más adelante.

En el mismo tape, Latorre reconoció que "es verdad" que "ha sido muy machista", y lo definió como una persona a la cual "no le gustaba laburar con mujeres y hoy cambió". En ese sentido indicó la participación de Evelyn Botto en Otro día perdido, el programa que conduce Pergolini en El Trece. "Está muy resentida María Julia, ¿qué le pasa? Termina mal con todo el mundo, ataca a todo el mundo", rechazó Latorre.

En su canal de Border Periodismo, Oliván reveló que en la actualidad Latorre "es muy amiga de Mario" desde hace algunos pocos meses y respondió las acusaciones que recibió. "Capaz que cuando me escuchaste hablar dijiste 'esta habla de cómo hablaba a los 20', cuestionó. "Yo, que trabajé en esa productora que era de Pergolini y Diego Gebel, entre el 2004 y el 2007, viví situaciones muy desagradables, dentro de la oficina de Pergolini y en otros lugares", insistió la periodista, quien además deslizó que su intención de dejar la televisión tuvo que ver con eventos similares que le ocurrieron. "Pergolini tenía 40 años, no 20", señaló.

Parte del fuerte ida y vuelta entre Yanina Latorre y María Julia Oliván.

En relación a la insistencia de su colega en que haga la denuncia, Oliván contestó con algo más de intensidad: "Tengo que hacer lo que se me cante el culo. Si quiero denuncio y si quiero me voy de la tele". Al mismo tiempo, amplió la acusación sobre el conductor cuando enumeró algunas de las malas vivencias que padeció cuando estaba a su lado: "Trabajo con gente copada, no aprieto contra la pared a ninguno de mis empleados que tienen 10 años menos que yo, no denigro a nadie, tampoco me insinúo con gente que no me está dando calce porque soy, además, una persona casada".

"Apretar a alguien sin consentimiento contra una pared está mal en 1980, 1990, 2000 o 2020. Opinar, opino lo que se me canta el orto. Denunciar, denuncio si quiero. Y eso no es la única cosa que viví en ese área. Tal es así que a partir de ese entonces empecé a idear y pensar la manera de no estar más en la tele, por las secuelas", amplió Oliván sobre su padecimiento junto a Pergolini. cerró la periodista.

Evelyn Botto, Mario Pergolini y Agustín "Rada" Aristarán, integrantes de Otro Día Perdido.

Luego la pelea pasó a las redes sociales, donde Latorre la presionó con que debía hacer la denuncia y la tildó de (Viviana) "Canosa" en un posteo en X (ex Twitter). "¿Que vos me digas 'Canosa' a mí cuando hiciste un show de la internación de Lanata, el periodista que te validó? ¿Te acordás cuando decías que hablabas con Perón? ¿Qué harías sin odiar, Yanina? ¿Cuál es tu valor agregado? ¿Latorre?", le contestó Oliván. "Chequeá lo que escribís, genia del periodismo. Y te aclaro, desinformada, lo de Perón, no lo dije yo. Lo dijo una abogada en LAM", fue la respuesta de la chimentera.

Más del cruce entre Yanina Latorre y María Julia Oliván.

"Fue Lara Piro", reconoció Oliván en otro posteo. "Si no fuese exitosa no tendría un streaming al que le ponen pauta y tendría que ser empleada de los que hacen negocios con todos los gobiernos y leer 80 PNT en cámara para que me paguen un sueldito. Besitos", disparó.

"Yo prefiero hacer 80 PNT, porque estoy sobrevendida a vivir de la pauta del Estado como vivís vos. Terminaste sola en un streaming con pauta publica porque no te contrata nadie. Y no te confundas, ¡no soy empleada de nadie! Y no cobro por defender o atacar. Soy libre y exitosa", rechazó Latorre.