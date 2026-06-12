"Me acosó sexualmente": Oliván blanqueó su acusación contra Pergolini y se reconcilió con Yanina Latorre

María Julia Oliván aseguró de forma directa que sufrió acoso sexual por parte de Mario Pergolini en el año 2005, cuando trabajaba en su productora Cuatro Cabezas. La periodista lo había sugerido en distintas oportunidades desde que el conductor realizó una editorial anti machista tras el femicidio de Agostina Vega de 14 años en Córdoba. Además, confirmó que hubo otros dos ex ministros que también lo hicieron: Juan José Álvarez y Aníbal Fernández.

La revelación la hizo este viernes al aire de SQP, el programa que conduce Yanina Latorre en América TV, y allí también aprovechó a reconciliarse con ella, luego de las discusiones públicas de los últimos días por las acusaciones contra el conductor de Otro día pérdido en El Trece. "Antes de empezar quiero decirte que yo no quería llevar esto a algo personal", se sinceró la también panelista de LAM ante su entrevistada, antes de comenzar a preguntar.

"Yo hice ese comentario no por cómo él hablaba hace 20 años en los medios, sino por una experiencia personal que yo tuve trabajando en su medio, en su productora Cuatro Cabezas, en el año 2005 en su oficina, en una situación bastante desagradable de acoso sexual", afirmó Oliván. "En ese momento nadie denunciaba ese tipo de cosas", explicó, a partir del planteo de su colega en redes, quien aseguró que debía haberlo hecho.

"Estábamos los dos solos en la misma oficina. 30 años tenía, me estaba comprando mi primer departamento, estaba endeudada, nadie hacía denuncias. Entonces evalué que esta gente me estaba echando después de que pasó esto. No sabía bien qué hacer", recordó. "Solamente estaba con él en una oficina, cuando me mandaba a llamar a través de su secretario varón, porque jamás quiso tener una secretaria mujer, por lo que ya sabemos, que no le gustaba trabajar con mujeres", acusó después.

Marío Pergolini quedó en el centro de la polémica por la acusación.

En ese momento también indicó que había sufrido dos acosos previos por parte de dos funcionarios del kirchnerismo de aquel entonces y dio los nombres de Fernández y Álvarez, aunque destacó que a este último lo perdonó porque le pidió disculpas, mientras que el quilmeño nunca se excusó por haberlo hecho.

"Con Mario me crucé posteriormente en un banco. Yo no pretendía saludarlo y él me dijo 'si nos hacemos los boludos no nos vamos a saludar nunca'", recordó Oliván, quien señaló que también lo volvió a ver en el programa de Jorge Lanata y de Dante Gebel, pero que "jamás se cruzó el tema". También reconoció que no tenía pensado denunciarlo hasta que vio la editorial que hizo, ni siquiera cuando las denuncias del me too empezaron a instalarse en la sociedad.

María Julia Oliván y Yanina Latorre se reconciliaron en una entrevista al aire de América TV.

Oliván confesó que "siempre fue un misterio" la razón de su despido. "Pregunté muchas veces qué error había cometido, qué había hecho mal", aseguró, mientras que sumó que ninguno le pudo dar una explicación sincera. "Cuando me despiden, me dicen que no sale más el programa, cosa que era mentira porque siguió un montón de años más. Me dijeron que tenía que trabajar hasta tal día, me hicieron grabar todos los offs de más o menos 20 programas", reprochó.

La periodista también denunció la persecución por el juicio que le ganó a Cuatro Cabezas, que sufría cada vez que iba a buscar trabajo. "Me acaba de llamar Diego Gebel. Me contó y me mandó por mail el juicio que vos mandaste", contó que le decían quienes debían contratarla. "Me pasé 10 años dando explicaciones. Terminé tan agotada", lamentó.

Mario Pergolini fue creador y socio de la productora Cuatro Cabezas.

Por otro lado, la periodista expresó que todo el hecho no la perjudicó, sino más bien todo lo contrario, ya que fue ese sufrimiento el que la hizo crear su actual medio. "Yo creé Border diciendo 'yo no quiero depender más de estos hijos de puta'. A mí me fortaleció", explicó Oliván.

El cierre de la entrevista fue con una reconciliación explícita con Latorre. "Celebro que lo hayas hecho y te agradezco que me hayas llamado, mi intención no era que nos pongamos a putear por Twitter porque yo en ningún momento creo haberte agredido y si lo hice te pido disculpas bueno", le expresó la conductora de América TV. "Te agradezco, gracias por el espacio", cerró la denunciante.